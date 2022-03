In Extremsituationen lernt man sich selbst und die um einen herum noch einmal ganz neu kennen. Denken wir an den Anfang der Pandemie zurück. Dass der Mensch vor allem von Nudeln mit Tomatensoße lebt und nicht vom Brot allein, hätten wir ja noch gedacht. Aber nicht, dass er letzteres am liebsten selbst backt und deswegen gleich die ganze Hefe bunkert. Ähnlich gähnend sieht es jetzt dort aus, wo sonst Sonnenblumen- und Rapsöl stehen. Wir lernen: Abhängigkeit vom Weltmarkt herrscht nicht nur auf dem Energiemarkt. Und jetzt? Das alte Frittenfett hält im Zweifel bestimmt noch ein paar Jahre. Aber wo Wiederverwendung ausscheidet, gibt es nur zwei Optionen. Ersatzprodukte (Serviervorschlag: Joghurtdressing) oder ein Rezept aus den Siebzigern: den salatfreien Sonntag.