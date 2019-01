Von Miriam Schaghaghi

Sidonie-Gabrielle Colette ist eine der wichtigsten Frauen des beginnenden Zwanzigsten Jahrhunderts: Modeikone, Schriftstellerin und Halbweltdame, die aus den Konventionen ihrer Epoche ausbricht. Jetzt erzählt ein Film die Geschichte dieser französischen Legende. Gespielt wird Colette von Keira Knightley als unbekümmerte junge Dame, frisch verheiratet mit einem Autoren, der sie in die Pariser Künstlerszene einführt.

Als Colette selbst anfängt zu schreiben, gestattet er ihr, die Romane zu veröffentlichen - aber nur, wenn sein Name auf dem Umschlag steht. Ihre "Claudine"-Romane werden ein großer Erfolg, Colette stellte immer wieder gesellschaftliche Konventionen und Geschlechterrollen in Frage - und verliebte sich in eine Frau. Zuvor musste sie aber lernen, sich selbst Gehör zu verschaffen.

Keira, hat Ihnen jemand dabei geholfen, Ihre eigene Stimme, Persönlichkeit und Identität zu finden?

Ich habe mit vielen großartigen Leuten gearbeitet. Das Vertrauen, das mir von ihnen geschenkt wurde, von diesen tollen Schauspielern und Regisseuren gehört zu werden, hat mir mein Selbstvertrauen gegeben. Und dann, auch wenn es kitschig klingt, hat meine Mutter viel damit zu tun. Sie wollte gern ein zweites Kind haben, aber eigentlich hatten meine Eltern nicht genug Geld dafür. Also schrieb meine Mutter ein Theaterstück mit dem bezeichnenden Titel " When I was a Girl I used to Scream and Shout".

Übersetzt also: "Als ich ein Mädchen war, schrie und schrie ich"

… und mit dem Geld, das sie davon bekam, konnte sie ein weiteres Baby bekommen - mich. Sie hat mir immer eingetrichtert: "Lebe dein Leben wie der Titel dieses Stücks: Schrei’ und schrei’, bis die Leute dich wahrnehmen und Dir zuhören." Und ich habe danach gelebt. Ich versuche auch jetzt noch zu schreien und zu schreien, um zu sagen: "Ich bin hier und habe Ideen, ich will arbeiten und ich will besser werden!" Meine Mutter hat mich ermutigt und angespornt: "Werde besser, arbeite härter, mach’ weiter!"

Hintergrund Keira Knightley... ... wurde am 26. März 1985 in Teddington, Großbritannien, als Tochter eines Schauspielers und einer Schriftstellerin geboren. ... ist nach der russischen Eiskunstläuferin Kira Walentinowna Iwanowa benannt. Beim Ausfüllen der Geburtsurkunde unterlief der Mutter aber beim Vornamen ein Schreibfehler. ... schaffte 2002 den Durchbruch mit [+] Lesen Sie mehr Keira Knightley... ... wurde am 26. März 1985 in Teddington, Großbritannien, als Tochter eines Schauspielers und einer Schriftstellerin geboren. ... ist nach der russischen Eiskunstläuferin Kira Walentinowna Iwanowa benannt. Beim Ausfüllen der Geburtsurkunde unterlief der Mutter aber beim Vornamen ein Schreibfehler. ... schaffte 2002 den Durchbruch mit "Kick it like Beckham". ... spielte ihre bekannteste Rolle in "Fluch der Karibik", wo sie als Elizabeth Swann unter anderem Johnny Depp verführte. ... ist seit 2013 mit dem Musiker James Righton verheiratet. Die beiden haben eine Tochter. kaf

[-] Weniger anzeigen

Haben Sie je erlebt, dass jemand sich mit Ihren Leistungen geschmückt hat?

Natürlich gab’s diese Situationen, in denen ich eine Idee geäußert habe und niemand zugehört hat, aber als fünf Sekunden später ein Typ dieselbe Idee wiederholt, sind alle hin und weg. Das passiert wohl Frauen auf der ganzen Welt.

Haben Sie in der Branche durch MeToo bereits Veränderungen bemerkt?

Ich glaube, das ist ein Prozess. Aber die Debatten und Gespräche sind ein gewaltiger Anfang. Schon die Tatsache, dass wir sagen: "Ja, wir brauchen mehr weibliche Stimmen, wir brauchen mehr weibliche Regisseure, wir brauchen diese Perspektive." Natürlich brauchen wir auch Sicherheit beim Arbeiten, Machtpositionen dürfen nicht mehr so übel ausgenutzt werden. Im Moment gibt es ein großes Bedürfnis nach starken, weiblichen Stimmen, und das ist toll. Und wir müssen sicherstellen, dass das kein Strohfeuer ist. Wir müssen sicherstellen, dass es sich um echte Veränderungsprozesse handelt.

Colette war eine der Vorkämpferinnen des Feminismus. Was wussten Sie über sie, bevor Sie die Rolle angenommen haben?

Ich kannte das Musical "Gigi" und außerdem war meine Mutter von Colette besessen. Sie hatte alle "Claudine"-Romane gelesen, das hatte ihr eigenes Schreiben stark beeinflusst. Aber ich wusste nichts über ihre Lebensgeschichte und dass sie sich in eine Frau verliebt hat. Als ich das Drehbuch las, dachte ich nur: "Oha, das ist mal eine heiße Frau." (lacht)

Wie hat Ihre Mutter darauf reagiert, dass Sie diese Rolle spielen?

Sie war hingerissen. Sie sagte: "Mach’ das bloß!" Sie hat sich auch sehr auf die Premiere beim London Film Festival gefreut.

Was hat Sie an Colette fasziniert?

Es ist die Geschichte einer Frau, die ihre Stimme findet, die ihr wahres Selbst findet und den Mut so zu leben, wie sie es will, auch wenn es nicht den Konventionen entsprach. Ich hatte das Gefühl, dass ich gewachsen bin, als ich diese freiheitsliebende, couragierte Frau spielte.

Es passiert selten, dass man Frauen auf der Leinwand sieht, die so unverhohlen ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche ausleben …

Ja, dieser Film hat gleich nach fünf Minuten eine Sexszene zwischen Willy und Colette, die keine Strafe oder negative Konsequenz nach sich zieht - die beiden waren ja nicht verheiratet. Selbst heute ist das eine ziemlich starke Aussage: "Ja, sie haben in der Scheune gevögelt, es war richtig guter Sex und beide hatten ihren Spaß." Das ist immer noch ziemlich bahnbrechend.

Wie wichtig war es, gerade jetzt eine solche Geschichte zu erzählen?

Extrem wichtig, es geht um Selbstbestimmung. Ich fühlte mich sofort mit dieser Geschichte verbunden, weil Willy sich die Anerkennung für ihre schriftstellerische Arbeit stahl, weil sie zum Schweigen gebracht wurde, weil er ihr buchstäblich die Worte nahm. Ich fand das sehr relevant.

"Colette" ist Ihre erste Hauptrolle seit der Geburt Ihrer Tochter. Wie schwer war es, mit familiären Verpflichtungen herumzureisen, um zu arbeiten?

Es ist schwer. Wirklich schwer. Edie ist jetzt drei Jahre alt, sie ist großartig. Und: Sie bedeutet eine Menge Arbeit. Wir haben die Dreharbeiten um ein Jahr verschoben, denn ursprünglich wollten wir es tun, als sie ein Jahr alt war. Aber das Schlafen war noch nie so wirklich ihre Sache. Und ich musste erkennen, dass ich es nicht schaffe, so eine große Rolle zu spielen. Also warteten wir, bis sie zwei Jahre alt war. Da schlief sie immer noch nicht besonders gut, aber ich war es bis dahin ein wenig mehr gewohnt! (lacht)

Wie machen Sie das konkret, ist die Kleine dann immer mit am Set, während Sie drehen?

Ja, sie war dabei, und das war toll. Ich habe immer sichergestellt, dass es, solange sie noch so klein ist, einen sicheren Ort am Set gibt, zu dem sie für eine halbe Stunde kommen kann, ganz für uns allein, damit sie weiß, dass ich für sie da bin und wir verbunden sind. Mein Mann ist und war fantastisch, er reist mit mir, seit wir das Kind haben.

Immer und überall hin? Ganz selbstlos?

James hat sein Leben weitgehend auf Eis gelegt, um sicherzustellen, dass ich arbeiten kann und wir als Familie zusammenbleiben. Ich habe außerdem großes Glück, weil ich mir ein Kindermädchen leisten kann. Ich habe eine wunderbare Nanny, die auch immer mit uns reist und für das Kind da ist. Ich fühle mich völlig sicher, dass es Edie gut geht. Und wenn immer mein Mann mal nicht da sein kann, kommt meine Mutter zu mir und Edie geflogen. Es heißt im Englischen, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen … Aber es braucht auch ein Dorf, damit eine Mutter weiterarbeiten kann. Aber bisher lief es toll, alle sind extrem hilfsbereit und nur darum sind für mich solche Filme dann doch möglich.

Sie sind 33 und stehen über die Hälfte Ihres Lebens schon vor der Kamera. Für welche Figuren lohnt der ganze Aufwand des Reisens und der Kinderbetreuung?

Ich habe immer das Glück gehabt, mir die Rollen auswählen zu können. Ich habe meist versucht, komplexe, starke, interessante und runde Frauenfiguren zu spielen. Wenn es etwas gibt, das sich als roter Faden durch meine Karriere zieht, abgesehen von den gelegentlichen Geld-Gigs, dann suche ich immer nach Frauen, die ich irgendwie erkenne. Ich will Leute wie meine Freunde auf der Leinwand sehen, keine Heiligen, sondern komplexe, seltsame, wunderbare Frauen. Menschen, die mit den Schwierigkeiten in der Welt kämpfen und Fehler machen, aber wieder aufstehen. Ich bin nie daran interessiert, eine Heilige zu spielen. Da bevorzuge ich ganz klar die moralisch etwas fragwürdige Frau.