Von Jan Draeger

Kaum eine Schauspielerin stand so oft als Mutter vor der Kamera. In allen Variationen hat Maren Kroymann diese Rolle schon gespielt: als durchgeknallte Hippie-Mutter, als kämpferische Alleinerziehende, als aufmüpfige Pfarrers-Frau. Und nun gibt sie in der ZDF-Komödie "Mutter kündigt" eine, die endlich frei sein und ihre erwachsenen Kinder mit einem Haufen Geld loswerden will. Unser Mitarbeiter Jan Draeger sprach mit Maren Kroymann über eine Frau, die eine ganz spezielle Sicht auf die Mutterrolle hatte: ihre eigene Mutter.

Sie haben schon so viele Mütter unterschiedlichster Art gespielt …

(lacht): Das stimmt.

Sie lachen – aber nervt Sie das manchmal auch?

Ich fand diese Art Mutter, die ich jetzt in dem Film "Mutter kündigt" spiele, großartig. Weil sie so anders ist: Sozusagen eine unmütterliche Mutter. Ihre Kinder sind erwachsen und sie sagt: "Ich mache nicht mehr mit." Eine höchst originelle Variante des Mutterseins.

Lag Ihnen von all den Müttern, die Sie gespielt haben, diese am nächsten?

Ach, die anderen waren ja auch aufmüpfige Ehefrauen und Mütter. Bei "Oh Gott, Herr Pfarrer" war es die, die die Bibelstunde für ihren Mann nicht leiten wollte – was ja sonst die Pfarrersfrauen immer sollen. Sie war auch sonst sehr eigenständig und hatte ihren eigenen Beruf. Eigentlich eine feministische Frau. Das hat mir gut gefallen.

Carla hat ihren Kindern als Mutter gekündigt. Die sind davon völlig überrascht, empört und entsetzt. Von links: Rita (Ulrike C. Tscharre), Doro (Jördis Triebel), Carla (Maren Kroymann) und Phillipp Michelsen (Stefan Konarske). Foto: zdf

Und dann gab es die alleinerziehende Mutter, die Sie in der Fernseh-Serie "Vera Wesskamp" verkörperten …

Sie war Witwe und musste den Betrieb ihres verstorbenen Mannes übernehmen. Das war eine große Herausforderung. Und später, in der Comedy-Serie "Mein Leben & Ich", spielte ich eine Hippie-Mutter. Das mochte ich auch.

Ist Ihre eigene Mutter ein Vorbild für diese Film-Rollen?

Ich habe meine Mutter immer beobachtet. Als Jüngste war ich das Kind, das am meisten über die Mutter lernte. Obwohl ich selber anders orientiert bin – ich bin lesbisch – und keine Kinder habe, kann ich super heterosexuelle Mütter spielen. Einfach, weil ich meine Mutter sehr gut kennengelernt habe.

Ihre eigene Mutter Ilse Schoenian hat fünf Kinder großgezogen. Vier Jungs und Sie …

Sie war ein absoluter Familienmensch und hat nichts mehr geliebt als ihre Kinder. Aber sie hat mir auch eine gesunde Distanz zum Muttersein mitgegeben. Sie hatte in den Dreißigerjahren, was für eine Frau damals eine große Ausnahme war, in Berlin in Romanistik promoviert. Als wir nach dem Krieg in Tübingen lebten – mein Vater lehrte dort als Professor an der Uni – schrieb sie Theater-Kritiken, gab Deutschunterricht und kümmerte sich um Stipendiaten aus den USA und anderen Ländern. Mir kommt es heute so vor, als ob sie sich selber beweisen wollte: Dass sie nicht nur Mutter, sondern ein sehr selbstständiges Wesen ist, das normalerweise einen Beruf gehabt hätte, wenn sie nicht geheiratet und fünf Kinder gehabt hätte.

Woher rührte ihr Drang nach Unabhängigkeit?

Sie ist in Berlin zur Schule gegangen und schwärmte oft von ihren fortschrittlichen Lehrerinnen in den Zwanzigerjahren. Das war ja ein extrem aufgeklärtes und experimentierfreudiges Jahrzehnt in der Weimarer Republik. Auch in der Erziehung.

Was sich dann mit dem Machtantritt der Nazis schlagartig änderte ...

Als sie in den Dreißigerjahren an die Uni ging, hing dort ein Schild: "Pack Eimer, Schaufel, Besen an, dann find’st du schneller einen Mann." Das fand sie empörend. Sie war doch da, um zu studieren und einen eigenen Kopf zu haben.

War Ihre Mutter streng?

Sie war entschieden, hatte ganz klare Ansprüche. Es war aber nicht so, dass sie ständig Verbote formuliert hat. Da hat sie viel von der aufgeklärten Pädagogik aus den Zwanzigerjahren mitgenommen. Ich kannte Kinder, die alles vom Teller aufessen mussten und dann den halben Tag mit dem Spinat in der Backe rumgelaufen sind. So eine Art Zwang hat sie nie ausgeübt. Ihre Art von Erziehung war subtiler, aber dadurch auch noch effektiver. Sie brachte ihre Ansprüche eher indirekt zum Ausdruck. Ich habe, und das ist eben auch ein Teil ihrer Erziehung, immer alles gemacht, um ihre Ansprüche zu erfüllen – ohne, dass sie jemals was sagen musste. Damit wollte ich meiner Mutter gefallen.

Wie äußerte sich das?

Ich wollte ganz nah bei ihr sein. Außer meiner Oma war sie das einzige weibliche Wesen in der Familie. Manchmal bin ich ihr auf Schritt und Tritt gefolgt und wollte sie immer anfassen. Ihr Einfluss auf mich wirkte auch noch, als ich schon von zu Hause weg war. Mein Maßstab war: "Was würde Mutti sagen?" Das hat ganz lange angehalten. Aber sie hat mir auch gute Ratschläge gegeben, indem sie mich ins Ballett schickte, weil ich schüchtern war. Sie hat die Schwächen von ihren Kindern gesehen und gesagt: " Wenn es dir schwer fällt, dann musst du es machen." Das fand ich toll. Deswegen habe ich mich getraut, mich in den USA im College für einen Schauspiel-Kurs anzumelden. Da brauchte es sehr viel Mut.

BIOGRAFIE Name: Maren Kroymann Geboren am 19. Juli 1949 in Walsrode, aufgewachsen in Tübingen. Eltern: Ihre Mutter Ilse Schoenian promovierte 1937 im Fach Romanistik an der Berliner Humboldt-Universität, ihr Vater Jürgen Kroymann lehrte an der Universität Tübingen klassische Philologie. Werdegang: Nach dem Abitur studiert Maren Kroymann Amerikanistik, Anglistik und Romanistik. 1977 macht sie das erste Staatsexamen. Doch es zieht sie zur Bühne und vor die Kamera: 1982 wird sie mit ihrem Kabarett-Bühnenprogramm "Auf du und du mit dem Stöckelschuh" bekannt. Dieter Hildebrandt holt sie in seine satirische Sendung "Scheibenwischer". Durch Rollen in TV-Serien wie "Oh Gott, Herr Pfarrer" und "Vera Wesskamp"macht sie sich einen Namen. 1993 bekommt sie mit "Nachtschwester Kroymann" eine eigene Satire-Sendung. Seit 2017 ist sie in der Comedy-Serie "Kroymann" in der ARD zu sehen. Daneben präsentiert sie auf der Bühne ihr erfolgreiches Programm "In My Sixties", in dem sie Lieder aus ihrer Jugend singt. Preise: Sie wird unter anderem mit dem Berliner Frauenpreis (2000), dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg (2015), dem Grimme-Preis (2018 und 2019), der Goldenen Rose der European Broadcasting Union für ihr Lebenswerk als TV-Entertainerin (2019), der Carl-Zuckmayer-Medaille (2020) und in diesem Jahr mit dem Göttinger Elch ausgezeichnet. Aktuell: Die Komödie "Mutter kündigt" läuft am Donnerstag, 22. Juli, um 20.15 Uhr im ZDF (kl.Foto: Frédéric Batier/ZDF) Privat: Maren Kroymann lebt in Berlin.

Nach den USA zog es Sie Anfang der Siebzigerjahre zum Studium nach Berlin. In die Heimatstadt Ihrer Mutter …

Berlin war für sie immer das Größte gewesen. In Tübingen hatte sie dafür gesorgt, dass wir Kinder nicht Schwäbisch sprachen. Sie war ganz froh, dass unsere Oma bei uns lebte, die noch die alten Berlinischen Ausdrücke benutzte, wie zum Beispiel "Korridor" statt "Diele", die auch mal "frechet Jör" zu mir sagte. Einerseits fand meine Mutter es gut, dass ich nach Berlin ging, andererseits bekam sie mit, dass es das Zentrum der Studentenbewegung war. Das passte ihr weniger. Meine Mutter war politisch ein eher konservativer Mensch.

Wie reagierte sie, als Sie ihr sagten, dass Sie Schauspielerin werden wollten?

Meinen Eltern war es immer wichtig, dass ich meine Begabungen entwickle und auslebe. Aber ob ich einen Beruf daraus mache, das war etwas Anderes. Für meine Mutter waren da auch Fragen wichtig wie: Wird sie bei der Schauspielerei mit der Konkurrenz mithalten können? Kann man davon leben? Das waren ihre Sorgen.

Sie bestanden die Aufnahmeprüfung an der renommierten Max-Reinhardt-Schule in Berlin. Trotzdem entschieden Sie sich, erst Ihr Staatsexamen fürs Lehramt zu machen. Spielte die Frage "Was würde Mutti sagen?" eine Rolle?

Das habe ich schon selber entschieden. Aber natürlich fand meine Mutter, dass das Hochschulstudium das Allerbeste für mich ist. Auch, wenn sie es nie so direkt gesagt hat. Ich hatte zum Beispiel einen Freund, der anfangs Theaterwissenschaften studierte und dann auf die Schauspielschule ging. Er galt als sehr begabt und hatte bereits nach zwei Jahren sein erstes Engagement. Als ich zu Hause von ihm erzählte, fragte meine Mutter nur: "Warum hat er denn nicht zu Ende studiert?"

Trotzdem bekamen Sie viele neue Anregungen in Berlin – wie nahm Ihre Mutter das auf?

Ich habe ihr mal das Buch von Alice Schwarzer "Der kleine Unterschied" geschenkt. Damit konnte sie gar nichts anfangen. Sie fand es auch dubios, dass ich auf Demos ging und gegen den Paragrafen 218 protestierte. Trotzdem war sie ein emanzipierter Mensch. Sie hatte Hochachtung vor Frauen, die nicht geheiratet hatten und erfolgreich waren. Sie sagte dann: "Es gibt Frauen, die sind einfach zu tüchtig für einen Mann."

Krachte es, wenn Sie aus Berlin nach Tübingen kamen?

Es gab schon Auseinandersetzungen. Aber es hielt sich in Grenzen. Ich konnte nie länger als drei Tage in Tübingen bleiben. Weil ich dort immer wieder in die alte Rolle des Kindes hineinrutschte. Die einzige Lösung war wegzugehen.

Was, würden Sie heute sagen, haben Sie von Ihrer Mutter?

Eine gewisse Wetterfestigkeit. Man kann mich irgendwo hinstellen und ich ziehe es dann durch. Meine Mutter war auch nicht verzärtelt. Als ich in den Sechzigerjahren in Tübingen aufwuchs, bekamen Mädchen Heftchen, in denen sie ihre Periode eintragen sollten. Und wenn sie ihre Periode hatten, sollten sie nicht am Sportunterricht teilnehmen. Meine Mutter fand das absurd und rückschrittlich. Ich hatte natürlich kein Heftchen und ging immer zum Turnen. Egal, ob ich meine Tage hatte oder nicht.

In Ihrem aktuellen Film "Mutter kündigt" spielen Sie eine Mutter, die ihre drei erwachsenen Kindern mit einem Haufen Geld loswerden will. War Ihre Mutter froh, als ihre Kinder aus dem Haus waren?

So etwas wie Pension Mutti, dass man bis Ende 30 zu Hause bleibt, hätte sie falsch gefunden. Sie hat uns schon aus dem Nest geschmissen. Ich glaube aber, dass sie sehr traurig war, als ich aus dem Haus ging. Ich war ja das jüngste Kind. Das war auch letztlich ihr Abschied vom Muttersein.

Brauchte es die Auseinandersetzungen mit Ihrer Mutter, damit Sie erwachsen werden konnten?

Absolut. Ich musste mich abgrenzen. Bei unseren Auseinandersetzungen ging es vor allem um Sexualität. Davor wollte sie mich immer bewahren. Das haute natürlich nicht hin. Aber ich musste überhaupt erst mal lernen, mit ihr Konflikte auszutragen. Ich war ja ein liebes Kind, das seinen Eltern keinen Ärger machen wollte. Bei meinen Brüdern waren sie sehr gefordert. Da war die Hölle los. Aber ich wollte nicht diejenige sein, die Schwierigkeiten machte. Meine Mutter hat dann auch gespürt, dass ich mich abnabelte. Dass ich mir in Berlin mein eigenes Leben erschaffen habe.

Wie hat Ihre Mutter reagiert, als Sie ihr offenbarten, dass Sie lesbisch sind?

Da war sie schon älter und, sagen wir mal, befreit anarchisch in ihrem Denken. Eines Tages besuchte ich sie mit meiner ersten Freundin. Meine Mutter fand es erst mal gut, dass ich nicht mit einem Mann zusammen war. Weil ein Mann ja den schönsten weiblichen Lebensentwurf durcheinander bringen kann. Sie hat aber, glaube ich, die Situation, als wir da so zu dritt zusammen saßen, nicht richtig ernst genommen. Meine Freundin rauchte und meine Mutter auch – und über das Rauchen haben sie sich angenähert.

Hatte sie denn Ihr öffentliches Outing 1993 im "Stern" nicht mitbekommen?

Doch. Ich sagte ihr, du musst den "Stern" kaufen. Wir hatten einen Dialog, an den ich mich noch erinnere. Ich sagte: "Mutti, ich habe jetzt eine Freundin." – "Das ist ja schön, mein Kind." – "Mutti, das ist eine richtige Freundin, also meine Freundin." – "Ist schön, mein Kind." – "Wir lieben uns!", sagte ich. Darauf guckte sie mich an und sagte: "Macht ihr da auch was?" – "Ja, Mutti, wir machen was. Deshalb sage ich ja, wir lieben uns." – Sie sagte dann: "Also, ich hatte auch eine gute Freundin, aber gemacht haben wir nie was."

Wäre Ihre Mutter heute stolz auf Sie?

Ich glaube schon. Was ich von meiner Mutter zum Beispiel auch habe, ist das Gefühl, dass es nicht alleine ums Hirn geht, sondern dass man auch in seinem Körper lebt. Meine Mutter hat ja auch Sport studiert. Als sie mit mir schwanger war, hat sie sogar noch das Goldene Sportabzeichen gemacht. Das erzählte sie gerne später. Ich selber habe lange getanzt und bin viel gejoggt. Jetzt im Sommer gehe ich mindestens vier Mal in der Woche schwimmen. Ich habe lange Qi Gong gemacht und bin relativ gelenkig. Meine Mutter hat mir diese Balance zwischen Körperlich- und Geistigsein mitgegeben.

Wann ist sie gestorben?

1996. Da war sie 86 Jahre alt.

Bedauern Sie, dass Sie nicht selbst Mutter geworden sind?

In der heutigen Situation würde ich mir das, glaube ich, eher zutrauen. Es ist ja nicht mehr so, dass man als Alleinerziehende so stigmatisiert wird wie früher. Ich finde Kinder toll. Aber damals habe ich gedacht, wenn ich ein Kind kriege, kann ich nicht freiberufliche Schauspielerin sein. Dann hätte ich eine feste Stelle angenommen, wahrscheinlich als Lehrerin. Außerdem hatten ja meine Brüder für den Bestand der Familie gesorgt. Wenn ich die Älteste gewesen wäre oder das einzige Kind, wäre das vielleicht wieder was Anderes gewesen.