Vor einem Missverständnis sollte man die hoch abwehrbereiten Bayern schützen: Selbst wenn sie alles testen, was fleucht: Hunde, Katzen, ihre Kühe, sowie Preißn und andere Zureisende – die instabile Momentaufnahme eines Corona-Tests ist derzeit zwar die einzige Option. Bleibt aber weniger aussagekräftig als eine Alkoholkontrolle im Verkehr. Schlägt dort der Alkomat aus, ist zumindest das vorangegangene Saufen gesichert. Trotzdem muss man dem bayerischen All-inclusive-Test eine erzieherische Wirkung im Hinblick auf Abstand oder Maskennutzung wünschen. Zumal nun auch in Söder-Land – natürlich in betonter Abgrenzung zum lotterhaften Lockern bei Laschet & Co. – manche Restriktion mit geradezu uhrmacherischem Augenmaß zurückgedreht wird.