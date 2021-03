Von Olaf Neumann

Sie verstehen Ihre Musik als eine Flucht vor dem Stress und dem Druck der Neuzeit. Wie leben und arbeiten Sie?

Candice Night: Wir sind ein Paar innerhalb und außerhalb unserer kreativen Welt. Unsere Arbeit ist für uns etwas ganz Natürliches. Wenn wir in einer kreativen Stimmung sind, reagieren wir darauf und inspirieren uns gegenseitig. Unsere Musik war schon immer eher eine Flucht aus der Realität als ein Kommentar zur modernen Zeit. Ob es der von der Musikindustrie verursachte Stress war, der 1997 als Katalysator für unser Projekt fungierte, sei dahingestellt. Jedenfalls haben Stress und Spannungen seitdem noch mehr zugenommen. Wir alle brauchen kleine Fluchten aus dem Druck auf der Arbeit, in der Familie und der komplizierten Welt. Unsere Musik hilft den Menschen dabei, aus dem Alltag auszubrechen. Nicht nur wir selbst werden durch unsere Kreativität befreit, sie inspiriert auch andere dazu, uns auf dieser musikalischen Reise zu begleiten und dies als ihre eigene Flucht zu betrachten.

2020 war ein sehr spezielles Jahr für die Menschen in den USA. Es wurde ein neuer Präsident gewählt und die Pandemie wütete extrem. Spiegelt "Nature’s Light” diese turbulenten Zeiten wider?

Ritchie Blackmore: Die Wahl und deren Folgen waren natürlich ein Dämpfer, aber da hatten wir unser Album bereits fertig gestellt. Und die Pandemie ist von Mythen umrankt mit komischen Geschichten, die von Regierungsleuten verbreitet wurden.

Night: Wir haben diese Platte Ende 2018 und teilweise in 2019 eingespielt und wollten sie eigentlich 2020 veröffentlichen. Unglücklicherweise kam uns die Pandemie dazwischen. Aber jetzt haben wir das Gefühl, dass die Songs eine neue Bedeutung bekommen haben, weil wir alle seit letztem Jahr so viel durchmachen mussten.

Hintergrund Zur Person Ritchie Blackmore wurde 1945 in der englischen Kleinstadt Weston Super Mare als Richard Hugh Blackmore geboren. 1968 gründete er mit dem Organisten Jon Lord die Band Roundabout, aus der Deep Purple hervorging. Sein dynamisches Spiel ist auf Hard-Rock-Klassikern wie "Smoke On The Water" und "Child in [+] Lesen Sie mehr Zur Person Ritchie Blackmore wurde 1945 in der englischen Kleinstadt Weston Super Mare als Richard Hugh Blackmore geboren. 1968 gründete er mit dem Organisten Jon Lord die Band Roundabout, aus der Deep Purple hervorging. Sein dynamisches Spiel ist auf Hard-Rock-Klassikern wie "Smoke On The Water" und "Child in Time" zu hören. 1975 gründete Blackmore mit dem Sänger Ronnie James Dio die Gruppe Rainbow, die ebenfalls sehr erfolgreich wurde. 1997 tat er sich mit Candice Night zu der Mittelalterband Blackmore’s Night zusammen, von der bis heute zehn Studioalben erschienen sind. Night wurde 1971 auf Long Island/New York als Candice Lauren Isralow geboren. 1993 war sie Backgroundsängerin bei Deep Purple und schrieb später Songs für das Rainbow-Album "Stranger In Us All" (1995). 2008 heirateten Blackmore und Night. Das Paar lebt auf Long Island und hat zwei Kinder.

Die Geschichte von "Nature’s Light" ist auch die Geschichte von der Kraft der Natur". Was verstehen Sie darunter?

Blackmore: Ich gehe oft in dem Wald vor unserer Haustür spazieren. Dort atmet man frische Luft ein. Beim Umarmen von Bäumen oder beim Flüchten vor streunenden Hunden kommen einem kreative Gedanken. Das erneuert unseren Geist, damit wir dem Stress des folgenden Tages gewachsen sind. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht die Mondphasen, den Sternenhimmel oder den Sonnenaufgang beobachten. Wir lieben Wind in unseren Haaren oder den Duft der Jahreszeit. Die Bildsprache unserer Texte hat viel mit den Wundern der Natur zu tun.

Leben Sie im Einklang mit der Natur?

Blackmore: Die Natur ist uns genauso wichtig wie die Harmonie. Kommt beides zusammen, hast du die Power eines Ferraris.

Die neuen Songs verstehen Sie als Liebeserklärung an die Musik der Renaissance und des Mittelalters. Auf Welche Weise sind Sie inspiriert von den Mythen und Legenden vergangener Epochen?

Blackmore: Nun, sie sind sehr berührend, originell und zeitlos.

Night: Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen auf Tour war immer, etwas über die Mythen und Legenden der Region zu erfahren, in der wir gerade auftraten. Ich sammle entsprechende Bücher und habe schon viele dieser Geschichten in unsere Texte mit einfließen lassen. Alles von der Loreley im Rheinthal über den Rattenfänger von Hameln in "Play, Minstrel, Play" bis hin zu der japanischen Gottheit "Benzai-Ten". Diese Legenden sind für uns eine unglaubliche Quelle der Inspiration. Man kann sie nicht nur als Geschichten aus einer vergangenen Zeit sehen, sondern sie haben uns auch heute noch etwas zu sagen.

Warum haben Sie Ihre Ballade "Wish You Were Here" von 1997 neu aufgenommen?

Blackmore: Ich finde, dass Candices Stimme heute noch viel stärker klingt, was dazu geführt hat, dass wir diesen Song jetzt ganz anders interpretieren als damals.

Candice, Ihre Art zu singen hat etwas Spirituelles. Ist Singen wie Meditation?

Night: Mir fällt es sehr leicht, die Augen zu schließen und mich in einen Song fallen zu lassen. Dabei entsteht eine ganz spezielle Magie. Es fühlt sich an, als würde ich mich auf eine andere Ebene begeben. Oft tauche ich bei Konzerten von ganzem Herzen in die Melodie ein, so dass ich alles um mich herum vergesse. Ich werde erst dann wieder zurück in die Realität geschleudert, wenn ich meine Augen öffne und überrascht feststelle, dass ich von einer Menge von Leuten angestarrt werde. Es fällt mir leicht, mich in einem Song zu verlieren und spirituell in eine andere Zeit und einen anderen Ort zu versetzen.

Ritchie, greifen Sie beim Spielen nach einem spirituellen Ideal?

Blackmore: Nein, normalerweise greife ich beim Spielen zu einer Spirituose – einem Johnny Walker und einer Cola.