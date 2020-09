Dass Heidelberg, die Stadt der Romantik, des Geistes und der Trinkfreude auch umweltlich die Nase vorne hat, ist Fakt. Deshalb sollte keiner, der noch einen Verbrenner in der Garage hat, gegen die Umwandlung der Perle am Neckar in Rollerberg oder Scootertown anstinken. Zumal der Strom für die Gehhilfen wie eh und je aus der Steckdose kommt. Inzwischen beträgt die Rollerdichte im Verhältnis zur Einwohnerzahl 1:80. Das kann noch besser werden, wenn z.B. mehr Luxus-Autoparkplätze zu Stellflächen umgewidmet werden, damit die ruhende Scooterflotte Platz findet. Ja, die Annahme ist inzwischen von den Fakten überrollt worden, dass der Mensch an den Beinen Räder hätte, wenn der Schöpfer oder die Evolution das für vernünftig gehalten hätten.