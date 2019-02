Olaf Neumann traf Helge Schneider in dessen Heimatstadt Mülheim an der Ruhr zum Gespräch über Dichtung und Wahrheit.



Helge Schneider: Meine Geschichten stimmen. Sie wirken so überzogen, dass man sie nicht glaubt, aber die Grenze zur Realität wird von mir eher unterschritten. Zum Beispiel könnte die Geschichte, in der ich mit Reinhold Messner durch die Antarktis ziehe, wirklich passiert sein - aber nicht in dieser überhöhten Form. Als Musiker und Erzähler ist man auch Dichter. Für mich ist die Dichtung eine große Angelegenheit, weil sie mit wenig Worten Gefühle ausdrückt. Ein Romanschriftsteller braucht dafür viele, viele Seiten.

Was meinen Sie mit "Ordnung muss sein"?

Ich meine damit nicht, dass die Straßen schön gefegt sein müssen. Wenn man die Chance hat, eine innere Ordnung zu haben, dann hat man auch Platz für seine Mitmenschen, damit man offen ist für die Umwelt.

Sind Sie sehr selbstkritisch?

Ja. Meine Texte kommen mir manchmal sehr hanebüchen vor. Aber wenn ich sie dann aus einer anderen Warte betrachte, bin ich von den Socken. Alles, was ich singe und erzähle, habe ich dem Leben abgeguckt. Das könnte ich gar nicht erfinden. Wie zum Beispiel die Geschichte vom Schönheitschirurgen, der in seiner Garage praktiziert und eigentlich Klempner ist. Da kommen alle hin, bloß weil da ein Emailleschild steht: "Schönheitschirurg. Alle Kassen". So ist ja unser Leben, es wird unheimlich viel mit Etiketten geschummelt. Solche Geschichten sind nicht abwegig.

Bringen Sie neue Songs mit auf Tour?

Ja. Zum Beispiel einen einfachen Blues. Das Lied heißt "Hey Baby". Ich habe lange überlegt, ob ich es auch auf der neuen Doppel-LP platzieren werde, die demnächst rauskommen soll. Ich produziere alles selbst. Alles. Mikrofone aufstellen. Kabel verlegen. Mischen. Aufnehmen. Erfinden. Texte schreiben.

Wäre es für Sie reizvoll, einmal mit einem Top-Producer zusammenzuarbeiten?

Habe ich schon gemacht. Wenn ich manchmal mit Superstars wie Rihanna im Studio bin, wird natürlich so gearbeitet. Glaub ja nicht, dass du da irgendjemanden zu Gesicht bekommst! Ich habe unheimlich viele Studioaufnahmen als Saxofonist gemacht, wo die anderen Leute gar nicht dabei waren. Das wird alles verschickt. Die moderne Technik geht mir ein bisschen auf den Sack. Man kann unheimlich viel fälschen und verschieben. Wenn zum Beispiel der Schlagzeuger ein bisschen zittrig war, kann man das gerade ziehen. Das gefällt mir alles nicht. Ich mache nur analoge Aufnahmen auf Tonband. Das ist viel mehr Handwerk.

Sie werden als Meister des geordneten Chaos bezeichnet, weil Sie auf der Bühne erst richtig aufdrehen, wenn alles schief geht und um Sie herum völliges Chaos herrscht. Welche Urerfahrung hat Ihnen Ihre Spontaneität beigebracht?

Mein Timing stammt aus meiner Kindheit. Ich bin immer rhythmisch durch die Stadt gelaufen und habe dabei gesungen. Das habe ich richtig kultiviert. Damals wog ich zehn Kilo weniger als heute. Bis ich mit 29 Jahren den Autoführerschein gemacht habe, bin ich unheimlich viel rumgelaufen.

Für 2020 haben Sie Ihre Abschiedstournee angekündigt - allerdings mit dem Zusatz "Ich komme wieder, vielleicht schon morgen".

Ja, ich habe mir das überlegt. 2020 bin ich 65. Abschiedstournee! Aber natürlich muss es heißen: Ich komme wieder! Und zwar sofort.

Denken Sie zuweilen wirklich ans Aufhören?

Das geht nicht ohne weiteres. Ich habe ja Kinder im schulpflichtigen Alter. Da möchte ich nicht in Rente gehen, das ist viel zu teuer. Ich habe viele Ausgaben. Es sei denn, ich würde alles wegschmeißen und nicht mehr kreativ sein wollen. Aber das kommt für mich nicht infrage.

Was wollen Sie heute mit Ihrer Arbeit vermitteln?

Freiheit. Spaß. Vor 30 Jahren war ich noch etwas verbissener. Nach dem Motto: Ich mache jetzt etwas, was viele nicht verstehen. Heute ist mir das egal, weil ich in mir selber gewachsen bin. Es verstehen jetzt auch mehr, weil sie mehr zuhören. Früher sagte man immer, der Schneider polarisiert.

Wollen Sie bewusst polarisieren?

Nein. Polarisiert wird in der Politik. Ich möchte, das jeder meine Arbeit gut findet. Aber ich weiß, dass manche sie nicht gut finden. Denen bin ich aber nicht böse. Ich kümmere mich manchmal sogar darum, wenn jemand mich nicht versteht.

Wen bewundern Sie in Ihrer Branche?

Da gibt es schon tolle Typen. Hanns Dieter Hüsch bewundere ich sehr. Ich habe ihn einmal kurz kennengelernt, da war er schon ziemlich alt. Ein sehr kluger Kopf und auch sehr menschlich. Über ihn konnte ich mich kaputtlachen. Hüsch war wirklich ein Rebell. Durch seine Überzogenheit wurde einem bewusst, wie reglementiert das Leben eigentlich ist und wie bescheuert manche Gesetze sind.

Sind Sie selbst ein Rebell?

Ich glaube, ja. Ich rebelliere gegen mich selbst und gegen das, was ich gelernt habe. Gegen das Spießige, was man so von zu Hause mitbekommen hat. Gegen das, was man in den 1950er Jahren gelernt hat - diese Obrigkeitshörigkeit. Dagegen gehe ich mein Leben lang an.

