Von Frauke Rüth

Berlin. Er hat keine Frau, aber einen Thermomix: Ben Zucker. Der Berliner mit der markant-rauchigen Stimme hat Sehnsucht nach der Bühne und nach der großen Liebe, arrangiert sich jedoch fürs Erste gut mit den Umständen und veröffentlicht sein drittes Album "Jetzt erst recht!". Frauke Rüth unterhielt sich mit dem 37-Jährigen, der mit seinem Schlager-Pop-Rock einen Nerv vor allem beim weiblichen Publikum getroffen hat, über Liebe, Sparsamkeit und Homeschooling.

Ben, auf Deinem neuen Album "Jetzt erst recht" geht es viel darum, Hürden im Leben als Gelegenheiten zu betrachten. Du hast harte Zeiten hinter Dir, musstest schon wegen Körperverletzung ins Gefängnis. Was hat Dich damals nicht den Mut verlieren lassen? Was hat Dich stark gemacht?

Ben Zucker: Mich hat das Leben, all das, was ich erlebt habe, stark gemacht. Ich bereue keine Sekunde oder würde irgendetwas anders machen wollen, denn ich war ja genauso schlau oder dumm, wie ich eben zu dem Zeitpunkt war, und dementsprechend habe ich entschieden. Alle diese Dinge haben mich stärker gemacht. Und deswegen stehe ich auch heute meinem Erfolg ehrfürchtig gegenüber und kann gut damit umgehen, weil ich weiß, wo ich herkomme. Und dass es auch mal Zeiten gab, die schwieriger waren.

Ein anderes großes Thema auf dem Album ist die Liebe: In "Bist du der Mensch" singst Du: "Glück ist doch viel schöner, wenn man es teilt." Hast Du Sehnsucht nach Deinem Lebensmenschen? Wie sollte dieser sein?

Ich hoffe es zu erkennen, wenn sie vor mir steht. Und dann werde ich sofort loslegen und sie erobern. Ich wünsche mir jemanden, der an meiner Seite ist, und wir den Weg zusammen gehen. Das ist das, was wir alle wollen: Einen Partner in schweren wie in schönen Zeiten. Dass man sich einander blind vertrauen kann, ohne Dinge in Frage zu stellen. Dass man einen eigenen Kosmos hat in diesen schnelllebigen Zeiten und weiß: Zu Hause ist es immer sicher, da verrutscht nichts. Wo man sich ausheulen kann, wo man sich austauscht, Pläne schmiedet, miteinander wächst, sich vertrauen kann. Das ist das Schönste.

Im Song "So ein Mann" heißt es: "Noch kein Haus gebaut, kommt alles noch. Ein Mann, der für seine Frau da ist, starke Arme, mit denen ich dich auf Händen trage." Was ist für Dich Männlichkeit?

Ich glaube, als Mann hat man es heute in unserer Gesellschaft echt nicht leicht. Es ist schwierig zu vereinen, stark zu sein, aber auch weich. Viele Typen denken, dass sie eine perfekte Gesamtperformance abliefern müssen. Man soll kochen können, aber auch eine Rolle rückwärts machen. Dabei muss man nicht alles können. Es ist doch total okay, wenn man noch kein Haus gebaut hat, keinen Gartenzaun aufgestellt hat. Das ist dann eben so.

Die schöne Klavierballade "Auf uns": Richtet sie sich an Deine besten Freunde und an gemeinsame Kneipenabende?

Das ist die eine Sichtweise, aber die andere ist, dass der Freund, den ich da besinge, der Alkohol ist. Ich wollte mal kürzer treten, mich ein bisschen zügeln. Alkohol ist ja in unserer Gesellschaft so selbstverständlich und ich trinke auch gerne welchen, aber ich finde es nicht gut, dass man als uncool abgestempelt wird, wenn man Orangensaft trinkt. Da ist man schnell ein Außenseiter und stellt irgendwie eine Schwierigkeit dar. Frauen werden dann gefragt, ob sie schwanger sind, Männer, ob sie ein Problem haben. Ich fand es einfach interessant, dem "Freund" Alkohol mal komplett zu entsagen.

Deine neue Single "Guten Morgen Welt" klingt sehr optimistisch, nach Aufbruch: Worauf freust Du Dich, wenn wieder mehr möglich ist?

Ich hoffe sehr, dass meine Sommer-Open-Airs Mitte Juni stattfinden. Einfach wieder meiner Arbeit nachgehen zu können. Mit meiner Band zusammen zu sein, vorher proben zu können und dann auf Tour zu gehen. Darauf freue ich mich am allermeisten und bin optimistisch, dass das klappt.

Deine Tourneen sind ausverkauft, Du warst mit Helene Fischer auf Tour, bist einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Was hast Du Dir gegönnt, als Dir klar war: Mensch, ich bin verdammt erfolgreich?

Als Erstes habe ich ein komplettes Soundsystem in meiner ganzen Wohnung verlegt. Und dann eine richtige Couch gekauft. Keine wilden Sachen, die kamen erst später (lacht).

Ein Ferrari?

Nein, nein, so was brauche ich nicht. Ich hab ja gar keinen Führerschein! Ferrari, Uhren und so was – das interessiert mich überhaupt nicht. Für Klamotten gebe ich schon mal ein bisschen mehr Geld aus. Aber alles im Rahmen.

Bis Du ein sparsamer Mensch?

Es geht so, ich lebe ganz normal. Ich kann jetzt auch mal ein paar Sachen aus dem oberen Regal im Supermarkt kaufen. Für Essen gebe ich gerne Geld aus. Eigentlich auch für schöne Restaurantbesuche, die ja gerade leider nicht stattfinden. Da spare ich momentan viel.

Holst Du Dir jetzt Dein Essen im Restaurant ab?

Ich bleibe erst mal beim klassischen Lieferservice. Ich lasse mir seit einiger Zeit auch eine Box zukommen, in der die Zutaten schon enthalten sind. Dann koche ich das nach. Ich habe hier einen elektrischen Küchenhelfer, einen Thermomix. Ich bin ein Mann, der in der Küche nüscht kann, aber damit hat man echt das Gefühl: Ich bin jetzt Koch! Ich denke dann jedes Mal: Wow, was hab ich hier gemacht. Richtig cooler Typ.

Du hast eine neunjährige Tochter. Wie hast Du ihr erklärt, was gerade mit der Welt los ist?

Das war gar nicht schwer. Sie ist sehr schlau, eine pfiffige, kleine "Räubertochter". Sie hat die Situation schnell erfasst, wir haben es ihr erklärt, dass eine große Pandemie herrscht und man krank werden kann und sich nicht anstecken darf. Und dass sie deswegen zu Hause bleiben muss. Sie konnte aber viel im Garten spielen, das hat einiges kompensiert, dass sie draußen war und sich bewegen konnte. Das Homeschooling war allerdings zunächst ein bisschen anstrengend.

Erzähl …

Meist hat es ihre Mutter gemacht. Wir sind ja getrennt, verstehen uns aber gut. Wenn ich dann dran war mit Unterrichten, habe ich schon geschwitzt. Als ich mir die Matheaufgaben angesehen hab, dachte ich: Unfassbar, was machen die denn da? Das hatte ich gefühlt doch erst in der neunten Klasse! Es fällt einem schon schwer, sich da wieder einzuarbeiten. Meine Tochter ist ein kleines Mathe-Ass, im Grunde hat sie es mir dann erklärt (lacht).

Info: Das Album "Jetzt erst recht!" gibt es ab 16. April. Open-Air-Livetour vom 4. Juni bis 3. September geplant, zum Beispiel 24. Juli, Aspach bei Backnang.