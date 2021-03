Von Olaf Neumann

Voriges Jahr haben Sie mit der Crucchi Gang ein Italopop-Album veröffentlicht, nun lassen Sie mit "Ask Me Now" eine Jazzplatte folgen. Werden Sie als Musiker mit der Zeit immer offener und experimentierfreudiger?

Sven Regener: Bis zu einem gewissen Grad ja. Letztendlich stand aber immer Element Of Crime im Mittelpunkt meiner musikalischen Tätigkeit. Die Liebe zu Jazzern wie Louis Armstrong und Miles Davis war einer der Gründe, weshalb ich überhaupt angefangen habe, Trompete zu spielen. Es ist ein lautes, sehr dem Gesang ähnliches Melodieinstrument. Mein Lehrer war ein Jazzmusiker. Das Trompetenspiel bei Element Of Crime zeigte immer ein bisschen etwas davon, gerade in den Soli. Aber erst in den letzten fünf Jahren habe ich mich wieder intensiver mit Jazz beschäftigt.

Auslöser für die Rückbesinnung war im November 2011 die Beerdigung Ihres Trompetenlehrers Eckfrid von Knobelsdorff in Bremen, auf der Sie ihm mit vielen Jazzmusikern ein Ständchen spielten. Was haben Sie von Ihrem Mentor gelernt?

Eckfrid war ein musikalisch unglaublich offener Typ. Als wir einmal mit Zatopek in Bremen im ausverkauften Römer spielten, kam er nicht mehr rein. Er fand die Band aber spitze und meinte, wir sollten unbedingt zusammen bleiben. Eckfrid hat der Jazz-Szene in Bremen viel bedeutet. Über Zatopek bin ich zum Rock’n’Roll gekommen. Die Band war ein Post-Punk-Phänomen mit einer jazzigen Seite. Dann Element of Crime und natürlich Gesang im Vordergrund. Und jetzt wollte ich wieder mehr Jazzmusik mit der Trompete machen. Es gibt für sie viele tolle Kompositionen.

Hintergrund Zur Person Sven Regener wurde 1961 in Bremen geboren. Ab 1982 spielte er Trompete bei der Berliner Band Zatopek. 1985 formierte er mit anderen die Gruppe Element of Crime, mit der Regener als Sänger, Trompeter und Rhythmusgitarrist bis heute 17 Alben aufnahm und mehr als 1000 Konzerte gab. 2001 legte er sein literarisches Debüt "Herr Lehmann" vor, das erfolgreich verfilmt wurde. Mit "Neue Vahr Süd" (2004), "Angulus Durus" (2006), "Der kleine Bruder" (2008), "Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt" (2013) und "Wiener Straße (2017) folgten weitere Romane. Mit Leander Haußmann drehte er 2014 die schräge Kinokomödie "Hai-Alarm am Müggelsee" und verfasste das Theaterstück "Die Danksager/Bunter Abend" für das Berliner Ensemble. 2016 erhielt er die Carl-Zuckmeyer-Medaille für seine Verdienste um die deutsche Sprache. Sven Regener lebt in Berlin, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ist "Ask Me Now" Ihr Lockdown-Album?

Tatsächlich haben wir schon vor fast zwei Jahren damit angefangen. Ekki Busch, Richard Pappik und ich wollten erst mal gucken, was passiert, wenn wir zusammen diese Klassiker spielen. Es hat dann etwas Miniaturenhaftes bekommen, was wir charmant fanden. Die eigentliche Platte haben wir schließlich im letzten Herbst aufgenommen.

"Round Midnight" klingt bei Ihnen sehr melancholisch. Hat das etwas mit der gegenwärtigen Stimmung im Lande zu tun?

Element Of Crime ist ja auch nicht gerade eine Abgeh-Rockband. Wir arbeiten mit einer melancholischen Grundstimmung beim Songwriting. Jazzsongs wie "Round Midnight" und "Don’t Explain" sind nah an dem dran, was wir sonst so machen. Wir haben sehr viel wert darauf gelegt, dass die eigentlichen Kompositionen von Thelonious Monk, Charlie Parker oder Billie Holiday im Mittelpunkt stehen. Das ist unsere Art, sich denen zu nähern.

Das vergangene Jahr war für die meisten Menschen das schlimmste überhaupt. Hatte 2020 für Sie persönlich trotz allem Höhepunkte?

Ja, die Aufnahme dieser Platte auf jeden Fall. Mit Element Of Crime hatten wir letztes Jahr zwei Konzerte. Es war für uns bewegend, dass man überhaupt mal wieder spielen konnte. Ein Riesending für das eigene psychische Gleichgewicht. Allein die Proben haben mich sehr glücklich gemacht, und ich hatte im Grunde auch nicht das Gefühl eines verlorenen Jahres. Ich bin ohnehin an Pausen gewöhnt. Absence make the heart grow fonder. ("Durch die Ferne wächst die Liebe")

Hoffen Sie, im Sommer einige Jazzkonzerte spielen zu können?

Wir würden natürlich auch gern mit Regener Pappik Busch auftreten, aber erst einmal müssen die Termine nachgeholt werden, die Element Of Crime betreffen. In der Hoffnung, dass es diesen Sommer bei niedrigen Inzidenzzahlen unter freiem Himmel oder im Zelt geht. Im Moment arbeiten alle an Konzepten. Wir sind mit Element of Crime auch für einige Strandkorbkonzerte gebucht, die von vornherein auf Corona angelegt sind, da wird schon was klappen. Man darf nicht zu pessimistisch sein, das bringt ja nichts.

Hatten Sie vor Corona das Gefühl, dass in Ihrem Leben eigentlich immer alles geklappt hat?

Das kann ich nicht sagen. Jakob, Richard und ich machen gerade einen Podcast über die Geschichte von Element Of Crime. Fünf Episoden sind schon erschienen. Es gab bei uns immer auch schwere Jahre und Sachen, bei denen man dachte, es geht nicht weiter. Je älter man ist, desto mehr hat man davon auch schon erlebt. Das macht es für einen, der jetzt immerhin auch schon 60 ist, bei diesem Corona-Ding ein bisschen leichter. Für junge Leute ist es viel schwieriger, weil die durch Corona oft derbe ausgebremst werden. Das können sie noch nicht kompensieren durch Abgleich mit früheren Erfahrungen, was sehr beängstigend sein kann. Aber andererseits müssen sie vor der Krankheit nicht so viel Angst haben, da gleich sich das dann aus.

Info: Regener Pappik Busch: "Ask Me Now" erscheint am 5. März.