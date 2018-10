Das 70-jährige Urgestein der Band hat sich mit RNZett-Autor Wolf H. Goldschmitt über den Wandel in ihrer Musik unterhalten.

"Country made in Germany" heißt Euer jüngstes Album. Klingt eigentlich nach nichts Neuem?

Mann, das täuscht. Denn wir erzählen in allen Liedern kleine Geschichten, was wir früher so nicht getan haben. Die Texte sind nicht mehr nur Reime, sondern authentisch wie beim Blues. Es geht in erster Linie um Ereignisse aus dem alltäglichen Leben.

Hintergrund Truck Stop Als sich Truck Stop vor 45 Jahren in Hamburg gründeten, hätte keiner der Musiker gedacht, dass sie einmal Europas älteste und erfolgreichste Countryband werden. Anfangs bringen die Musiker Alben in englischer Sprache heraus. Stilistisch orientieren sie sich an amerikanischen Country Stars wie Johnny Cash, Willie Nelson und Kris Kristofferson. Aber die Platten [+] Lesen Sie mehr Truck Stop Als sich Truck Stop vor 45 Jahren in Hamburg gründeten, hätte keiner der Musiker gedacht, dass sie einmal Europas älteste und erfolgreichste Countryband werden. Anfangs bringen die Musiker Alben in englischer Sprache heraus. Stilistisch orientieren sie sich an amerikanischen Country Stars wie Johnny Cash, Willie Nelson und Kris Kristofferson. Aber die Platten verkaufen sich schleppend. Stilwechsel heißt fortan das Motto. Sie wollen künftig ihre Country Songs in deutscher Sprache singen. Das hat bis dahin keiner gewagt. Bereits mit ihrem ersten deutschsprachigen Country-Album "Zu Hause" landen die singenden Cowboys aus dem Hohen Norden zwei Hits mit "Die Frau mit dem Gurt" und "Ich möcht’ so gern Dave Dudley hör’n". Truck Stop wird Stammgast in der ZDF-Hitparade bei Dieter Thomas Heck. Ihr eigener größter Hit "Der wilde, wilde Westen" erscheint 1980 und landet auf Platz 1. 1999 nehmen sie gemeinsam mit Stefan Raab den "Maschendrahtzaun" auf. Dafür gibt’s vier Gold- und eine Platin-Auszeichnung für über eine Million verkaufte Singles. Ihr Song "Große Haie, kleine Fische" ist seit 25 Jahren Titelsong der erfolgreichen ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Es folgen die schwierigsten Jahre: Die Gründungsmitglieder Lucius Reichling und Cisco Berndt sterben innerhalb von zwei Jahren. Die Urgesteine Teddy Ibling, Uwe Lost und Knut Bewersdorff denken kurz darüber nach, die Band aufzulösen. Aber sie suchen nach Musikern, die den Sound und das Lebensgefühl, das Truck Stop seit mehr als 40 Jahren verkörpert, verstehen und weitertragen wollen. Andreas Cisek ist schon lange als Texter und Musiker für die Band tätig. Von ihm stammen Songs wie "Heute rocken wir das Haus", "So ist Sommer" und "A7 Blues". Nach Lucius Tod wird er zum festen Sänger. Heute ist er der erste Mann am Mikrofon bei Truck Stop. Chris Kaufmann übernimmt 2013 die E-Gitarre und Tim Reese spielt seit 2014 bei den Cowboys Fiddle, Gitarre, Banjo und Mandoline. Die jüngste Produktion "Made in Germany" ist nicht nur ein Albumtitel, sondern auch Programm. Die Qualität, die dabei herausgekommen ist, verdient das Qualitätssiegel "Made in Germany" allemal. Entstanden sind 14 Songs von emotionalen Balladen bis rockig, von frech bis nachdenklich. Geblieben ist der unverwechselbare Truck-Stop-Sound mit handgemachter ehrlicher Musik. (gol)

Also hat sich die neue Band von der Glorifizierung des freien Truckerlebens verabschiedet?

Wir haben zwar mit reinen Truckersongs angefangen, aber diese Romantik ist heute kaum mehr vorhanden. Wenn man das auf der Autobahn sieht, stehen alle unter Druck. Aus den Truckern von früher, die Dave Dudley besungen hat, sind wieder termingehetzte Lastwagenfahrer geworden. Früher fuhren die Fähnchentrucker mit ihren Namensschildern in der Windschutzscheibe und im Cowboy-Outfit durch die Gegend. Das geht immer mehr zurück. Wir wollen natürlich weiterhin unsere Truckerhits singen, aber eben auch Neues für andere Klientel.

Sind noch englischsprachige Titel im Programm?

Nicht mehr. Früher haben wir auch Johnny Cash interpretiert. Aber wir haben eine solche Menge eigener Stücke, da weißt du gar nicht, was du weglassen sollst.

Gibt es überhaupt noch eine deutsche Country-Szene?

Gute Bands sind sicher noch da, aber die Festivals werden leider weniger, weil viele Veranstalter abgesprungen sind. Das liegt vielleicht auch an den Eintrittspreisen. Die Gagen für die Musiker sind allerdings bestimmt nicht dafür verantwortlich. (lacht).

Einen Tipp für junge Musiker, bitte! Was braucht es, um einen Plattenerfolg zu erzielen?

Viel Können, aber noch mehr Glück. Da steckst du nicht drin. Das ist jedes Mal wie eine Wundertüte und das Publikum nimmt den Song an oder nicht. Wenn wir im Studio ein Lied so oft gehört haben, dass wir von der Hitqualität überzeugt sind, dann kann es danach eine große Überraschung geben. So war das bei "Ich möcht’ so gern Dave Dudley hör’n". Da hatten wir als Single "Die Frau mit dem Gurt" herausgesucht. Wir fanden den Titel total witzig, aber der Rundfunk spielte lieber den "Dudley". Und so kann es kommen, dass andere Schicksal spielen.

Ein Business mit Überraschungen. Von "Maschendrahtzaun" hättet Ihr wohl auch nicht erwartet, dass es Euer finanziell größter Erfolg wird?

Nein, das kam aus dem Nichts. Wir kannten den Stefan Raab vom Sender Viva und wir haben uns ganz gut verstanden. Der rief eines Tages an und sagte: Lass uns etwas Schräges machen. Und so entstand die kuriose Nummer.

Auf dem Tourprogramm stehen diesmal eine Menge neuer Titel. Will heißen: Truck Stop möchte "lebendige Musibox" sein ?

Na klar, wenn wir nur die alten Dinger machen würden, wären wir unsere eigene Oldieband. Wir haben jetzt auch neue Leute dabei und neue Kreativität. Wir sind stolz: Alle Kompositionen von "Country made in Germany" sind auf dem eigenen Mist gewachsen. Das macht Hoffnung für die nächsten Jahre.

Info: Truck Stop kommen am 12. November 2018, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol. Karten ab 39,40 Euro beim RNZ-Ticketservice.