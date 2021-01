Von Frauke Rüth

Die beiden Schwestern haben gleich zwei Alben veröffentlicht und sich einiges einfallen lassen, um die Menschen auf anderen Wegen zu erreichen. Vor kurzem musste das Schlagerduo aus Oberschwaben jedoch gezwungenermaßen eine Pause einlegen: Beide hatten sich mit Corona infiziert. Frauke Rüth unterhielt sich mit Alexandra Hofmann über das aktuelle Album "Wilde Zeiten 2.0", große Ängste und kleine Sünden.

Frau Hofmann, Sie und Ihre Schwester Anita wurden im Herbst positiv auf das Corona-Virus getestet. Wie geht es Ihnen mittlerweile, ist alles ausgestanden?

Alexandra Hofmann: Gott sei Dank sind wir beide wieder fit und leiden nicht unter Nachwirkungen. Dafür sind wir sehr dankbar.

Was war das Schlimmste in dieser Zeit für Sie?

Die Angst, möglicherweise andere Menschen unwissend angesteckt zu haben. Ich habe mich testen lassen, weil wir zu dem Zeitpunkt noch Auftritte anstehen hatten und ich auf Nummer sicher gehen wollte, dass alles in Ordnung ist. Ich hatte die Woche zuvor auch noch eine Grippeschutzimpfung. Ich war dann so schockiert, als der Test positiv war. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.

Sie hatten keine Symptome?

Ja, ich war symptomfrei. Nachdem ich erfahren habe, dass ich positiv auf Corona getestet bin, habe ich innerhalb von fünf Minuten meinen Mann, meine Kinder und zwei Familien – unsere engsten Freunde – angerufen und heim geschickt. Wir hatten ja unsere sozialen Kontakte ohnehin schon stark eingeschränkt. Und es waren auch alles fitte Menschen. Aber: Als dann meine Kinder positiv getestet wurden, war die Folge, dass wir zwei Schulklassen und drei Sportvereine in Quarantäne schicken mussten. Das ging mir richtig an die Psyche; denn man weiß ja nicht, ob diese Kinder zum Beispiel mit Oma und Opa Kontakt hatten. Ob alle Großeltern fit sind oder jemand eine Operation in den Familien der Mitschüler meiner Kinder hatte. Bis ich die Gewissheit hatte, dass niemand positiv getestet wurde, war ich drei Tage lang richtig neben der Spur.

Ihre Söhne sind 11 und 13. Wie haben Sie die Zeit des Homeschooling erlebt?

Die ersten beiden Wochen dachte ich, ich hänge mich am nächsten Strick auf (lacht). Meine zwei Jungs strotzen nur so vor Energie — nur noch zu Hause bleiben müssen, hat ihnen natürlich gar nicht gefallen. Aber wir haben es dann ganz gut in den Griff bekommen.

Was war besonders nervig?

Das Schlimme war, dass ich eigentlich selbst unheimlich viel Arbeit hatte. Wir waren ja mittendrin in unserer Tour und ich musste mit großem bürokratischem Aufwand alles umbuchen. Und für die Kinder war die Corona-Situation verwirrend und belastend. Sie konnten zum Beispiel nicht verstehen, warum sie Oma und Opa nicht mehr sehen durften.

Keine Konzerte, kein Umarmen, kein Händeschütteln: Wie sieht der Fan-Kontakt bei Ihnen in Corona-Zeiten aus? Wie bleiben Sie ihnen trotzdem nah?

Es ist wirklich ganz schlimm für uns, dass wir unseren Fans nicht mehr persönlich begegnen können. Der einzige Weg geht im Moment über die sozialen Medien, indem wir uns dort austauschen. Manchmal verlosen wir auch einen Videocall, sodass jemand mit uns skypen kann. Oder wir rufen sonntags einsame Menschen an, um ihnen eine Freude zu machen. Wir richten auch Fan-Boxen her, darin sind zum Beispiel selbst gebastelten Holz-Herzen, die wir mit Liebe beschriften.

Wie tun Sie sich selbst etwas Gutes im Moment, wo so gut wie alles verboten ist — Essengehen, Wellness, Kino, Konzerte?

Ich bin ein optimistischer Mensch; meine Haltung ist, dass man sich das Leben nur schwerer macht, wenn man ständig Probleme wälzt. Man ändert dadurch ja nichts an der Situation. Wir machen einfach das Beste daraus. Wellness geht schließlich auch daheim: Ich habe für meine Familie und mich ein Fußmassagegerät gekauft, das funktioniert wie ein Mini-Whirlpool, der warm wird (lacht).

Sie haben jetzt mit "Wilde Zeiten 2.0." die Deluxe-Edition ihres aktuellen Albums herausgebracht. Vor allem mit dem Song "Die Sünden der Nacht" lassen Sie es – musikalisch, aber auch visuell im Video – richtig krachen. Was war denn Ihre letzte Sünde?

(lacht) Meine letzte Sünde habe ich vorgestern Abend mit meinem Mann begangen. Da haben wir gesagt: Wir lassen heute Mal das Abendessen aus, trinken nichts und gehen früh ins Bett. Es ging dann so aus, dass wir die halbe Nacht gequatscht haben und dabei anderthalb Flaschen Sekt getrunken und ziemlich viele Päckchen Nüsse gegessen haben.

War das am Wochenende?

Nein, unter der Woche. Wir mussten um kurz vor sechs morgens aufstehen. Also das verbuche ich definitiv unter dem Stichwort Sünde. Das Lied "Die Sünden der Nacht" zu schreiben, hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Es geht um eine Begegnung, bei der es einschlägt zwischen zwei Menschen und man das genießt. Und man gibt dieser Lust und diesem Augenblick nach.

Wie kam es zum Albumtitel "Wilde Zeiten"?

Das gleichnamige Lied war eines der ersten Lieder, die ich selbst geschrieben habe. Ich habe früher gar nicht komponiert, obwohl ich seit 40 Jahren Musik mache. Mein Impuls war zu beschreiben, dass die wilden Zeiten in meinem Leben noch kommen. Ich hatte zum Beispiel in dem Sinne keine typische Pubertät. Es geht eigentlich um Geselligkeit und dass man Spaß haben möchte. Und dann kam der erste Lockdown. Die Lieder, die ich kurz zuvor geschrieben hatte, eben auch dieses, habe ich dann einer Freundin über Skype vorgespielt. Wir saßen jede vor dem Bildschirm und haben über unsere wilden Zeiten gesungen. Es wurde zu unserem Corona-Song. Und vielleicht hilft er gerade auch unseren Fans ein bisschen durch diese wirklich wilden Zeiten.