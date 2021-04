Von Olaf Neumann

"Let The Bad Times Roll” ist Ihr erstes neues Album seit 2012. Haben Sie sich zu dem Titelsong durch Donald Trump inspirieren lassen?

Dexter Holland: Dieser Song wurde inspiriert durch viele politischen Ereignisse in den letzten Jahren. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Aber er hat auch eine gesellschaftlich-persönliche Komponente bekommen durch Covid-19. Allein in den USA sind bereits 500.000 Menschen an dem Virus verstorben. Viele andere haben ihren Job verloren und sind deshalb deprimiert oder isoliert. Diese Beobachtungen habe ich in den Song mit einfließen lassen, und zwar wertfrei. Der Hörer soll seine eigenen Schlüsse ziehen.

Sind schlechte Zeiten die besten Zeiten für gute Ideen?

(lacht) Es scheint so! Im Moment passiert vieles, über das man schreiben kann. Die Zeile "Let The Bad Times Roll” bringt die Weltlage auf den Punkt. Leider ist die globale Krise längst nicht vorbei. Ich denke aber, dass in unseren Texten immer auch ein bisschen Hoffnung mitschwingt. Vieles davon ist mit einem Augenzwinkern geschrieben. Ich blicke gern durch die ironische Brille auf die Welt. Aber "Let The Bad Times Roll” meine ich wirklich so. Vielen Staatenlenkern sind die schlechten Zeiten doch gar nicht so unrecht.

Corona hat so ziemlich Einfluss auf alles – natürlich auch auf unser Sexleben. Ist die Zeit von Sex, Drugs & Rock’n’Roll definitiv vorbei?

(lacht) Sie spielen auf unseren Song "We never have sex anymore" an? Jeder Mensch hat Erfahrungen mit Beziehungen, ob jung oder alt. Aber noch niemand hat darüber in dieser Art einen Song geschrieben. "Wir haben keinen Sex mehr" klingt erst einmal ziemlich deprimierend, aber wenn man es augenzwinkernd sagt, löst es auch Lacher aus. Dieser Song drückt nichtsdestotrotz Selbstachtung aus: Der selbe Kerl, der nie Glück mit seinen Freundinnen hatte, lebt Jahre später in einer Beziehung – aber ohne Sex.

Hintergrund Dexter Holland Geboren am 29. Dezember 1965 in Garden Grove/Kalifornien. Auf der Gesamtschule findet Dexter Mathematik genauso spannend wie Punkrock, wobei die Musik mit der Zeit die Oberhand gewinnt. 1984 gründet der Sänger, Rhythmusgitarrist und Songschreiber mit Freunden die Punkband Manic Subsidal, die sich 1985 in The Offspring umbenennt. Das Debütalbum erscheint 1989, bereits ihr Zweitling, "Ignition" (1992), verkauft sich weltweit eine Million Mal. "Smash" von 1994 gilt als das bisher meistverkaufte Album auf einem Indie-Label. 2017 promoviert Holland an der University of Southern California in Molekularbiologie. Dexter Holland ist seit 2003 mit Amber Sasse verheiratet.

Kann man mit Punkrock in Würde alt werden?

Absolut! Einige meiner Lieblingsmusiker waren alte Punkrocker, The Ramones, Joe Strummer. Punkrock ist eine Lebenseinstellung. Und was The Offspring betrifft, bedeutet Punkrock selbstständiges Denken. Kein blinder Mitläufer zu sein.

Sie sind nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern auch Wissenschaftler. Sie haben über Viren geforscht.

2017 habe ich einen Doktortitel in Molekularbiologie an der University of Southern California bekommen. Mein Schwerpunktthema war die HIV-Forschung. Ich habe mich schon immer für Viren interessiert. Aber ich konnte natürlich nicht ahnen, dass sich eines Tages die ganze Welt für Viren interessieren würde. HIV macht mittlerweile keine Schlagzeilen mehr, aber Aids ist nach wie vor eine sehr reale und schwere Krankheit.

Werden wir Aids bald besiegt haben?

Es dürfte schwer sein, HIV mit der Wurzel auszureißen, weil es einige komplizierte Besonderheiten aufweist. Ich hoffe eher, dass wir das Coronavirus auslöschen können – beziehungsweise bald besser mit ihm umgehen können.

Lesen Sie viel über das Coronavirus?

Na klar, ich möchte auf dem Laufenden bleiben. Ich würde mich zwar nicht als Covid-19-Experten bezeichnen, aber ich begreife schon, was Viren auszeichnet.

Warum machen Sie Musik? Als Wissenschaftler könnten Sie Ihrem Land ja auch anders dienen.

Einerseits liebe ich Musik. Andererseits habe ich einen Standpunkt zu den verschiedensten Themen. Als ich jünger war, stand ich total auf Punkbands. Deren Einstellung hat mich geprägt. Mainstream- und Popbands hingegen ließen mich eher kalt. Punkbands haben keine Angst, Tabus wie Depression, Geisteskrankheit oder das Schlechte im Leben anzusprechen. Die unterschiedlichsten Erfahrungen, die junge Menschen machen, haben mich dazu ermuntert, tröstliche Songs zu hören und später auch selber zu schreiben.

Möchten Sie Musik machen, die tiefer geht als der übliche Punkrock?

Mit Sicherheit. Sind wir überhaupt eine Punkband? Ich denke, im Kern schon. Wir versuchen, das Genre mit jeder Platte ein bisschen mehr zu erweitern. Weshalb wir keine typische Punkband sind. Mit "Gone Away Requiem" ist auf der neuen Platte sogar ein Pianosong. Dergleichen würde man von einer Punkband eigentlich nicht erwarten. Ich will aber sehr persönliche Songs machen. Und das hat wunderbar funktioniert, indem ich einfach nur zum Piano gesungen habe.

Info: Das Album "The Offspring – Let The Bad Times Roll" erscheint am 16. April.