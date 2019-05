"Ist Rap in eurem Methusalem-Alter überhaupt noch angemessen?" - provokante Fragen wie diese kontern Fettes Brot mit ihrer energiegeladenen Bühnenshow. Foto: dpa

König Boris, Björn Beton, Dokter Renz, habt ihr "Lovestory" in Eurem eigenen Studio aufgenommen?

König Boris: Auch, aber nicht nur. Wir haben unseren gewohnten Kosmos einige Male verlassen, um ein bisschen Luft an die Musik zu lassen. Wir waren in einer alten, zum Studio umgebauten Dorfschule in Niebüll auf dem Festland direkt vor Sylt, um Songs zu schreiben und Musik zu machen.

Der Protagonist im Song "Denxu" erlebt "Küsse auf Sylt". Seid Ihr zum Knutschen manchmal rübergefahren auf die Insel?

Boris: Die Küsse haben tatsächlich wie beschrieben nach Salz geschmeckt, und sie haben stattgefunden, allerdings nicht auf Sylt. Unsere Musik ist immer eine Mischung aus Erlebtem, Gehörtem und Erfundenem. Aber sie basiert nicht auf Tagebucheinträgen.

Der Refrain erinnert sehr stark an jenen der Selig-Ballade "Ohne Dich".

Boris: Ja, der war die Initialzündung für diesen Song. Bei Selig klingt der Satz allerdings etwas anders und auch vorwurfsvoller. Bei uns ist "Denkst du vielleicht manchmal an mich?" eher ein schüchternes Hoffen.

Björn Beton: Im Kern geht es in dem Song um jemanden, der zurückdenkt an die Vergangenheit.

Boris: Verflossene Beziehungen kennt schließlich fast jeder. Interessanter ist, wie überraschend emotional die Erinnerungen nach 20 Jahren oder so plötzlich wieder aufpoppen können.

Dokter Renz: Man sieht sozusagen die Weiche, die man damals hätte anders stellen können.

Auf den Job bezogen kann man sagen: Ihr drei macht seit einem Vierteljahrhundert, seit dem Ende Eurer Schulzeit, hauptberuflich Hip-Hop. Würdet Ihr Euch heute noch mal so entscheiden?

Boris: Ja, auf jeden Fall. Wie eine Entscheidung hat sich das aber nicht angefühlt. Es war eine Entwicklung, in die man reingestolpert ist.

Björn: Aber es war unsere Entscheidung, dieser Entwicklung eine Chance zu geben.

Für ein Liebesalbum klingt "Lovestory" auffallend hell, fröhlich, optimistisch und funky.

Boris: Danke. Ja, das ist keine balladeske Kitschkiste geworden, sondern wirklich eine Platte mit viel Energie.

Wie kam es zu dieser thematischen Selbstbeschränkung?

Renz: Als wir die ersten Songs aufnahmen, ragten jene Stücke besonders heraus, die mit Liebe zu tun hatten. Also haben wir beschlossen, uns ganz auf Liebesgeschichten zu konzentrieren, was uns wiederum dazu inspiriert hat, auch andere Nummern wieder reinzuholen, die wir eher außerhalb gesehen hätten, die aber die Liebe aus anderen Perspektiven betrachten.

Das Album beginnt mit "Ich liebe mich", einer Ode an die Selbstliebe.

Boris: Richtig. Klingt nach einer Plattitüde, aber stimmt: Wenn man Schwierigkeiten hat, sich selbst zu mögen, hat man auch Probleme, andere Menschen zu mögen.

Björn: Der Song ist leichtfüßiger, als es den Anschein hat. Ein schweres Thema lässig vorgetragen.

Seid Ihr so weit zufrieden mit Euch?

Boris: Völlig frei von Selbstzweifeln und Optimierungsgedanken sind wir nicht. Doch gerade im Internet muss man manchmal bewusst gegensteuern und Sachen ausblenden und ignorieren, damit sie einen nicht verrückt machen.

Björn: Zu denen, die sich in den sozialen Medien toller darstellen als sie sind, gehören wir nicht.

Renz: Es gibt so eine Stimme, die einem zuflüstert: "Du bist uncool, lahm, alt, unfunky". Diese Stimme sollte man nicht füttern. Ich spüre immer einen wahnsinnigen Sog, alles, was im Netz über uns steht, aufzusaugen. Dann gebe ich mir einmal so eine Überdosis, bevor ich merke, das tut mir nicht gut.

In "Deine Mama" rappt Ihr darüber, lieber mit den Müttern als mit den Töchtern ins Bett zu wollen. Aus welcher Laune heraus ist der Song entstanden?

Boris: Wir wurden so ab Ende 30 oft auf unser Alter angesprochen. So nach dem Motto "Wie lange könnt ihr das noch machen?" oder "Ist Rap in eurem Methusalem-Alter überhaupt noch angemessen?". Da muss man sich erst mal dran gewöhnen, und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir humorvoll mit diesem Thema umgehen können. Also singen wir nicht, dass wir alt geworden sind, sondern dass die Frauen, auf die wir stehen, jetzt älter sind.

Renz: Die Mutter kommt im Hip-Hop ja oft schlecht weg. Dem wollen wir entgegenwirken.

Boris: Die Beleidigung "Ich ficke deine Mutter" nehmen wir in diesem Fall wörtlich (lacht).

Ist man irgendwann alt genug dafür, dass einem das Alter egal ist?

Boris: Die Fantastischen Vier sind noch viel älter als wir. Jay Z ist in unserem Alter - und mit Beyoncé zusammen!

Renz: Oder unsere Idole von De La Soul. Auch die zwei verbliebenen Beastie Boys sind in allen Ehren ergraut.

Boris: Unser Alter sagt über die Qualität und die Freshness unserer Musik relativ wenig aus.

Findet Ihr Euren wohl größten Hit "Jein" zum Beispiel noch cool?

Boris: Ja, den müssen wir einfach lieben. Schon allein, weil so viele Leute diesen Song verehren und wir ihm unheimlich viel zu verdanken haben.

Björn: Wir sind heute selbst von der Magie dieses Liedes begeistert und blicken mit Hochachtung auf ein Werk, das wir heute so nicht mehr hinkriegen würden. "Jein" war ein kleiner Geniestreich. Darin nehmen wir ja das große Dilemma der heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorweg, die sich irgendwie entscheiden müssen, sich dann aber nur für das Verharren in der Entscheidungslosigkeit entscheiden.

"Du driftest nach rechts" ist die am deutlichsten politische "Lovestory". Es geht um ein Paar, das sich entfremdet, weil ein Partner politisch abgleitet. Wie soll man in so einem Fall reagieren?

Renz: Man sollte so eine Entwicklung nicht aussitzen. Sondern die Dinge deutlich ansprechen, sich mit dem Partner oder der Partnerin auseinandersetzen und notfalls trennen, wenn eine gemeinsame Wertebasis nicht mehr da ist.

Habt Ihr Freunde, die politisch rechts denken?

Boris: Uns ist das Phänomen, das Leute aus dem näheren und weiteren Umfeld plötzlich und speziell in den letzten zwei, drei Jahren mit kruden Theorien und merkwürdigen Meinungen um die Ecke kommen, durchaus bekannt. Aber rechte Freunde? Das würde ich verneinen.

Renz: Der Song beschreibt letztlich das Phänomen, dass man in seiner linkeren Blase sitzt und merkt, wie das rechte Gedankengut näherkommt. Früher hockten die Nazis klar erkennbar am Bahnhof herum, heute wird eigentlich Unsagbares auch wieder von scheinbar bürgerlichen Leuten gesagt. Das bezieht sich nicht nur auf rechte, sondern auch auf frauenfeindliche und homophobe Gedanken. Ich höre oft Sachen, wo ich denke: "Wir waren schon mal weiter".

Ihr haltet mit "Opa und Opa" dagegen, einer schönen Liebesgeschichte zweier Männer, die zusammen alt geworden sind.

Björn: Die beiden haben auch viele Situationen überstanden, die nicht so schön waren. Sie mussten mehr Hindernisse überwinden als das durchschnittliche heterosexuelle Paar. Trotz allem war es ein gelungenes Leben.

Habt Ihr als Urgesteine eigentlich noch den Überblick über die unzähligen Deutschrapper, die seit geraumer Zeit die Charts dominieren?

Björn: Ja und nein. Immer wieder sind neue Leute dabei, die einen begeistern. Trettmann zum Beispiel fanden wir schon immer gut, und wir freuen uns total darüber, dass er sich so gut entwickelt. Viele andere dieser Rapper erzählen jedoch so einen Müll, dass wir gar keine Lust hätten sie kennenzulernen.