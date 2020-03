Sie gönnt sich keine große Pause. Gerade erst hat Patricia Kelly, drittältester Spross der Kelly Family, eine große Tournee mit ihren Geschwistern beendet, da veröffentlicht sie ihr viertes Solo-Album. Auf "One More Year" präsentiert sich die 50-Jährige musikalisch überraschend modern und inhaltlich persönlich bis zur Schmerzgrenze.

Patricia, "One More Year" als ein ehrliches Album zu bezeichnen, ist sogar noch untertrieben, oder?

Patricia Kelly: Oh ja. Die Songs gehen wahnsinnig tief. Sie sind aufrichtig bis zum Wehtun. Ich hatte das gar nicht so geplant. Musik und Texte kommen bei mir nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Bauch und aus dem Herzen. Als ich diese Platte machte, habe ich sehr viel verarbeitet. Beim Schreiben dieser Lieder habe ich sehr, sehr oft geweint. Aber danach fühlte ich mich befreit.

Im Video zum Titellied "One More Year" kann man Aufnahmen aus der Zeit Ihrer eigenen Brustkrebsoperation sehen. Sie schonen auch Ihr Publikum nicht.

Das stimmt. Man muss schon schlucken. Es ist immer noch Popmusik, aber sicher keine leichte Kost. Jeder einzelne Song auf diesem Album hat für mich eine tiefere Bedeutung.

"Your Grace" ist ein Lied für Ihre Mutter, die 1982 mit nur 36 Jahren an Brustkrebs starb.

Ich denke jeden Tag an meine Mama. Sie ist für mich die wichtigste Person neben meinem Mann und meinen Kindern – auch, wenn sie nicht da ist. Man sagt, dass ich von allen Kellys unserer Mutter am Ähnlichsten bin. Gerade in Momenten, in denen es schwierig wird wie bei meiner Krebsdiagnose 2009, spüre ich ihre Kraft. Ich habe damals zu ihr gebetet und gemerkt, dass sie bei mir ist. Mama hat mir Kraft gegeben.

Haben Sie Angst, dass die Krankheit zurückkommt?

In manchen Momenten ja. Die Sorge ist auch berechtigt, denn es gibt tatsächlich Menschen, bei denen der Krebs nach zehn Jahren wieder ausbricht. Aber es ist keine tägliche Furcht, und ich lebe auch nicht in Angst. Vor den MRT-Untersuchungen, die zwei Mal im Jahr stattfinden, muss ich allerdings Beruhigungstabletten nehmen.

Sie sind im letzten November 50 geworden. War das ein Einschnitt?

Ja, aber ein schöner. Man hat mit 50 nichts mehr zu verlieren. Das ist ein befreiendes Gefühl. Ich spüre von Jahr zu Jahr, dass ich echter werde und noch näher bei mir selbst bin. Ich genieße das Älterwerden wirklich sehr, und körperlich geht es mir besser als mit 30 oder 40. Ich treibe täglich Sport, achte auf meine Gesundheit, rauche nicht, trinke so gut wie keinen Alkohol und fühle mich fit. Wenn es so bleibt, macht das Alter echt Spaß.

Sie haben die Kelly-Family damals in den 1990ern zusammen mit Ihrem Vater gemanagt. Wie ist heute Ihre Rolle innerhalb der Familie?

Meine große Stärke ist mein Organisationstalent. Ich bin sehr strukturiert und hatte früh das volle Vertrauen meines Vaters. Doch ich gehöre bei uns eher zu den Introvertierten. Es gibt sicher Kellys, die lauter sind als ich. Gerade damals habe ich meine Bedürfnisse deshalb oft ein bisschen unterdrückt. Heute habe ich gelernt, mich besser durchzusetzen, vor allem gegenüber den Jungs. Ich habe sieben Brüder.

Ihr Bruder Michael Patrick lebte sechs Jahre lang im Kloster. Stimmt es, dass Sie selbst kurz davor waren, Nonne zu werden?

Ja. Das liegt ein bisschen in der Familie. Auch unser Papa war als junger Mann vier Jahre lang im Kloster bei den Jesuiten in Rom. Ich war damals Ende 20, hatte jahrelang bis zur Erschöpfung gearbeitet, hatte keine Freunde, keinen Partner. Es war mir einfach alles zu viel geworden. Ich dachte, im Kloster finde ich vielleicht meine seelische Ruhe.

Und dann?

Lernte ich meinen Mann kennen (lacht). Jetzt sind wir seit 20 Jahren verheiratet.

Hat Ihr Mann beruflich was mit Musik zu tun?

Nein, gar nicht. Denis ist IT-Projektmanager in einem Großkonzern. Das Showbusiness interessiert ihn gar nicht großartig. Allerdings kommt er öfters mit auf meine Konzerte als unsere Kinder.

Ihre Söhne Alexander und Iggi sind jetzt 18 und 16.

Die beiden sind schon junge Männer. Die sind wahnsinnig selbstständig. Alex hat im vergangenen Jahr das AbiBac gemacht, also das deutsche und das französische Abitur, jetzt studiert er BWL und macht einen Modeladen im Internet für Vintage- und Second-Hand-Klamotten. Der geht auf Flohmärkte und kauft ein. Und ein Fotostudio hat er auch.

Dürfen auch Sie mal Model stehen?

Nein. Dafür bin ich zu alt und viel zu dick (lacht).

Iggi, der 2017 schon bei "The Voice Kids" mitgemacht hat, will auch Musiker werden, oder?

Ja, er ist wirklich mit dem Herzen dabei und komponiert jeden Tag. An meinem Song "Thank You" hat er sogar mitgeschrieben. Jetzt kriegt er Prozente. Am Anfang haben wir uns schwergetan mit seiner Musikleidenschaft, wir hätten das nicht unbedingt von ihm erwartet. Aber jetzt haben wir es verstanden. Die einzige Bedingung ist, dass er sein Abitur macht.

Der sehr poppige Song "Medicine" ist eine feministische Hymne. Sind Sie Feministin?

Ich denke, ich bin eine starke Frau, und ich bin auch eine feminine Frau. Ich bin für absolute Gleichberechtigung. Ich liebe Männer, ich bin mit sehr vielen Männern aufgewachsen, Männer sind großartig. Das schließt aber nicht aus, dass Frauen sich behaupten und stark sein sollen. Ich finde es schlimm, wenn Frauen sich unterwerfen oder von den Männern als minderwertig angesehen werden. Gerade im Berufsleben möchte ich Frauen gern bestärken.

Wenn Sie vergleichen: Kelly Familie mit 20, und heute Kelly Family mit 50. Was ist besser?

Heute! Mit planetenweitem Abstand. Damals war alles sehr, sehr stressig. Ich selbst wurde immer unentspannter und unzufriedener, habe nur gearbeitet und war irgendwann fertig. Heute ist alles im Gleichgewicht und einfach nur schön.