Die afghanische Tragödie zeigt derzeit auch etwas sehr Allgemeingültiges: Wenn eine Absetzbewegung erst mal begonnen hat, ist sie kaum noch aufzuhalten. Auf hiesige Umstände übertragen: Schon flattern die Benachrichtigungen für die Bundestags(brief)wahl am 26. September ins Haus. Und man fühlt sich genötigt, Armin Laschet an die Terminlage zu erinnern: Die heiße Wahlkampfphase läuft! Was am 11.11. beginnt, ist hingegen die rheinische 5. Jahreszeit. Bis dorthin hat Olaf Scholz, der in seinem "Lauf" demoskopisch Boden gutmacht, mit Rot-Grün vielleicht schon Berlin eingenommen. Bei Laschet ist es umgekehrt: Ihm laufen schon in den Umfragen die Anhänger davon. Was er auch ohne Fernrohr beim Blick aus dem Schlafwagenfenster gut sehen könnte.