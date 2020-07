Alle Jahre wieder: der unvermeidliche Sommerhit. Die meisten dieser einfach gestrickten Melodien, die wochenlang im Radio gedudelt werden, sind im Herbst schon wieder vergessen – zum Glück. Länger im Programm und im Ohr bleiben Titel wie Lou Begas "Mambo No. 5", "Walking on Sunshine" von Katrina & The Waves oder "A La La La La Long" von Inner Circle. Ein Segen für diese One-Hit-Wonder, denn die Tantiemen bleiben zumeist ihre einzige Einnahmequelle.

Einer, der bis ans Lebensende davon zehren kann, heißt Ray Dorset – besser bekannt als "Mungo Jerry". Sein vor 50 Jahren in nur zehn Minuten zusammengeschustertes "In the Summertime" gilt als der umsatzstärkste Sommersong aller Zeiten. Weit über 40 Millionen Mal ist das kurze Liedchen bisher verkauft worden. Es erreicht im Juni und Juli 1970 weltweit fast überall Platz 1 in den Charts.

Dorset erzählt gern, dass die Melodie eines Tages in seinem Kopf herumschwirrt und er am nächsten Tag den Text sehr schnell heruntergeschrieben hat. Eine weitere Besonderheit des Ohrwurms: Auf das Schlagzeug verzichtet er ganz. Den Rhythmus stampft Mungo Jerry in bester John Lee Hooker-Manier mit dem Fuß. Es erklingen auch ungewohnte Instrumente auf diesem Sommer-Track. Neben der Gitarre sind es Banjo und Kontrabass. Ein Kochtopf und eine Rassel vervollständigen das seltsame Sammelsurium. Ein weiterer, wohl eher unbeabsichtigter, Bruch mit den Kompositionsgepflogenheiten der damaligen Zeit: Der Songtitel wird nur zweimal wiederholt. Und ein letzter Clou: Nach zwei Minuten stoppt die Musik und man hört plötzlich ein Auto vorbeirauschen. Und so wird letztlich auch der Sportwagenmotor des Tontechnikers aus dem Studio unsterblich.

"Mein Stück hat keinen Refrain. Alles, was es hat, ist eine Melodie, die immer wieder mit einer Reihe von Wörtern spielt", kokettiert der Künstler, der seit Jahrzehnten in Bielefeld lebt, mit britischem Understatement. Die Band selbst hat ihren Namen übrigens von der Figur Mungojerrie aus der Kurzgeschichte "Old Possums Book of Practical Cats" von T. S. Eliot – später die Grundlage für das Erfolgsmusical "Cats".

Gewaltigen Rückenwind gibt ein Gastspiel der damals völlig unbekannten Folkmusikanten im Vorprogramm des Hollywood Music Festivals in Staffordshire kurz nach Veröffentlichung der Platte. Obwohl dort Ikonen wie Grateful Dead, Black Sabbath und Traffic auftreten, sorgt "Mungo Jerry" vor 35.000 Zuschauern für den größten Aha-Effekt. "Wenige Tage später waren wir in einer TV-Show mit Stars wie Jimi Hendrix, The Who und Richie Havens", blickt Ray Dorset zurück. Danach verkauft sich die Scheibe wie das berühmte geschnittene Brot – sogar in den USA.

Dort allerdings schafft keine Folgeplatte jenes Songs, der unter anderem von Billy Idol, Bob Dylan und Elton John gecovert wird, den Sprung mehr unter die Top 100. In Großbritannien bringen Lieder wie "Baby Jump", "Lady Rose" oder "Allright" noch kleinere Hitparadenerfolge für Mungo Jerry. Dann aber wird’s Herbst für den Komponisten des größten Sommerhits.