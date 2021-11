So ändern sich die Ansprüche: Vor elf Monaten wurden die ersten Alten gegen Corona geimpft – mit dem neuen Biontech. Es herrschte höchste Knappheit. Impfschleicher mit abenteuerlichen Ausreden standen bald danach am Pranger. Und die meisten hätten in der Folge alles genommen, was verfügbar gewesen wäre. Auch Putins Placebo-verdächtigen Kampf(impf)stoff Sputnik. Heute hat sich das Impfen à la Carte durchgesetzt. Aber dass Endzeit-Minister Spahn keine Kinder hat, merkt man daran, wie plump er seine ablaufenden Moderna-Vorräte loswerden will: Haut rein, alles muss raus, bevor es vergammelt. Das echte Nutella, pardon, Biontech kommt erst wieder … Statt zu sagen: Von dem ganz Feinen mit M ist nur noch wenig da, wer zuerst kommt, kriegt zuerst.