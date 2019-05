Youn, Sie covern auf "Immersion" berühmte Songs wie "Hallelujah" oder "You Can’t Hurry Love". Wie wählen Sie die aus?

Youn Sun Nah: Das geht immer total schnell und spontan. Bei "Hallelujah" kannte ich die Version von Jeff Buckley, bevor ich überhaupt von Leonard Cohen hörte. Die Leute mögen es, wenn ich das Lied im Konzert singe. Also, warum es nicht mal aufnehmen? Und "You Can’t Hurry Love" singe ich dreimal langsamer als Phil Collins oder die Supremes. In deren Tempo hätte ich das niemals hinbekommen, das schafft meine Stimme gar nicht. Bei mir ist das kein Tanzsong, sondern ein Schmusesong.

Ihr Album heißt "Immersion", also "Eintauchen". Was passiert mit Ihnen, wenn Sie in ein Lied eintauchen?

Das hängt bei mir davon ab, ob es sich um ein selbstkomponiertes Stück oder um eine Interpretation handelt. Bei Coverversionen suche ich mir meistens ein ganz bestimmtes Element des Songs heraus, und baue darauf meine eigene Version auf. Bei "Isn’t It A Pity" von George Harrison zum Beispiel hat mich seit jeher das Cello stark fasziniert. Bei meinen eigenen Liedern ist der Text oft das zentrale Element. Die neuen Stücke habe ich dieses Mal fast alle in der Bretagne geschrieben, in aller Ruhe. Ich bin alles in allem nicht sonderlich selbstbewusst und denke, dass ich als Komponistin nicht so sehr tauge. Deshalb dachte ich, dass ich dieses Mal einfach meine eigene Geschichte erzähle.

"My Heart overflows" singen Sie im Song "In My Heart". Fließt Ihr Herz häufig über?

Ja, das geschieht mir immer und überall, wenn ich auf Menschen treffe. Ich bin wie gesagt eher introvertiert, aber in gleichem Maße bin ich eben auch sehr neugierig auf Menschen. Meist siegt die Neugierde und dann lasse ich mich immer wieder mit Begeisterung bannen von dem, was fremde Leute mir so aus ihren Leben erzählen.

Ihre eigene Vita ist auch nicht gerade uninteressant. Sie traten erst mit 23 erstmals als Sängerin auf, bald schon spielten Sie in der südkoreanischen Version des Musicals "Linie 1" mit, bevor Sie 1995 ihren Mut zusammennahmen und nach Paris zogen, um dort erfolgreich Jazzgesang zu studieren. Das Album "Same Girl" (2010) war Ihr kommerzieller Durchbruch, für das Sie auch einen "Echo" erhielten. 2014 vertraten Sie Ihr Land sogar singend bei der Abschlussfeier der Winterolympiade in Sotchi.

Und dabei wusste ich am Anfang nicht einmal, was Jazz überhaupt ist (lacht). Ich war 25, als ich beschloss, es mit dem Singen zu probieren, und ein Freund meinte zu mir, ich sei zu alt, um Pop zu machen. Er riet mir zum Jazz. Eigentlich eine Unverschämtheit von ihm, doch ich folgte seinem Rat (lacht). Südkorea ist ein ziemlich abgeschiedenes Land, bei uns leben kaum Ausländer und außer Popmusik kennen wir nicht viel. Also entschied ich mich für Paris und nahm mir vor, drei Jahre zu bleiben. Ich entdeckte Nina Simone, Ella Fitzgerald und all die anderen tollen Sängerinnen, arbeitete mich immer tiefer in die Materie hinein - und blieb.

Mittlerweile leben Sie in New York. Warum gerade dort?

Ich mag es sehr, wie offen die Stadt ist. In New York spielt es keine Rolle, woher du kommst. Es zählt nur, was du willst und kannst. Die Menschen dort eint der Glaube an den Erfolg. Es ist allerdings auch eine harte, unbarmherzige und sehr konkurrenzorientierte Stadt. Ich weiß nicht, ob ich immer in New York bleiben möchte. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich leicht an neue Umgebungen und Situationen anpassen kann.

Um welches Wunder geht es in "The Wonder", einem Lied, das weniger akustisch und sanft klingt, wie von Ihnen gewohnt? Sondern experimenteller und ein bisschen nach Björk.

Oh, ich nehme meine Platten sonst immer in zwei Tagen auf, doch mein Produzent Clément Ducol, übrigens der Ehemann der Sängerin Camille, hat mich überredet, dass wir uns richtig Zeit nehmen und im Studio mehr ausprobieren. Also waren es am Ende drei Wochen. "The Wonder" ist ein Song über das Wunder der sinnlichen Liebe. Für mich war es nicht einfach, so etwas Intimes zu schreiben, ich musste mich anfangs überwinden.

Ist auch "Here Today" ein Liebeslied?

Ja, auf universeller Ebene. Ich vertraue darauf, dass wir Menschen die Welt mit Musik ein Stück weit heilen können und unversöhnliche Gegensätze mit unserer Kunst einander näherbringen. Ich denke dabei vor allem an meine Heimat. Unser Land ist seit 60 Jahren getrennt, doch wir verlieren nie die Hoffnung. Im Norden und Süden leben die gleichen Menschen, viele sind verwandt. Mein Vater stammt aus dem Norden, ich habe Verwandte in Nordkorea - sofern sie noch leben sollten, wir bekommen das gar nicht mit.

Es gibt keinen Kontakt?

Nein. Wir in Korea leiden sehr darunter. Wer weiß, es gibt einige Anzeichen der Entspannung, wir geben die Hoffnung nicht auf. Ihr Deutschen habt das Wunder der Vereinigung geschafft. Ihr helft uns, zuversichtlich zu sein.

Waren Sie jemals in Nordkorea?

Nein. Das ist für uns das nächste, aber auch das unzugänglichste Land. Wir leben fundamental isoliert voneinander. Es ist verrückt. Ich bin 1989 nach Deutschland gereist. Ich wollte die gefallene Mauer mit eigenen Augen sehen. Ich werde den Anblick der jubelnden Menschen nie vergessen.

