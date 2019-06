Von André Wesche

Berlin. Der Philosoph Theodor W. Adorno machte ihn einst mit Filmlegende Fritz Lang bekannt: Alexander Kluge, einer der schlausten und kreativsten Köpfe des Landes, legt die Hände nicht in den Schoß. Im Alter von 87 Jahren präsentiert der umtriebige Filmemacher, Produzent, Schriftsteller, Drehbuchautor und Philosoph mit "Happy Lamento" ein neues Kinoessay, in dem sich harte Szenen aus einem Spielfilm über die Straßenkinder Manilas mit bizarren Interviews (etwa mit Helge Schneider und Heiner Müller), originellen Collagen und launigen Splitscreen-Arrangements abwechseln. Wir sprachen mit dem gebürtigen Halberstädter Alexander Kluge über das Werk.

Herr Kluge, der philippinische Film "Alipato - The Very Brief Life of an Ember" ist verstörend und schwer auszuhalten. Warum räumen Sie ihm einen so breiten Raum in "Happy Lamento" ein?

Ich schätze diesen Film von Khavn de la Cruz extrem. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Umgebung. Der Film "Happy Lamento" hat ein Gleichgewicht. Sie sehen Helge Schneider oder Heiner Müller oder diese schönen, plebejischen Bilder. Sie sehen Trump bei seiner Ankunft auf dem G20-Gipfel: Der Zirkus kommt in die Stadt. Dann sehen Sie die Elefanten bei der "Morgen-Wäsche". All das sind, wenn Sie so wollen, Gegenbilder. Was man in Manila-Nord mit den Kindern filmt, könnte man in Europa so nie filmen. Aber es gehört zu unserer Welt. Die anderen Seiten versinnbildlichen zum Beispiel die Elefanten, die auf unserem Planeten übrigens auch Verfolgte sind. Vielleicht werden unsere Enkel keine lebenden Elefanten mehr kennen. Sie lassen sich frühmorgens schrubben und sind trotz ihrer Größe solche Haut-Tiere. Sie bewirken, dass man sich in diesem Film in seiner Haut wohl fühlt. Hinzu kommt, dass Khavn de la Cruz ein hinreißender Musiker ist. Ein großer, begnadeter Musiker. Auch meine Teile des Films beinhalten genügend Musik, sodass auch die Musik tröstet.

Name: Alexander Ernst Kluge Geboren am 14. Februar 1932 in Halberstadt. Ausbildung und Studium: Nach dem Abitur Studium der Rechtswissenschaften, Geschichte und Kirchenmusik. 1956 wurde er zum Dr. jur. promoviert, danach arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt in Berlin und München; juristisches Referendariat in Frankfurt am Main. Literatur und Film: 1958 Volontariat bei CCC-Film, während Fritz Lang dort den Film "Das indische Grabmal" drehte. Ab 1963 Professor an der Hochschule für Gestaltung Ulm und Gründung einer eigenen Produktionsfirma; ab 1973 Honorarprofessor an der Universität Frankfurt am Main. Alexander Kluge veröffentlichte zahlreiche Schriften, Hörspiele und Kinofilme. Er gilt als Autorität auf dem Gebiet der Filmtheorie und ist Verfasser diverser Standardwerke zur Filmanalyse. Seine theoretische Konzeption war prägend für den avantgardistisch-intellektuellen Neuen Deutschen Film und Autorenfilm der 1970er- und 1980er-Jahre, dessen wichtiger Repräsentant er durch Filme wie "Abschied von gestern" (1966) und "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos" (1968) wurde. Auszeichnungen: Mehrfacher Grimme-Preisträger. 2007 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 2017 Jean-Paul-Preis für das literarische Lebenswerk. Privates: Kluge ist seit 1982 mit Dagmar Steurer verheiratet und hat eine Tochter und einen Sohn.

Und wie hat das Filmfestival-Publikum reagiert?

Das Publikum auf dem Filmfestival von Venedig hat den Film mit starken Emotionen aufgenommen. Ich war schon öfter dort, aber für mich war es ein starkes Erlebnis, Arm in Arm mit Khavn de la Cruz aufzutreten. Wenn Sie den Filmtitel nehmen: "Ein Funken Leben", dann steht das für einen Film, der ein starkes Gefühl hervorruft. Wir müssen Schönheit nicht immer mit Unterhaltung verwechseln.

Das Elend der Kinder von Manila gehört zu den zahllosen Missständen unserer Welt. Man möchte gern helfen, fühlt sich aber hilflos. Das bewirkt einen gewissen Weltschmerz.

Na ja, aber wollen Sie das alles wegdenken? Das wäre ja auch nicht richtig. Man muss sich dem aussetzen. Der Film bietet genügend Möglichkeiten, anschließend auch wieder den Mond zu betrachten. Der Mond ist kühl und nicht in Not, solange wir ihn nicht betreten. Im Film gibt es viele Themen, die das Auge und das Ohr erfreuen. Dann kann man es dem Publikum auch mal zumuten, dass es Kindern dieser Welt zusieht, die übrigens überaus lebendig auf das Elend reagieren, in dem sie leben. Das in der Bundesrepublik anzuschauen, finde ich fürs Kino ganz passend.

Bei "Lamento", also Klagelied, kann man an die gegenwärtige Stimmungslage in Deutschland denken. Warum jammern momentan so viele?

Im Filmtitel stecken ja zwei Worte, auch "Happy". Das steht für das Glückliche, während "Lamento" für das Trauerlied steht. Es hat immer schon zum Film gehört, mit dem Bitteren in der Welt umzugehen. Zu dem Elend, das es objektiv gibt, kann das Jammergeheule hier in Deutschland nicht so groß sein. Uns geht es gut. Schauen Sie sich mal an, was in Bangladesch los ist. Stellen wir uns doch mit unserer Seele mal ein bisschen dem, was außerhalb von Deutschland ist. Dafür ist der Film "Happy Lamento" da. Hier nehmen Sie etwas wahr, was ein deutscher Regisseur so nicht berichten könnte. Das macht den Film zu einem Dialog.

Inwiefern?

Er ist nicht nur eine Co-Produktion, er ist Rede und Antwort. So fasse ich die Zusammenarbeit mit Khavn de la Cruz auf. Zusammenarbeit steht dem Kino gut an. Das gilt auch für "Happy Lamento". Sie werden merken, dass der Film ganz gleichgewichtig ist. Er gleicht dem Balanceakt in einem Zirkus. Auf der einen Seite sieht man, was in Manila geschieht. Auf der anderen Seite steht das, was bei uns abläuft. Das ist ein Dialog, eine gute Art von Begegnung im Filmtheater.

In Ihrem Film ist auch viel Platz für das Absurde. Kann man einer absurden Welt nur so begegnen?

Absolut. Das Groteske und Absurde liebe ich besonders. Till Eulenspiegel ist mein Ahnherr, an den ich glaube. Mein Idol. Einer absurden Welt muss man mit grotesken Erzählungen und Geschichten antworten. Das haben schon die Marx Brothers so gehalten.

Im Film taucht Fritz Langs "Frau im Mond" auf. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Menschen?

Ich war sein Assistent und ich habe sehr viele Erinnerungen an ihn. Er ist mir ganz gegenwärtig. Ich habe erst neulich mit der amerikanischen Filmemacherin Sarah Morris einen schönen Film auf Fritz Lang gemacht. Er war ein Genie des Films und er lebt in uns fort.

Haben Sie zuweilen auch den Eindruck, dass das Wort "intellektuell" zunehmend als Schimpfwort gebraucht wird?

Das ist nicht mein Eindruck. Vielleicht sagt der Redakteur eines Privatsenders, das sei ihm zu intellektuell. Helmut Thoma, der einmal Chef von RTL war, meinte es als Vorwurf, als er meinte, ich würde Arnold Schönberg als Zirkuskapelle machen. Das ist gar nicht so weit weg. Arnold Schönberg, der berühmte Komponist, hat sehr avancierte Musik gemacht. Aber er hat auch fünf Jahre für ein Kabarett gearbeitet und die Musik dafür geschrieben. Film hat sehr viel mit Zirkus zu tun, "Happy Lamento" ist ein Zirkusfilm. Wenn wir schon im Zirkus leben, dann gibt es einerseits die Leute, die ganz oben am Trapez ihr Gleichgewicht halten. Sie fliegen nicht runter, sie sind große Künstler. Gleichzeitig gibt es die Bodenhaftung. Dort stehen die Elefanten mit ihren großen Füßen, die Clowns sitzen da und warten auf ihren Auftritt und die Arbeiter räumen die Pferdeäpfel auf. Beides zusammen ist Zirkus. Und beides kommt im Film "Happy Lamento" vor.