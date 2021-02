Zur Person

John Carpenter ist eine der großen lebenden Legenden des Horrorgenres. Auf sein Konto als Regisseur gehen zum Beispiel "The Fog" (1980), "Das Ding aus einer anderen Welt" (1982) und natürlich die die ersten Filme der "Halloween"-Reihe um den maskierten Messermeuchler Mike Myers. Und Carpenter überzeugt auch als Musiker. Die meisten seiner Filmmusiken hat er selbst komponiert, und zusammen mit seinem Sohn Cody und seinem Patensohn Daniel Davies veröffentlicht er seit einigen Jahren seine "Lost Themes"-Reihe mit Soundtracks für Filme, die nur in seinem Kopf existieren. "Lost Themes III: Alive After Death" heißt das neueste Werk. Die Stücke klingen gar nicht mal immer so düster, sondern auch recht melodisch, das dominante Instrument ist der Synthesizer. Die Stücke, mit denen das Trio längst auch erfolgreich live auftritt, lassen an eine – instrumentale – Quersumme aus Jean-Michel Jarre, Muse und Daft Punk denken.

