Von Mariam Schaghaghi

Er ist der Macher von Monumentalwerken wie "Alles über meine Mutter" oder "Volver". Jetzt läuft ein neuer Film des spanischen Kultregisseurs an, schon in Cannes triumphierte und vielleicht sein größter Film überhaupt ist: In "Leid und Herrlichkeit" lässt Pedro Almodóvar sein eigenes Leben und seine Lieben Revue passieren. Antonio Banderas, sein Alter Ego auf der Leinwand, erhielt dafür die Goldene Palme als bester Darsteller.

Pinkfarbener Schal, grüner Anzug, blaues Hemd - Almodóvar liebt es bunt. Nicht nur auf der Leinwand. Mit einer Viertelstunde Verspätung kommt er an, sein langsamer Schritt lässt Schmerzen erahnen. Mit geradem Rücken nimmt er auf einem Sofa Platz und wir beginnen unser Gespräch, das uns bis hin zu Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll führt. Erstaunlich: Der Maestro mit dem wildwuchernden weißen Haar verzichtet zum ersten Mal auf seine Sonnenbrille und lässt sich in die Augen sehen ...

Geboren am 25. September 1949 im spanischen Calzada de Calatrava

Geboren am 25. September 1949 im spanischen Calzada de Calatrava

Kindheit: Almodóvar besuchte die Grundschule der Ordensgemeinschaft der Salesianer und die weiterführende Schule bei den Franziskanern. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit der religiösen Erziehung wandte er sich später vom Glauben ab.

Jugend: Mit 16 Jahren zog Almodóvar alleine nach Madrid, wo er sich mit Gelegenheitsjobs durchschlug, nebenher schrieb er Geschichten und unternahm erste filmische Gehversuche.

Filmkarriere: Almodóvar gilt als der international bekannteste spanische Regisseur des zeitgenössischen Kinos. Er begann seine filmische Karriere als Underground-Künstler der Movida madrileña, einer Kulturbewegung nach dem Ende der Franco-Diktatur. Mit seinem ersten Spielfilm "Pepi, Luci, Bom und der Rest der Bande" (1980) wurde er über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt. In Deutschland gelang ihm der Durchbruch mit der Madrider Stadtkomödie "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" (1988).

Auszeichnungen: 1987 erhielt er als erster Regisseur für "Das Gesetz der Begierde" den Filmpreis Teddy Award im Rahmen der Berlinale. Seine Tragikomödie "Alles über meine Mutter" (1999) wurde neben zwei Goyas, dem Europäischen Filmpreis und dem Regiepreis bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes mit einem Oscar und einem Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. 2002 Europäischer Filmpreis und Oscar (bestes Original-Drehbuch) für "Sprich mit ihr". 2006: Europäischer Filmpreis und Goldene Palme für "Volver - Zurückkehren". 2013: Europäischer Filmpreis für die beste europäische Leistung im Weltkino. Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig erhielt Pedro Almodóvar den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk.

Pedro, Sie reisen filmisch in Ihre eigene Vergangenheit, stellen sich Ihrer Kindheit. Was trieb Sie an - dass Sie dieses Jahr 70 werden?

Ich spüre die Melancholie des Älterwerdens, das Vergehen der Zeit. Die Zeit ist einer der Protagonisten des Films. Ich selbst kann heute anders auf meine Vergangenheit zurückblicken. Stiller. Bewusster.

Ob Beichte oder Bilanz - warum gewähren Sie so einen intimen Einblick in Ihr Leben?

Als ich das Drehbuch beendet hatte, spürte ich erst, wie persönlich dieser Film doch wird. Ich fragte mich, ob ich wirklich eine so persönliche Geschichte erzählen sollte. Ich konnte die Zweifel damit überwinden, indem ich den Stoff in ein Gewand der Fiktion hüllte.

Antonio Banderas spielt den alternden homosexuellen Kultregisseur Salvador, der unter chronischen Schmerzen und Einsamkeit leidet, mit viel Milde. Glauben Sie, dass Schwule einsamer sind als Heteros?

Nein. Einsamkeit gehört zur Natur des Menschen. Jeder kennt dieses Gefühl, es ist völlig unabhängig von unserer Sexualität. Einsamkeit steht eher in Relation zum wachsenden Alter: Wenn man älter wird, funktionieren die Dinge nicht mehr so, wie man es gewohnt ist. Und dann hat man auch noch höhere Erwartungen an das Leben. Kunst hat auch viel mit Einsamkeit zu tun: Schreiben ist ein Akt der Einsamkeit. Kunst im Allgemeinen entspringt der Einsamkeit.

Spielte in Ihrem Leben je Drogensucht eine Rolle? Sie erlebten im Madrid der 70er Jahre die "Movida madrileña": Nach dem Ende der Franco-Diktatur wollte diese Bewegung alles Extreme, Exaltierte, Verbotene nachholen ...

Ich selbst habe nie Heroin genommen, weder in meiner Jugend noch jetzt. Aber ich hatte viel damit zu tun, in den Achtzigern nahmen viele Freunde um mich herum Heroin. Das Suchtproblem im Film ist nur eine Folge von Salvadors konstanten Rückenschmerzen. Er ist kein Junkie, sondern hofft, seine Schmerzen mit Drogen zu bekämpfen. Er ist also eher ein Tourist in der Welt der Sucht. Wenn er mit 60 zum ersten Mal Heroin nimmt, weiß er genau, was er tut.

Wonach sind Sie süchtig?

Nach Filmen. Wenn ich nicht an einem Film arbeite, macht mein Leben keinen Sinn.

Wie wichtig ist Ihnen Liebe? Können Sie sich erinnern, welchen Menschen Sie als ersten begehrten?

Ja, sicher! Ich war damals acht, neun Jahre alt, so wie der junge Salvador, als ich mich in einen Schulkameraden verliebte. Damals konnte ich das Gefühl noch nicht in Worte fassen. Physisch passierte so gut wie nichts, aber das Gefühl erlebte ich schon in diesem jungen Alter.

Waren diese Rückschau, diese Reminiszenzen eine Art Therapie für Sie?

Rückblickend schon, ja. Die Entstehung des Films hat viel mit mir gemacht! Ich fühle mich heute deutlich besser und bin überzeugt, dass die intensive, auch teilweise schmerzhafte Beschäftigung mit den großen Themen meines Lebens eine therapeutische Wirkung hatte.

Wie stark belasten Sie heute physische Schmerzen?

Ich kenne die Herausforderung, ein Leben mit chronischen Schmerzen zu meistern. Treffen mit Freunden werden unerträglich, wenn es zum Beispiel keinen Stuhl gibt, auf dem ich schmerzfrei sitzen kann. Ich liebe das Theater und gehe hin, obwohl ich währenddessen Schmerzen bekomme. Dafür spare ich mir danach das Essen mit Freunden, einfach, weil ich den Schmerz nicht mehr aushalte.

Wie harmonisch war Ihre Kindheit? Sie wuchsen in einem Dorf in der Estremadura auf, bevor Sie mit 16 nach Madrid flohen, ohne Geld, und sich mit Gelegenheitsjobs durchschlugen.

Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Meine Mutter hat immer gekämpft. Sie ließ sich von den Widrigkeiten des Lebens nicht unterkriegen. Unsere Familie schuldet ihr das Überleben. Was war sie sauer auf mich, als ich meine Festanstellung bei der spanischen Telefongesellschaft aufgab, um nur noch Regisseur zu sein.

Haben Sie sich mit den Jahren charakterlich verändert? Werden Sie mit dem Alter weiser?

Also, ich sicher nicht. (lacht) Mir tut das Altern nicht gut. Es ist wie eine Krankheit. Ich gebe zwar mein Bestes, aber ich sehe mich jeden Tag ein kleines Stück dahinschwinden. Es ist nicht leicht, in Würde zu altern.

Ihren Filmen ist kein Alter anzumerken. Und Sie sind immer noch von Jugend, Lebenslust, Vitalität bestimmt, schon durch Ihre kräftigen Farben.

Das stimmt, ich liebe intensive Farben und nutze gerne bunte, visuelle, leuchtende Elemente. Aber wenn sich im Alter die Sicht auf das Leben ändert, verändert sich auch der künstlerische Ausdruck. "Leid und Herrlichkeit" wirkt schon dunkler, weil die Melancholie mit den Jahren ein bedeutender Teil meines Lebens geworden ist. Mir ist es sehr wichtig, meine Gefühle ehrlich auszudrücken, gerade in meinen Filmen.

Wie sieht der Alltag von Pedro Almodóvar aus, wenn er nicht dreht?

Da gibt es eine Menge, was erledigt werden muss. Ich schreibe Drehbücher, gehe gerne ins Theater, die Oper und ins Kino. Wenn keine guten Filme laufen, gucke ich eben die schlechten. Ich lese viel. Außerdem zwinge ich mich dazu spazieren zu gehen. Jeden Tag laufe ich 5000 bis 10.000 Schritte und jeder einzelne kostet mich Mühe mit meinem kaputten Rücken. Ich mache das für die Gesundheit, nicht weil es Spaß macht. (Pause) Und manchmal habe ich auch noch Sex. Zum Glück. Vielleicht etwas weniger als früher, aber ich bin sexuell noch aktiv. (lächelt)

Wie sieht Ihr Liebesleben aus? Leben Sie in einer festen Beziehung?

Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. (schmunzelt) Es gibt jemanden, der mir seit vielen, vielen Jahren sehr nahe steht, seit zehn, zwanzig Jahren. Aber Sex habe ich mit jemand anderem - erzählen Sie das bitte nicht in Spanien! (lacht)

In den vergangenen Jahren hat sich viel für die Gleichstellung Homosexueller getan, gerade was die Ehe betrifft. Was halten Sie davon?

Ich persönlich bin grundsätzlich gegen die Idee der Ehe. Aber jeder Mensch, egal, ob homo- oder heterosexuell, sollte heiraten und Kinder adoptieren dürfen.

Bedauern Sie es, keine Kinder zu haben?

Früher erschien es mir unverantwortlich und verrückt, Kinder in diese Welt zu setzen. Dieser Wunsch hat auch nie in meinen Lebensentwurf gepasst. Ich sah mich nicht in der Lage, Vater zu sein, mich der Verantwortung zu stellen. Doch jetzt spüre ich eine Art Wehmut. Ich habe plötzlich angefangen, meine Entscheidung zu bereuen. Das hat mich selbst überrascht. Ich war richtig eifersüchtig auf meinen Bruder Agustin, der zwei Söhne hat.

Haben Sie väterliche Gefühle gegenüber Antonio Banderas und Penélope Cruz, denen Sie halfen, ihre Karrieren aufzubauen?

Meine Beziehung zu Antonio ist völlig brüderlich. In den Achtzigern, wenn wir nicht miteinander gearbeitet haben, verbrachten wir endlose Nächte in Madrid. In dieser Zeit war er wie mein jüngerer Bruder. Mit Penélope verhält es sich anders.

Was bedeutet Penélope Cruz Ihnen?

Bei ihr fühle ich mich heterosexuell. (lacht) Ich habe sie als Frau immer bewundert. Beim Dreh von "Volver" war ich völlig von ihr betört! Jetzt fühlt es sich an, als wären wir alte Freunde. Oder eine Familie.

Wie war die erste Begegnung mit ihr? Erinnern Sie sich noch daran?

Natürlich. Ich sah sie in ihrem ersten Film "Jamón Jamón", das war 1993 oder 1994, und hatte sofort das Gefühl, dass sie die perfekte Schauspielerin für mich sein würde. Ich habe sie daraufhin angerufen. Als wir uns das erste Mal trafen, war es, als würde der berühmte Blitz einschlagen. Penélope erzählte mir, dass sie Schauspielerin werden wollte, nachdem sie meinen Film "Fessle mich!" gesehen hatte und sich in die Hauptdarstellerin Victoria Abril verliebt hatte. Sie gestand noch etwas völlig Verrücktes: Sie hatte ein paar Mal von mir geträumt. Ich war ein Teil ihrer Träume, bevor ich in ihr Leben trat.

Brauchten Sie diese beiden Freunde als Verbündete auf dieser intimen Reise ins Ich?

Ja, ich brauchte das Gefühl von Nähe, von emotionaler Verbindung, von Familie. Jetzt fühlt es sich wahrlich so an, als hätte ich mit meiner Familie gedreht.

Wie wichtig ist Ihnen Humor?

Ich könnte heute keine Komödien mehr schreiben, leider. Aber privat macht es mir großen Spaß, mich an Klatsch und Tratsch zu beteiligen. (lacht) Ich lästere irre gern über die Menschen im Fernsehen, selbst wenn es Freunde von mir sind.

Noch eine Frage: Man sieht Sie immer nur in bunten Sportschuhen. Wie viele Paar besitzen Sie eigentlich?

Viele! Sehr, sehr viele! Gezählt habe ich sie nie. Sobald man Sneakers erst mal trägt, kann man andere Schuhe kaum noch ertragen. Nur für den roten Teppich in Cannes mache ich immer eine Ausnahme - aus Respekt.