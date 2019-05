Bodo Ramelow will 30 Jahre nach der Einheit einen neuen Hymnentext, mit dem sich alle Deutschen identifizieren können. Bevor jetzt jemand "Hände zum Himmel", "Da simmer dabei" oder Grönemeyers "Currywurst" nominiert, sollten wir ein Ost-West-Crossover testen. In ungeraden Jahren singen wir "Einigkeit und Recht und Freiheit" auf die Melodie der alten Osthymne. In geraden dann "Auferstanden aus Ruinen" auf die West-Melodie. Das geht, probieren Sie’s aus! Oder doch wie Spanien eine Hymne ganz ohne Text? Ist zwar auch SED-belastet, hat aber Charme: Nie wieder diskutieren, ob nun Gündogan mitgesungen hat oder Özil nicht. Nur noch mit geschlossenen Lippen mitsummen. Und Textpatzer wie Sarah Connors "Brüh im Lichte dieses Glückes" wären Vergangenheit.