Wie muss man sich Ihre Neufassung der Zirkusshow "Mother Africa" vorstellen?

Georges Momboyé: Als Choreograf der neuen Fassung möchte ich den Geist Afrikas auf die Bühne bringen. Es gibt darin viele Tanzelemente, aber auch andere Formen der Bewegung.

Kann man das wahre Afrika überhaupt auf einer Bühne zeigen?

Das wahre Afrika zu zeigen, ist sehr schwer, weil es so viele verschiedene Gesichter hat. Selbst ich weiß nicht genau, was das sein soll. Aber ich will die wahren Talente aus Afrika zeigen. Artisten, die den afrikanischen Spirit verstehen.

Georges Momboyé. Foto: Kanizaj

Was genau ist der "African Spirit"?

Man kann ihn sofort sehen, fühlen und riechen, wenn man in eine Vorstellung von "Mother Africa" kommt. Das, was ich mit meinen Tänzern erarbeite, lebt von der Kommunikation zwischen den Künstlern und dem Publikum. Ich möchte einen direkten Dialog herstellen. Man soll verstehen, wie wir Afrikaner denken und fühlen.

Steht dieser Spirit für eine bestimmte Verhaltensweise?

Wenn du ein Talent hast und es verkümmern lässt, dann ist das ein Frevel. Ich möchte mit Leuten arbeiten, die sich ihrer Fähigkeiten bewusst sind. Auch wenn ich nicht weiß, wo mein Talent herkommt, muss ich jeden Tag dafür arbeiten. Ich darf meinen Körper und meinen Geist nicht mutwillig zerstören.

Warum gibt es in Afrika so viele junge Talente?

Weil in Afrika traditionelle Festivitäten eine große Rolle spielen. Wir huldigen dem Körper, dem Geist, der Seele, dem Raum. Wir probieren alles aus, was mit unserem Körper möglich ist. Wir denken, wenn man auf den Füßen laufen kann, müsste das eigentlich auch auf den Händen möglich sein. Das Wissen um die Verbindung von Körper, Geist und Seele hat bei uns eine immense Bedeutung.

Wie kommt die Verbindung von Körper, Geist und Seele bei "Mother Afrika" zum Tragen?

Das ist ein sehr umfassendes Thema. Die Kunst der Artisten bei "Mother Africa" lebt vom Zusammenwirken dreier Komponenten: dem Herz, dem Körper, dem Geist. Der Geist kommuniziert mit dem Herz und dem Körper – und umgekehrt. Der Körper trägt das Gewicht der anderen beiden Komponenten. Es ist so ähnlich wie bei der Heiligen Dreifaltigkeit mit Vater, Sohn und Heiligem Geist.

Wie sehr sind die mitwirkenden Artisten noch ihren alten Traditionen, den spirituellen Ritualen, Kunstformen und Geisterwelten verhaftet?

Die Show "Mother Africa" ist eine Plattform, anhand derer man sehen kann, wo diese Tänze, die Musik und die Zirkusnummern herkommen. Sie ist durchdrungen vom Geist des traditionellen Afrika.

Heute ist alles globalisiert. Wie gehen Sie damit um?

Das ist ein großes Problem. Früher gab es in den Städten und Dörfern kein Fernsehen und kein Telefon. Heute stehen die Apparate sogar im hintersten Ort im Dschungel. So können die Leute sich anschauen, wie man in Amerika lebt. Und sie wollen genauso leben. Auf diese Weise verlieren wir nach und nach unsere Traditionen. Mit dieser Show versuchen wir, authentische afrikanische Kultur zu zeigen. Nicht die ganze Zeit, aber streckenweise. Gegen die kulturelle Globalisierung kann man sich kaum wehren, dieser Verdrängungs- und Vermischungsprozess ist zu stark. Überall auf der Welt laufen im Radio und Fernsehen die gleichen Sachen.

Im Nationalballett der Elfenbeinküste studierten Sie neben afrikanischem Tanz auch zeitgenössisches Ballett und Tanzformen des Jazz. Später gingen Sie nach New York und schließlich nach Paris, wo Sie eine eigene Kompanie gründeten. Was inspiriert Sie heute?

Es sind vor allem meine afrikanischen Wurzeln, die mich inspirieren. Ich habe alles in Afrika gelernt. Dann bin ich nach Amerika gegangen, um meine Kenntnisse zu vertiefen. Heute lasse ich mich von den verschiedensten Dingen beeinflussen, sogar von klassischer Musik oder Pop. Ich kann bis heute nicht sagen, wohin meine Kunst sich entwickelt, weil ich einfach sehr offen bin.

Wollen Sie mit Ihrer Arbeit auch eine Veränderung bewirken?

Natürlich. Als kreativer Mensch möchte ich mit jedem Projekt neue Ideen umsetzen oder neue Entwicklungen anstoßen. Ich träume davon, eines Tages mit den besten Künstlern Afrikas und den neuesten Technologien eine innovative Show auf die Beine zu stellen.

Sind Sie optimistisch oder pessimistisch, wenn Sie in die Zukunft schauen?

Ich bin mehr als optimistisch, was die Zukunft Afrikas angeht. In Afrika liegt die Zukunft. Viele Menschen von dort wollen nach Europa, dabei bietet ihnen ihr Kontinent heute so viele Möglichkeiten. Das Problem ist, dass die afrikanischen Medien zu sehr auf Europa fokussiert sind. Deswegen herrscht dort der Irrglaube, dass man nur hier Geld verdienen kann. Aber ich bin mir sicher, dass man auch in Afrika überleben kann. Es gibt in meiner Heimat viele Möglichkeiten, aber viele sehen sie leider nicht.

Info

Die Zirkusshow "Mother Africa” gastiert am Donnerstag, 9. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle in Weinheim. Karten von 39 bis 64 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.