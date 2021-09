Früher, als das Fernsehen noch Schwarz-Weiß war, gab es in Deutschland noch zwei Regierungsfarben: Pechschwarz und Tiefrot, jeweils mit ein paar gelben Einsprengseln. Inzwischen mutet das Parlament eher an wie ein Farbkasten, der explodiert ist: Es gibt Schwarze, die sich dank weiß-blauer Einfärbungen selbst nicht grün sind, dazu Rote in diversen Schattierungen, Grüne, Gelbe und Blaue, die eigentlich braun sind. Und deshalb wirkt das Koalitions-Karussell ein wenig so, als hätte ein DJ unter LSD die Lichtorgel in der Disco angeworfen. Und so lautet die Frage: Reichen die Flaggen der Welt, um alle denkbaren Koalitionen zu benennen? Aber seien wir froh: Es gibt Länder, in denen gar nicht gewählt wird. Da gibt es nur eine Farbe: düsteres Grau.