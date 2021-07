Von André Wesche

Die deutsche Netflix-Produktion "How to Sell Drugs Online (Fast)" erzählt – angelehnt an tatsächliche Ereignisse – die Geschichte des jugendlichen Nerds Moritz, der im Internet einen Handel mit Ecstasy-Pillen aufzieht. In dieser Woche startete die dritte Staffel der äußerst beliebten Serie. In der Rolle des Moritz ist wieder Schauspieler Maximilian Mundt zu erleben. Unser Mitarbeiter André Wesche sprach mit dem 25-Jährigen über die Freigabe weicher Drogen, seine eigene kriminelle Energie und sein Outing im Rahmen der Initiative #actout.

Herr Mundt, hat man immer ein bisschen Bammel, wenn die Drehbücher zur nächsten Staffel kommen, weil sie nicht mehr so originell sein könnten?

Ja, wahnsinnig. Ich kenne das von anderen Serien, bei denen man denkt: "Okay, jetzt haben die echt nur noch eine Staffel gedreht, weil sie Geld machen wollen." Diese Angst spielt immer mit. Und es ist sehr schön, wenn man die neuen Drehbücher liest und wieder von Seite zu Seite begeistert ist. Man ist so: "What? Und das, und hä? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet!" Jedes Mal, wenn man sich denkt, wie es weitergehen könnte, ziehen die Autoren etwas aus dem Ärmel, was man einfach nicht erwartet hätte. Es ist einfach wahnsinnig schön, ständig überrascht zu werden.

Hat sich Ihr Leben durch den großen Erfolg der Serie spürbar verändert, werden Sie oft erkannt und mit Drehbüchern überhäuft?

Mit Drehbüchern werde ich noch nicht überhäuft. (lacht) Natürlich habe ich mir plötzlich einen Namen in der deutschen Filmbranche gemacht. Was wahnsinnig merkwürdig ist, weil ich selber dazu neige, so ein Fanboy von Leuten oder Sachen zu sein. In meiner Jugend habe ich auch viel Fanpost geschrieben. Und plötzlich bin ich mit diesen Leuten, denen ich geschrieben habe, auf denselben Veranstaltungen und sie erkennen mich sogar. Wahrscheinlich haben sie niemals meine Fannachrichten von damals gelesen. Natürlich hat mir die Serie momentan auch eine finanzielle Sicherheit gegeben. (lacht) Nun zahlt es sich aus, dass ich immer darauf vertraut habe, dass es mit der Schauspielerei schon alles irgendwie funktioniert. Auch wenn es sehr, sehr lange Durststrecken gab, bin ich nie zynisch geworden.

In dieser Zeit äußert jeder seine Meinung. Gibt es auch Vorwürfe, dass die Serie Drogen verharmlost?

Tatsächlich gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Stimmen, die sagen, wir wären drogenverherrlichend. Ich glaube, wir sind einfach sehr realitätsnah und zeigen, wie es ist. Was ich von meiner Schwester erfahre, die 18 ist und gerade Abi gemacht hat, und was ich auch in meiner Schulzeit mitbekommen habe, ist, dass es einfach wahnsinnig leicht ist, an Drogen zu kommen. Wenn man es unbedingt möchte, dann kriegt man die auch. Man muss dafür nicht ins Darknet gehen, sondern kann es auch einfach hinter der Turnhalle, im nächsten Club oder in der nächsten Seitenstraße kaufen. Ich finde es einfach wichtig, dass wir zeigen, dass es so ist und es dem Zuschauer auch bewusst wird. Vielleicht wird dadurch auch im Privatleben, zu Hause bei den Jugendlichen darüber gesprochen und gesagt: "Pass auf! Es ist nie gut, Drogen zu nehmen."

Wurden Sie auf die Frage, ob Sie selbst schon Drogen ausprobiert haben, vor Ihren ersten Interviews zur Serie vorbereitet?

Tatsächlich haben wir die Ansage bekommen: "Positioniert euch so, wir ihr euch wohlfühlt. Wir werden niemandem hier den Mund verbieten. Wenn ihr sagen wollt, dass ihr ab und zu mal Drogen nehmt oder dass ihr Drogen nicht schlimm findet – oder dass ihr Drogen ganz schlimm findet und sie niemals nehmen würdet – dann sagt das."

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Maximilian Mundt Geboren im April 1996 in Hamburg. Eltern: Die Mutter ist Krankenschwester und stammt aus der DDR, der Vater Kfz-Mechaniker und kommt aus Ungarn. Film [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Maximilian Mundt Geboren im April 1996 in Hamburg. Eltern: Die Mutter ist Krankenschwester und stammt aus der DDR, der Vater Kfz-Mechaniker und kommt aus Ungarn. Film und Theater: Nach dem Abi 2014 absolviert Mundt erste TV-Auftritte in Serien wie "Notruf Hafenkante", "Großstadtrevier" oder "Nord bei Nordwest". Seit 2013 ist er Mitglied der Jugendperformance-Gruppe am Hamburger Thalia Theater. Dort übernahm er 2015 auch die dramaturgische Beratung am jungen Theater. Seine erste Kinohauptrolle hatte Mundt in der Ruhrpott-Komödie "Radio Heimat". Seit seiner Hauptrolle in der erfolgreichen Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" erlangte er auch internationale Bekanntheit. 2020 bekam er dafür den Filmpreis "Romy" in der Kategorie "Bester Nachwuchs männlich". Fotografie und Kamera: Neben der Schauspielerei ist Mundt auch als Filmemacher und Fotograf tätig. 2015 gewann er den "Deutschen Jugendfotopreis". Er realisierte auch schon mehrere Kurzfilme als Kameramann und Regisseur und studiert seit 2016 Film an der HfbK Hamburg. Privat: Im Februar 2021 outete er sich im Rahmen der Initiative #actout im "SZ-Magazin" mit 185 anderen lesbischen, schwulen, bisexuellen, queeren, nicht-binären und trans* Schauspielern. lex

[-] Weniger anzeigen

Befürworten Sie die Freigabe weicher Drogen?

Das ist schwierig zu sagen. Dadurch, dass es illegal ist, gibt es natürlich diese Hemmschwelle und manch einer wird durch diese Illegalität abgeschreckt. Andererseits macht es viele natürlich auch neugierig und fördert den illegalen, problematischen Handel mit Drogen, die nicht einfach frei zugänglich sind, wie zum Beispiel Marihuana. Ich habe jetzt leider keine Studien oder Vergleiche, ob die Kleinkriminalität in Kalifornien zurückgegangen ist, seit Marihuana frei verfügbar ist. Ich kann mich schwer dazu positionieren, weil ich kein persönliches Interesse daran habe, dass es legalisiert wird. Ich verspüre keinen Drang zum Konsum.

In Staffel 3 wird gesagt, dass jeder von uns eine gefährliche Seite hat. Wie ist es um Ihre kriminelle Energie bestellt?

(lacht) Es gibt vielleicht einige Situationen, in denen es okay ist, in eine Grauzone zu gehen oder Grenzen auszureizen. Ich bin aber tatsächlich ein ziemlicher Schisser und war immer sehr gesetzestreu. Ich glaube, am Ende haben die meisten Gesetze ihre Daseinsberechtigung, um ein besseres Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu ermöglichen.

Moritz hat Jeff Bezos als Vorbild. Gibt es jemanden, dem Sie auf Ihrem Berufsgebiet nacheifern?

Ich bin ein großer Tim-Burton-Fan, weil ich es einfach toll finde, dass er so sehr seinen eigenen Stil entwickelt und ihn krass durchgezogen hat. Er hat mit seinen Figuren ein Universum erschaffen, das sich sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, sowohl kommerziell als auch fürs Arthouse eignet. Tim Burton fand ich immer wahnsinnig beeindruckend und er war auch eine große Inspiration für meine Fotografie und die Kostüme, die ich entworfen, gestaltet und selbst gebastelt habe.

Waren Sie in der Schule der Coole oder eher ein Nerd?

(lacht) Der Nerd, definitiv. Also zu den Coolen habe ich nie gehört. Wollte ich auch nicht. Ich hatte nie den Drang, mich irgendwie zu verändern, um dazuzugehören, weil ich es einfach langweilig fand, dazugehören zu wollen. Deshalb war ich immer eher eigen. Ich habe mein eigenes Ding gemacht. Und ich war damit auch immer relativ zufrieden.

Sind Sie selbst ein Serienjunkie?

Ja, ich bin ein großer Binge-Junkie. Ich habe mal für "The Rain" acht Stunden durchgeguckt, das war das Krasseste. Das habe ich an einem Tag komplett durchgeschaut. Ich kann mich in Serien gut verlieren und ich liebe es, eingesaugt zu werden und mitzufiebern, nach jeder Folge komplett fertig zu sein und mich da richtig reinzusteigern. Ich liebe Serien. Ich habe mir letztens "Wild Republic" angeschaut. Ein Klassiker ist natürlich "Euphoria", eine wahnsinnig tolle HBO- Serie. Meine allerliebste Netflix-Serie ist immer noch "The OA" über das Leben nach dem Tod und verschiedene Paralleldimensionen und Engel. Eine ganz tolle, besondere Serie.

Sie haben an der Initiative #actout im SZ-Magazin mitgewirkt. Verstehen Sie, wenn Sportler diesen Schritt noch nicht wagen?

Ja. Das Krasse war ja sowieso, dass es auch in der Kunst oder in der Filmgewerkschaft noch notwendig war, so einen Schritt zu gehen. Man denkt, die Künstler wären so frei und akzeptiert und tolerant. Aber das ist auch ein großer Markt für Diskriminierung und Vorurteile. Deshalb kann ich es absolut verstehen, dass es auf Gebieten wie dem Fußball, der vor klassischer Männlichkeit und klassischen Weltbildern nur so strotzt, noch viel größere Schwierigkeiten gibt, damit zu brechen. Ich finde es einfach wichtig, Sichtbarkeit zu zeigen. Natürlich gab es auch viele Kommentare wie: "Muss das denn überhaupt noch sein? Warum muss man sich denn outen?" Aber wenn man es nicht macht, wird einfach davon ausgegangen, dass man hetero ist. So werden Bilder auf einen projiziert, denen man vielleicht gar nicht entsprechen möchte. Ich habe das einfach unterschrieben, ich wollte mit dabei sein und die Aktion an sich unterstützen. Ich wollte es gar nicht so sehr zu meinem Thema machen, weil ich damit im Reinen bin. Ich wollte damit zeigen: "Hey, auch ein junger Hauptdarsteller von Netflix gehört dazu." Und allen Jugendlichen, die immer noch damit strugglen, Mut machen und sagen: "Hey, die Leute gibt es, die sind da."

Wohin führt Sie der Weg als nächstes?

Ich drehe Ende des Sommers eine ziemlich abgefahrene, merkwürdige, neue Serie, die gerade im Vergleich zu "How to Sell Drugs" sehr erwachsen, sehr actionreich, ernst und trotzdem sarkastisch und humoristisch wird. Mehr darf ich dazu leider noch nicht sagen, aber ich bin dabei, mich ein bisschen gesünder zu ernähren und ein bisschen mehr zu bewegen, einfach um eine andere Körperlichkeit für diese Rolle zu schaffen, die ich bald porträtieren darf.