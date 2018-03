Zehn Jahre nach den frühen, knackigen Franz-Ferdinand-Hits wie "Take Me Out" klingen die neuen, etwas elektronischer produzierten Songs angenehm keck und knusprig. Steffen Rüth sprach mit Frontmann Alex Kapranos über Teekonsum und faule Tage.

Alex, auf dem Tisch vor dir stehen eine Kanne Tee und ein Schälchen mit Möhren. Dein Frühstück?

Alex Kapranos (lacht): Im Moment wäre mir eher nach einem Schokoriegel. Aber Tee ist wirklich superwichtig für mich. Ohne Tee könnte ich nicht lange überleben.

Hast Du einen Lieblingstee?

Ja. Er heißt "White Silver Needle", schmeckt ein bisschen milchig, selbst wenn man keine Milch reintut, und kommt aus Taiwan. Meinen Tee kaufe ich am liebsten in einem Spezialitätenladen im Londoner Viertel Soho und in Chinatown in Toronto. Für Reisen und Tourneen besitze ich sogar zwei Teekocher - einen mit europäischem und einen mit amerikanischem Stecker. Ich trinke drei Liter am Tag. Dafür null Kaffee.

Kommen Dir beim Teetrinken die besten Ideen?

Sagen wir, der Tee ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt denken und kreativ sein kann. Aber es gibt noch mehr Tricks, um die Gehirnsäfte in Schwung zu bringen.

Welche zum Beispiel?

Ausgedehnte Spaziergänge. Mit langen Unterhaltungen. Hier in Berlin habe ich einen Freund in Neukölln, den möchte ich nachher besuchen. Kann gut sein, dass ich zu Fuß gehe, zumindest ein Stück. Durchs Spazieren gehen sind wir uns näher gekommen, Justin, Dino, unser Bassist Bob Hardy und ich. Am ausgiebigsten sind wir durch Paris geschlendert, eine Stadt, in der man sich wunderbar verlaufen kann, zumindest, wenn man sein Handy mal zuhause lässt. Google Maps macht alles kaputt (lacht).

Ihr habt in Paris euer neues Album aufgenommen, nicht wahr?

Exakt. Mit dem großartigen und maximal exzentrischen Franzosen Philipp Zdar, der schon Alben mit Phoenix und den Beastie Boys produziert hat. Philippe ist wirklich ein bisschen verrückt, wir wollten ihn schon vor sechs Jahren als Produzenten engagieren, aber damals hatte er keine Zeit für uns. Irgendwann fiel mir ein, dass ich noch seine Handynummer hatte und rief ihn an.

Die neuen Songs muten elektronischer an, weniger Indie-poppig. Sollte das so sein?

Ja, unbedingt. Wir wollten die Rohheit von Popmusik mit allem verbinden, was Dance Music aufregend macht. Aber es ist kein Dance-Album, Philippe ist auch kein Dance-Produzent. Im Zentrum stehen eindeutig die Songs. "Always Ascending" klingt für mich wie die Traumhochzeit zwischen diesen verschiedenen Elementen.

Du sagst, "Always Ascending" markiere eine Art Wiedergeburt für Franz Ferdinand. Stand die Band als solche auf der Kippe?

Das wäre vielleicht zu hart ausgedrückt, weder Bob Hardy noch ich hatten Interesse daran, unser Abenteuer mit Franz Ferdinand zu beenden. Im Gegensatz zu Nick wollten wir unbedingt weitermachen mit der Band, es hätte uns geschmerzt, wenn wir das Gefühl gehabt hätten, unser unerfülltes Potenzial nicht gehoben zu haben. Die eigentliche Zäsur war für mich schon unser vor fünf Jahren erschienenes Album "Right Thoughts, Right Words, Right Action". Das fühlte sich damals, nach zehn Jahren Franz Ferdinand, an wie das Ende des ersten Kapitels. Insofern ist das für uns jetzt schon ein echter Neuanfang.

Einer der tanzbarsten und insgesamt lustigsten neuen Songs heißt "Lazy Boy". Bist Du ein fauler Sack?

Naja, ich habe meine Phasen. "Lazy Boy" schrieb ich, als ich bei meiner Freundin im Bett lag und überhaupt keinen Nerv hatte, aufzustehen. Ich mag solche Tage. Mein Gehirn arbeitet gerade dann an den guten Sachen, wenn es nicht gestresst ist. Daher kommen mir im Bett laufend die geilsten Ideen. Die Ironie ist, dass der Song sauschwer zu spielen ist.

Wahrscheinlich werden sich viele Leute mit der Nummer identifizieren können.

Aber hallo. Wir haben "Lazy Boy" schon ein paar Mal live gespielt, die Reaktionen waren immer gleich: Alle riefen "Hey, ich bin auch ein fauler Typ". Doch der Song hat auch einen ernsten Aspekt: Muße ist eine superwichtige Sache, doch sie wird immer stärker aus unserem Leben verdrängt. Gerade das Smartphone ist ein fieser Killer des Müßiggangs, weil es jeden noch so kleinen Leerlauf mit Überflüssigkeiten vollkleistert.

Wann warst Du selbst am faulsten?

Definitiv während des Studiums an der "Glasgow School Of Art". Ich hatte zwölf Unistunden pro Woche, und ansonsten ging ich aus und machte Musik. Mein Geld verdiente ich als Koch, es war gerade genug, um die Miete und den Spaß zu bezahlen. Mit Mitte 20 war mein Leben perfekt, danach ging leider alles den Bach runter (lacht).

Wo siehst Du dich im Alter?

Mein Vater ist Grieche, ich bin nicht selten in Griechenland und träume davon, später auf einer schönen griechischen Insel Kurse für Touristen anzubieten, bei denen sie auf natürliche Weise - nur mit Musik und der Macht deiner Gedanken, ohne Drogen - in einen Rauschzustand kommen können.

Info: Das Album "Always Ascending" gibt es ab 9. Februar. Live spielen sie in Deutschland unter anderem beim Southside Festival am 22. Juni und beim Hurricane Festival am 23. Juni 2018.