Jetzt haben sich auch noch die Energiesparlampen gegen Trump verschworen. Denn sie seien an seinem orangeroten Teint schuld, klärt uns dieser auf.

Und fackelt als größter amtierender Kürbiskopf nicht lange: Zurück zur alten Glühbirnentechnologie, die Thomas Alva Edison mal erfunden hat.

Was stört Trump eigentlich an der Warnfarbe Orange, die für Energie und Aktivität steht? Ist es der Umstand, dass in vielen Ländern auch die Müllautos orange angemalt sind? Über diese Parallele muss er sich keinen Kopf machen. Dazu ist alles gesagt und bewiesen.

Selbst seine Lampen-Theorie ist Müll. Weil Trump ja auch im Freien aussieht wie die untergehende Sonne. Aber sogar ihr zwingt er seinen Willen auf: Sie sollte, aber kann einfach nicht versinken.