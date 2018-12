Adrian Grant (l.) und der „King of Pop“. Foto: zg​

Michael Jackson bleibt auch über seinen Tod hinaus ein Phänomen: Das Musical "Thriller Live" aus dem Londoner West End ehrt das Vermächtnis des Künstlers bis heute. Es bietet einen Querschnitt durch das komplette Werk des Ausnahmekünstlers - von ersten Erfolgen mit den Jackson 5 wie "ABC" über Welthits wie "Billie Jean" bis hin zu Songs aus seinem Album "Thriller". Adrian Grant, ein langjähriger Freund Jacksons, hat das Musical 2006 ins Leben gerufen. RNZett-Autor Wolf Goldschmitt traf sich mit dem 48-jährigen auf ein Gespräch.

Mr. Grant, wie haben Sie als Londoner Vorstadtjunge den Weltstar Michael Jackson eigentlich kennengelernt?

Alles begann mit meinem Fanmagazin "Off the Wall". Michael mochte es und hat mich nach Los Angeles in sein Studio eingeladen. Ich war gerade einmal 21 und ohne Job. Ich konnte das Magazin nur mit Hilfe der Wohlfahrtsorganisation "Prince´s Trust" drucken, die jungen Menschen den Weg ins Leben ebnen möchte.

Und was passierte dann, als sie den Superstar zum ersten Mal ganz persönlich in den Vereinigten Staaten treffen durften?

Michael und ich verstanden uns auf Anhieb. Er nahm mich mit auf seine Ranch, damit ich für die englischen Fans eine Reportage schreiben kann. Es war ein Wahnsinn, wirklich fantastisch. Da hüpften Affen auf dem Gras herum, nebenan standen Giraffen und Lamas. Es gab einen Jahrmarkt. Ich sagte zu einem Bodyguard: Kneif mich, das ist nicht wirklich. Seine Antwort: Für Michael ist das die Normalität. Er wacht jeden Morgen in dieser Welt auf und lebt in ihr.

Wie war der Superstar denn so privat?

Immer nett, höflich und wie ein ganz großes Kind, das oft gelacht und Blödsinn gemacht hat.

Und dann kamen die Vorwürfe der Pädophilie. Wie stehen Sie dazu?

Es war schrecklich. Die Leute redeten plötzlich nur noch über diese bösen Anschuldigungen. Ich will sie mit meiner Show daran erinnern, was für ein großartiger Künstler er war. Der Michael Jackson, den ich kannte, war ein unschuldiger Mann.

Wie haben Sie von seinem plötzlichen Tod erfahren?

Ich war zuhause, eine SMS nach der anderen kam auf mein Telefon und ich schaltete den Fernseher an. Ich wusste, er wird ins Hospital gebracht, habe aber gedacht, es wäre aufgrund von Erschöpfungszuständen und nichts Ernsthaftes. Bis mir klar wurde, dass sein Tod Wirklichkeit ist, hat es lange gedauert. Aber umgeben von seiner unsterblichen Musik erscheint es mir auch heute so, als wäre er immer noch unter uns.

Wie schwer lastet die Verantwortung, Jacksons Erbe gerecht zu werden, auf ihren Schultern?

Unglaublich schwer. Er war wohl zusammen mit Elvis, der größte Entertainer der Welt. Bei "Thriller Live" legen wir schon bei den Castings der Akteure die Messlatte sehr hoch, um die Qualität unserer Show zu halten.

Das ist sicher schwierig.

Ohne Frage, denn wir brauchen ja nicht allein Doubles, sondern sehr gute Sänger und Tänzer, die seinem Talent möglichst nahe kommen. Und, glauben Sie mir, davon gibt es nicht sehr viele.

Jetzt haben Sie mit der Nummernrevue "Beat it" aber Konkurrenz erhalten.

Ich habe diese Show nicht gesehen und will deshalb nichts dazu sagen. Ich habe aber gelesen, dass es juristische Probleme um die Urheberrechte an den Musiktiteln gibt. Der Jackson-Nachlassverwalter geht wohl aktuell gegen die Show vor. Es ist tragisch und bedauerlich, dass bis heute am Erbe dieses unvergleichlichen Multitalents herumgezerrt wird.

Info: "Thriller Live" gastiert vom 2. bis 4. Januar im Rosengarten Mannheim. Karten beim RNZ-Ticketservice; ab 39 Euro.