Reden wir die letzten 70 Jahre nicht schöner, als sie waren: Ein paar Mal hätte es fast geknallt. Wenn die Alten heute ihren Enkel erzählen, dass sie damals beim Versagen der Abschreckung beinahe auf einer heißen Wolke gen Himmel gefahren wären, fangen die an zu grinsen: Ach Opa! Aber nicht mehr lange. Weil die Nachrüstungsspirale wieder in Gang kommt. Und weil sich an der atomaren Lebensversicherung etwas geändert hat: Wer legt heute noch die Hand ins Feuer, dass "America first" bei einem russischen Angriff mit einer halbstarken Atomrakete gleich das globale Armageddon entfesseln würde? Dann wären ja auch die schönen Golfplätze von Trump in den USA unbespielbar. Never! Macht der nicht. Aber so fängt das Versagen der Abschreckung an.