Von Olaf Neumann

Als Leadsänger und Songschreiber von Take That wurde Gary Barlow weltberühmt. Mit rund 50 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den erfolgreichsten Popkomponisten der britischen Insel. Nun hat der 49-Jährige das orchestrale Album "Music Played By Humans" aufgenommen, dessen Konzept an Robbie Williams erfolgreiche Swing-Platten erinnert. Darauf singt der Superstar Duette mit Michael Bublé, Barry Manilow, Chilly Gonzales und Beverley Knight.

"Music Made By Humans” ist laut Pressetext eine Ode an die computerfreien Bigband-Sounds Ihrer Kindheit. Haben Sie als Steppke wirklich so altmodische Sachen gehört?

Gary Barlow: Ich muss Sie korrigieren, der Sound meiner Kindheit war geprägt von Depeche Mode, Human League, Duran Duran, Adam & The Ants und Kraftwerk. Das Ganze sollte ein Witz sein. Als Musiker jedoch liebe ich Orchesterklänge. Ich habe in der Vergangenheit bereits mit zwölf Streichern und sechs Bläsern gearbeitet, aber noch nie mit einem kompletten Orchester. An den Sessions zum Album waren bis zu 60 Musiker beteiligt. So viele Leute hatte ich noch nie auf einer Platte. Und auch noch nie so viele Duette. Und jetzt befinden wir uns inmitten einer Pandemie, wo es gilt, Kontakte tunlichst zu vermeiden. Es scheint Bestimmung gewesen zu sein, dass wir diese Platte vor Corona gemacht haben.

Gary Barlow Geboren am 20. Januar 1971 in Frodsham in der britischen Grafschaft Cheshire. Mit 13 Jahren schreibt Barlow erste Songs zum Piano. 1989 holt der Manager Nigel Martin-Smith ihn in die Boyband Take That. Bis zu deren Auflösung 1996 komponiert und singt Gary Barlow zahlreiche Songs der Gruppe. 1997 erscheint sein Solodebüt "Open Road" und erobert die britischen Album-Charts. Seit 2005 ist der Sänger wieder bei Take That, für die er unter anderem die Welthits "Back For Good" und "Patience" geschrieben hat. Bis heute hat er sieben eigene Alben veröffentlicht, vier Musicals komponiert und dafür insgesamt 33 Musikpreise erhalten. Gary Barlow ist seit 2000 mit der früheren Tänzerin Dawn Andrews verheiratet, die er seit seiner Jugend kennt. Das Paar hat drei Kinder.

Auf der Platte finden sich Duette mit internationalen Musikern wie Michael Bublé, Sebastián Yatra, James Corden, Barry Manilow, Chilly Gonzales, Alisha Dixon, Beverley Knight, Ibrahim Maalouf und Avishai Cohen. Eine musikalische Weltreise?

Definitiv. Ich beschreibe diese Platte immer mit Vorsicht, denn bei Orchesteralbum denken viele Leute an langsame Piano- und Streichermusik. In Wahrheit ist diese Scheibe aber ein Ort, an dem Musiker zeigen können, wie brillant sie sind. Wie erstaunlich sie klingen, wenn sie im Team spielen. Es ist einfach ein Album voller Leben. Es aufzunehmen, war für mich eine große Freude.

Ziehen Sie das Albumformat Playlists vor?

Ich mache Alben, weil ich sie auf einer Bühne vor Publikum präsentieren möchte. Ich kann es kaum erwarten, mit einem Orchester auf Tour zu gehen. Wann das möglich sein wird, weiß ich nicht. Ich habe zwar Termine im Juni 2021 gebucht, aber es gibt noch viele Unsicherheiten.

Sie kennen Barry Manilow schon etwas länger. Wie fühlt es sich an, mit dieser 77-jährigen Crooner-Legende zu singen?

Dazu kann ich Ihnen eine lustige Geschichte erzählen. Auf dieser Platte ist auch der Pianist Chilly Gonzales zu hören. Er ist ja in Deutschland sehr bekannt. Als wir unseren gemeinsamen Song aufnahmen, war ich gerade von einer Session mit Barry Manilow zurückgekehrt. Chilly wollte wissen, ob ich noch etwas hätte, auf dem er mitspielen könne. Da erzählte ich ihm von dem Song mit Barry Manilow, aber der sei ja ganz bestimmt nichts für ihn. Da fiel Chilly fast vom Stuhl: Er verehrt Barry Manilow! Als ich im Alter von elf Jahren meine ersten Konzerte spielte, gab ich immer sein "Copacabana" zum besten. Heute darf ich Barry einen Freund nennen, wir gehen zusammen ins Studio oder verabreden uns zum Essen. Ihn auf meiner Platte zu haben ist ein Privileg.

In der berührenden Ballade "This Is My Time” singen Sie "If Love Can Kill You / I Happily Die". Können Sie tiefe Gefühle authentischer ausdrücken, wenn Sie über sie singen?

Für mich persönlich ist dies der beste Song, den ich für das Album geschrieben habe. Ich bin kein großer Redner, ich lasse meine Gefühle lieber über die Musik raus. Nach 30 Jahren im Business denke ich manchmal, alles gesagt und getan zu haben. Aber dann fällt mir ein Song wie "This Is My Time" ein, bei dem ich am Piano sitze und von einer Streichergruppe begleitet werde. Das Ganze haben wir ohne Click vom Computer aufgenommen. Echte Menschen, die live zusammen spielen. Solche besonderen Momente unterscheiden diese Platte von all meinen anderen.

"The Kind Of Friend I Need" ist ein ironischer Song über Freundschaft.

Dieser Song ist nicht leicht zu beschreiben. Wir Engländer haben einen speziellen Humor, und oben im Norden, wo ich herkomme, ist er sogar noch spezieller. Wenn wir Freunden sagen wollen, wie gern wie sie haben, dann beleidigen wir sie. Das ist etwas sehr Britisches. Diesen Song schrieb ich mit einem breiten Grinsen im Gesicht, weil ich ahnte, dass die Leute die Ironie mögen würden.

War es schwer, im Freundeskreis jemanden zu finden, der sich von Ihnen gern beleidigen ließ?

Der einzige, der da Lust drauf hatte, war James Corden. Er ist von Beruf Sänger und Komiker. Es ist sehr britisch, zu singen: "Ich mag dich so sehr, dass ich dir dies sagen kann".

Band und Freundschaft – schließt das eine das andere aus?

Ich kann Ihnen aus erster Hand sagen, dass das definitiv möglich ist. Die Band Take That ist auf Freundschaft aufgebaut. In unserer ersten Runde war das jedoch noch nicht der Fall. Am Anfang waren wir fünf junge Typen, die sich zusammentaten, um im Leben etwas zu erreichen. Aber ich kann Ihnen versichern: Die zweite Runde von Take That wurde aus einer Freundschaft heraus geboren.

Haben Sie in letzter Zeit auch neue Songs für Take That geschrieben?

Nein, bislang nicht. Für die Band zu schreiben, ist sehr speziell, weil wir alle Songwriter sind. Das ist eine der Sachen, bei der alle an einem Strang ziehen müssen. Ein Take-That-Album beginnt immer mit einer starken Idee. Man braucht also etwas Zündendes, an dem man sich aufhängen kann wie ein Orchester, der Zirkus, ein Wunderland. Die Jungs und mich verbindet ein unsichtbares Band. Wenn es soweit ist, kommen wir wieder zusammen.