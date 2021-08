Er war das "Beast Of Burden", das Lasttier, seiner Band – am Schlagzeug und als Schlichter, wenn die älteste Rock’n’Roll-Truppe der Welt wieder einmal wie ein "Tumbling Dice", ein fallender Würfel, die Orientierung zu verlieren drohte. Nun, jetzt gibt es wirklich Grund zu "Paint It Black". Denn das war es womöglich mit "Satisfaction" im "Memory Hotel". Charlie Watts, biografisch ein "Street Fighting Man", starb an einem (Achtung, schräger Gag:) "Ruby Tuesday", ganz sicher ohne "Sympathy For The Devil", aber man kann sich vorstellen, wie der "Jumpin’ Jack Flash" die Fangemeinde traf – von wegen "Gimme Shelter". War’s das mit den Stones? Sie haben es ja schon immer gewarnt: "You Can’t Always Get, What You Want". Jedenfalls: "Miss You", Charlie!