Von Daniel Bräuer

Mannheim. Für sein Projekt "Familienalbum" hat Wolfgang Niedecken zum Teil alte BAP-Songs neu vertont. Nun geht er auf Tour - und erweitert seine Band erstmals um die dreiköpfige Bläsersektion der "Groschs Eleven", die er bei den Proben zu "Sing meinen Song" in Mannheim kennengelernt hatte. So könne er die in New Orleans entstandenen Aufnahmen auf die Bühne bringen und Klassiker wie "Waschsalon" neu beleben, verrät er beim Pressegespräch in einem Café hoch über den Quadraten.

Wolfgang, bist Du ein nostalgisch veranlagter Mensch?

Das frage ich mich auch manchmal! Aber ich glaube, behaupten zu können, dass ich gerne aus der Vergangenheit lerne, mich aber nicht nach ihr sehne. Es gibt vieles, von dem ich sage: Schön, dass ich das erlebt habe. Aber ich würde nicht dahin zurückwollen.

Die letzten Alben waren stark von Rückschau geprägt: Songs über die Vergangenheit oder gleich aus der Vergangenheit. Zufall oder Konzept?

Konzept mit Sicherheit nicht. Das ergibt sich so. Natürlich musst du dann gucken, ob das stimmig ist oder nicht. Das ist aber eine schöne Arbeit.

Was hast Du beim Sichten des eigenen "Backkatalogs" gelernt?

Dass ich mich, was das Texten betrifft, wirklich weiterentwickelt hab. Ich hab da in alten Songs etliche handwerkliche Fehler entdeckt.

Zum Beispiel?

Nehmen wir das älteste Stück auf dem "Familienalbum", "Weißte noch?". Das ist uraufgeführt worden an dem Abend, als Helmut Kohl zum Kanzler gewählt wurde. Das kommt ganz von Herzen, deswegen ist es auch gut. Aber ich musste einige Formulierungen überarbeiten. Hätte ich da noch einen Tag länger drüber nachgedacht, hätte ich das vielleicht damals schon besser gemacht. Wenn man allerdings versucht, sowas zu korrigieren, ist das eine Operation am offenen Herzen! Da muss man höllisch aufpassen. Wenn man zu viel macht, ist das Stück im Eimer.

Hast Du eine Lieblingsphase in der eigenen Bandgeschichte?

Aus der frühen Phase ist mein Lieblingsalbum "Zwesche Salzjebäck un Bier". Da haben wir uns am weitesten vorgewagt. Das war dann auch gleichzeitig die Phase, wo es in zwei Richtungen weiterging. Das war eigentlich unser "Sgt. Pepper"-Album. Wir haben uns alles erlaubt, was wir uns mal erlauben wollten. Die Songs waren richtig gut. Aber wir haben davon nicht so viel verkauft wie von den beiden vorherigen Alben, die Millionenseller waren. Und auf einmal kam da so eine Abteilung: "Woran liegt denn das? Lass uns das doch lieber gleich direkt auf Englisch machen. Dann können wir ja Welttournee spielen." (lacht)

Denkst Du manchmal: Was wäre passiert, wenn wir da oder dort einen anderen Weg eingeschlagen hätten? Wie würden wir heute klingen, wenn Musiker X oder Y noch dabei wären?

Ich sehe das so Steinbrückmäßig: Hätte, hätte, Fahrradkette!

Kann man in Mannheim damit rechnen, dass Xavier Naidoo wieder auf der Bühne dabei sein wird?

Das hängt davon ab, ob er da ist, ob er Lust hat. Ich will auf keinen Fall jemanden zwangsrekrutieren. Ich freue mich, wenn der Xavier zum Konzert kommt. Und wenn er Lust hat mitzusingen, freue ich mich auch!

Hast Du mit ihm mal über das Lied "Marionetten" gesprochen?

Nein, wir hatten in der Zwischenzeit nicht den Kontakt. Ganz klar ist: Xavier ist kein Nazi, das dürfte wohl jedem klar sein. Er ist ein großer Menschenfreund. Er ist sehr gläubig, das wissen wir, und er steht auf Verschwörungstheorien. Das ist aber wohl in der Hip-Hop-Szene sehr verbreitet. Die können da Nächte lang drüber diskutieren. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Mir ist die Realität kompliziert genug.

Du sagtest mal, Du wirst wahnsinnig, wenn Du nicht bald zum Schreiben kommst. Was für Songs wollen da raus?

Ich weiß noch nicht, wie sich das artikuliert. Ich mag es nicht, wenn ich vorher schon weiß, über was ich einen Song schreiben will. Das ist so, wie ich verstehe, was Malerei heute noch kann: Malerei fängt an irgendeiner Stelle an und muss dann irgendwo hinführen. Und man muss selber erkennen, wann das Bild fertig ist. Deswegen kann ich keinen Song schreiben über weiß der Geier... Globalisierung. Thema: Globalisierung! Da komme ich mir vor wie in der Schule. Ich schreibe keine Besinnungsaufsätze. Was ich formuliere, das ist aus meiner Seele raus. Da sind auch meine Ängste drin. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so viele schlaflose Nächte gehabt wie in den letzten zwei Jahren.

Was für Ängste sind das?

Wir haben einen skrupellosen Menschenverachter in Amerika als Präsidenten. Wir haben Populisten in den neuen EU-Ländern an der Macht, wir haben die nächste Wahl in Frankreich 2022. Wenn uns bis dahin nicht gelingt, dass Deutschland und Frankreich wenigstens das Europa der zwei Geschwindigkeiten hinkriegen, dann gute Nacht! Dann kriegt der Front National die Macht in Frankreich und in Deutschland die AfD. Und dann kannst du wirklich über Neuseeland nachdenken!

Müssten einem derzeit die zynischen Protestsongs nicht gerade so aus der Feder fließen?

Ja, aber man will ja nichts machen, was vorhersagbar ist. Das letzte mal, dass mir songwriterisch - wenn es das Adjektiv gibt - , der Kragen geplatzt ist, das war "Absurdistan"...

... auf dem letzten BAP-Album von 2016. Aber planen lässt sich so ein Song, oder auch das zornige "Widderlich" damals, nicht?

Widderlich ist ein Stück, das musste auch raus. Damals habe ich mich am meisten drüber aufgeregt, dass die Christdemokraten gesagt haben: Ist doch alles in Ordnung in Deutschland, solange es so etwas Tolles gibt wie die Kölner "Arsch Huh"-Bewegung. Die versuchten auf einmal, uns zu okkupieren! Ich dachte: "Leute, wat ist dat denn?" Das war eine Zeit, die ist mit heute nicht vergleichbar. Da soll man auch keine Parallelen ziehen. Aber dass wir das "Arsch Huh"-Konzert gemacht haben, da bin ich sehr stolz drauf. Das ist wahrscheinlich mein wirkungsmächtigstes Lied überhaupt.

Stichwort Arsch Huh: Du machst bei einer Videokampagne gegen Ausgrenzung mit. Wäre es auch mal wieder Zeit für solch ein musikalisches Statement?

Hey, wenn’s mir einfällt, natürlich! Wir versuchen ja, mit der AG Arsch Huh weiter aktiv zu sein. Aber das darf jetzt nicht zum Vereinsmeiern werden. Als Künstler musst du auf jeden Fall parteipolitisch ungebunden sein, sonst musst du irgendwann einer Parteiräson folgen. Und das ist nicht gut für die Kreativität!

