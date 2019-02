Die Welt darf sich entspannt zurücklehnen: Donald Trump ist laut dem jüngsten Medizin-Check kerngesund und wird es, so sein Leibarzt, für die Dauer der Amtszeit "und darüber hinaus" bleiben. Halbgötter in Weiß halt, die sogar wissen, wie lange so eine Amtszeit dauert. Zwar kann der Mediziner nichts anderes sagen, wenn er nicht abrupt gefeuert werden will. Das versteht man. Insofern sollte dieser Befund auch nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Genauso wenig wie das Schätzgewicht des Präsidenten, der sich intensiv von Burger, Pizza und Schokoladenkuchen ernährt. Über die krankhafte Vergrößerung des Lügenbeutels seines Patienten hat der Doktor auch nichts gesagt. Musste er auch nicht. Das kann ja jeder selbst sehen und hören. Täglich.