Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Er hat mit dem "Grüffelo" eines der erfolgreichsten Kinderbücher der letzten 20 Jahre illustriert: Der Hamburger Axel Scheffler. Sein "grausiges" Monster, das mit feurigen Augen und schrecklichen Klauen den Tieren im Wald Angst einjagt, ist in viele Sprachen übersetzt und längst ein Weltbestseller – in Deutschland im Weinheimer Beltz-Verlag erschienen. Der Text stammt von der britischen Autorin Julia Donaldson. Aktuell ist dem Grüffelo eine Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer gewidmet. Wir sprachen mit Scheffler, der seit drei Jahrzehnten in London lebt, über gute Kinderbücher, Ängste und den Brexit.

Herr Scheffler, wie schmeckt Grüffelo-Grütze, die Leibspeise der kleinen Maus in Ihrem Buch?

(lacht) Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht! Mir hat noch nie jemand welche gekocht, wahrscheinlich wäre sie auch nicht nach meinem Geschmack. Im englischen Original mag die Maus "Gruffelo Crumble" – also eine Süßspeise aus Beeren und Streuseln. Das schmeckt auch mir.

Der Grüffelo trägt Ihre Berühmtheit, obwohl Sie zig andere tolle Kinderbücher illustriert haben. Überwiegt die Dankbarkeit oder das Gefühl: Schon wieder der Grüffelo!?

Es überwiegt schon die Dankbarkeit. Aber es gibt immer mal Momente, in denen der Grüffelo auch für mich zu einem Riesenmonster wird, dem ich nicht entkomme. Ich werde immer der Grüffelo-Zeichner sein in meinem Leben. Aber das als Last zu bezeichnen, wäre doch zu viel.

Name: Axel Scheffler

Geboren am 12. Dezember 1957 in Hamburg

Ausbildung: Nach dem Abitur Studium der Kunstgeschichte in Hamburg. Nachdem er 1978 bei einem Zeichenwettbewerb eine lila Plüschkuh und 1981 ein Kopfkissen gewonnen hat, studiert er Grafik (1982 bis 1985) im englischen Corsham bei Bath.

12. Dezember 1957 in Hamburg Zeichner: Zunächst Illustrator für verschiedene Zeitschriften und für die Werbeindustrie. Seit 1992 zeichnet er Kinderbücher. Größter Erfolg: Der Grüffelo (2002).

Vorbilder: Tomi Ungerer, Sempé, F.K. Waechter, Rotraut Susanne Berner.

Privat: Scheffler lebt mit seiner Familie seit 1986 in London.

Im Grunde ist die Geschichte ja nur ein in die Länge gezogener Witz.

Ja, ein etwas komplexer Witz, aber ja, da haben Sie schon recht.

Was ist die Kernbotschaft?

Dass eine kleine Person, in der Geschichte die Maus, mit Fantasie ihre Feinde überlisten kann. Am Ende sogar das Monster, das sie selbst erschaffen hat.

Das Monster "Angst" ist im wahren Leben meist nie so groß, wie man sich das in seiner Fantasie ausmalt.

Ja, sicher. Solche Situationen kennt, denke ich, jeder aus seinem Leben. Man kann seine Ängste nur überwinden, wenn man sich ihnen stellt.

Muss ein gutes Kinderbuch so etwas wie die kindliche Angst erlebbar machen? Braucht es immer "die Moral von der Geschicht’"?

Kinderbücher haben die Funktion, die Welt zu erklären, Kinder auf die Welt vorzubereiten. Da gehört der Umgang mit Angst auch dazu. Und ein Buch ohne Moral, geht das denn? Jede Geschichte transportiert doch Wertevorstellungen. Gut, man kann natürlich auch freche Kinderbücher machen, die gängige Werte auf den Kopf stellen ...

Sie und Julia Donaldson sind ja nicht ganz erfolglos beim jungen Publikum: Jetzt wäre die Chance, Ihr Geheimrezept zu verraten ...

(lacht) Das habe ich nicht! Ich gehe auch nicht mit Plan an meine Arbeit. Ich bin ein intuitiver Zeichner. Mir ist es wichtig, dass meine Bilder die Kinder emotional berühren. Dann braucht es aber natürlich noch eine nette Geschichte und eine kleine Botschaft. Ich mag es, wenn die nicht mit dem Holzhammer kommt, sondern subtil. Julia macht das mit viel Feingefühl, das gefällt mir so an ihren Texten.

Welches Ihrer Kinderbücher ist Ihr liebstes?

Ich mag die Geschichten mehr, die in einer Märchenwelt angesiedelt sind, skurrile, abgedrehte Geschichten wie "Stockmann" oder "Räuber Ratte". Die zu illustrieren, fällt mir leicht. Texte, die nahe an der Realität sind, die kann ich schwer in Bilder fassen. Da bin ich nicht gut drin.

Die Kinderbücher sind ja nie sehr dick, meist 32 Seiten. Wie lange brauchen Sie für die Illustration?

Das kommt darauf an, wie viele Details zu sehen sein sollen und wie inspiriert ich gerade bin. Das ist oft auch einfach Tagesform. Das aktuellste Buch "Die Schnetts und die Schmoos" hat mir viel Freude gemacht, das habe ich in gut acht Wochen gezeichnet. Aber wie bei jedem Job ist auch beim Zeichnen irgendwann viel Routine dabei und da hält sich der Spaß dann in Grenzen.

Müssen Sie vonseiten des Verlags einmal im Jahr ein Buch machen oder haben Sie da völlige Freiheit?

Theoretisch haben wir völlige Freiheit. Ich könnte zu allem Nein sagen, die Einnahmen vom Grüffelo fließen so und so. Aber Kinderbücher zeichnen, das ist nun mal mein Job. Und letztlich erwartet der Verlag auch, dass wir regelmäßig was Neues liefern.

Worum geht es in Ihrem aktuellen Buch "Die Schnetts und die Schmoos"?

Um zwei Außerirdische-Familien, die sich spinnefeind sind. Die einen dürfen nichts mit den anderen zu tun haben; aber natürlich verlieben sich zwei ineinander. So ein bisschen "Romeo und Julia". Im Kern der Geschichte geht es um Toleranz; ein Buch gegen Vorurteile. Ein Thema, das man in Zeiten von Trump und Brexit Kindern gut vermitteln sollte.

Sie leben seit Jahrzehnten in Großbritannien. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr momentan – kurz vor dem tatsächlichen Brexit?

Die Stimmung in meinen Kreisen, die wir alle gegen den Brexit sind, ist am Boden. Wir sind verzweifelt! Ich bin total frustriert über das mehrfache Versagen der Remain-Kampagne. Leute, die jahrzehntelang Labour gewählt haben, haben nun diesem schrecklichen Boris Johnson, diesem Ober-Lügner, die Stimme gegeben. Nun, jetzt werden wir sehen, was sie davon haben. Ich bin gespannt, ob es die EU in fünfzehn oder zwanzig Jahren noch gibt.

Merken Sie als Deutscher den erstarkenden Nationalismus, erleben Sie Ressentiments?

Ich persönlich nicht. Im Gegenteil: Ich habe in meinem Umfeld viel Zuspruch für meine Anti-Brexit-Haltung erfahren. Aber man hört natürlich Geschichten aus zweiter Hand von Deutschen, die von Nationalisten blöd angemacht wurden. Wenn mir das passieren würde, oder wenn meine Tochter bedroht würde, wäre ich sofort weg hier!

Was ist Ihre persönliche Konsequenz?

Ich habe mich dazu durchgerungen, die Doppelte Staatsbürgerschaft anzunehmen. Eigentlich wollte ich deutscher Staatsbürger bleiben. Aber jetzt ist es noch möglich, auch Brite zu werden – in ein, zwei Jahren vielleicht nicht mehr. So bin ich im Ernstfall nicht irgendwann dem Gutdünken des britschen Innenministeriums ausgeliefert. Auch wenn die Politiker hier heute sagen, alle EU-Bürger können bleiben – ich glaube es ihnen nicht. Da wurde schon so viel gelogen. Ich will selbst entscheiden, ob ich in London oder Groß-Britannien bleibe. Und wenn es mir zu blöd wird, kann ich den britischen Pass immer noch in den Müll werfen und gehen.

Das heißt, die Insel zu verlassen, wieder nach Deutschland zu gehen, kommt momentan nicht in Frage?

Nee. Wir können den Populisten und Nationalisten ja nicht das Feld überlassen und uns einfach verdrücken. Ich bleibe da, ich bleibe kämpferisch und stur. Und trete für meine Werte ein.

Info: Am 9. Februar ist Axel Scheffler zu Gast im Historischen Museum der Pfalz in Speyer, liest und zeichnet live. Wenige Restkarten sind noch zu bekommen. Die Ausstellung läuft noch bis Mitte Juni; dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Kinder ab 2 Euro, Erwachsene ab 9 Euro.