Was ist da los im deutschen Film? Dreharbeiten sind momentan (wegen Corona) weitgehend ausgesetzt. Welche Auswirkungen wird das haben und wie kann gegengesteuert werden? Annette Hess ist mit ihrer "Kudamm"-Reihe und Serien wie "Weissensee" die erfolgreichste Drehbuchautorin in Deutschland. Im Interview mit unserem Autor Jan Draeger spricht sie über Liebesszenen auf Abstand, Hilfsprogramme für notleidende Künstler und eine Familienserie aus den Achtzigern, die uns über die Quarantäne hinwegtrösten kann.

Hintergrund Name: Annette Hess Geboren am 18. Januar 1967 in Hannover Familie: Ihre Mutter ist Malerin, ihr Vater arbeitete als Verbandsgeschäftsführer. Ausbildung: An der Hochschule der Künste Berlin [+] Lesen Sie mehr Name: Annette Hess Geboren am 18. Januar 1967 in Hannover Familie: Ihre Mutter ist Malerin, ihr Vater arbeitete als Verbandsgeschäftsführer. Ausbildung: An der Hochschule der Künste Berlin studierte Hess von 1994-98 Szenisches Schreiben. Als Abschlussarbeit schrieb sie zusammen mit Alexander Pfeuffer das Drehbuch für "Was nützt die Liebe in Gedanken". Es wurde zur Vorlage für den gleichnamigen Film (Darsteller: Daniel Brühl, August Diehl, Anna Maria Mühe), der 2004 in die Kinos kam. Sehenswerte Fernsehfilme: Hess schrieb Drehbücher unter anderem für "Die Frau vom Checkpoint Charlie" und die "Die Holzbaronin". Sie ist Schöpferin der ARD-Serie "Weissensee" und der ZDF-Reihe "Kudamm 56/59". Auszeichnungen (eine Auswahl): 2008 Jupiter für "Die Frau vom Checkpoint Charlie", 2011 Deutscher Fernsehpreis Beste Serie für "Weissensee", 2016 Grimme Preis für "Weissensee III", 2017 Deutscher Fernsehpreis Bestes Buch für "Kudamm 56". Schriftstellerin: 2018 erschien ihr erster Roman "Deutsches Haus". Erzählt wird die Geschichte einer jungen Dolmetscherin während der Auschwitz-Prozesse Anfang der 60er-Jahre. Privat: Hess ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in dem niedersächsischen Dorf Dörpe.

Frau Hess, Thriller wie "Coronavirus Killer" oder "Tödliche Quarantäne" sind bereits im Buchhandel erschienen. Bietet die Krise auch Ihnen Stoff für eine neue Serie?

Eine spontane Idee hatte ich schon: "Ischgl – die Brutstätte." Eine Serie darüber, wie die Pandemie in dem Skiort ihren Ursprung hat. Das könnte ein Thriller-Format wie der "Der weiße Hai" werden. Aber ich glaube, dass ich etwas Nachhaltigeres erst in einem Jahr zustande kriege — wenn ich mit Abstand auf die Corona-Krise blicke.

Sitzen Sie jetzt untätig zu Hause herum?

Nein, ich wurde gebeten, bei einem besonderen Projekt mitzuarbeiten. Für den Comedy-Sender TNT entwickle ich mit Ralf Husmann [Autor der Serie "Stromberg"; Anm.d.Red] und Sebastian Colley [Autor des "Neo Magazin Royale"] eine Serie. Es ist ein karitatives Projekt, alle Gewerke arbeiten ohne Gage. Die generierten Werbeeinnahmen gehen dann an einen Künstlerfonds. Es gibt ja genug Kulturschaffende, die gerade massiv in existenzielle Nöte geraten.

Worum geht es?

Um eine Seelsorge-Hotline. Im Mittelpunkt steht eine vermeintliche Therapeutin. Der Witz daran ist, dass es eine Fahrlehrerin ist, die durch eine technische Fehlleitung angerufen wird. Sie sitzt in ihrer Fahrschule und kann zunächst nicht wirklich helfen. Gespielt wird die Fahrlehrerin von Maria Furtwängler. Aber auch andere Prominente wie Maren Kroymann, Ulrike Folkerts, Annette Frier und Sabin Tambrea sind dabei.

Käme man jetzt nicht sofort drauf, dass eine Seelsorge-Hotline Stoff für eine Serie bietet ...

Das passt zu den momentanen Aufnahmebedingungen. Man kann nicht mit mehreren Menschen zusammen in einem Raum drehen, die SchauspielerInnen müssen sich zuhause selbst aufnehmen.

Tausende Beschäftigte der Filmindustrie sitzen zu Hause. Müssten mehr finanzielle Hilfen geleistet werden?

Unbedingt. Aber leider gibt es wenige Einrichtungen, die Spenden für KünstlerInnen pragmatisch und unaufwendig aufnehmen und verteilen können. Das haben wir jetzt bei unserer TNT-Serie gemerkt. Wir mussten länger recherchieren, bis wir über die Aktion Kunstnothilfe eine gute Möglichkeit gefunden hatten.

Keine Dreharbeiten — keine Gagen. Für Schauspieler ist das eine schwierige Situation …

Nicht wenige SchauspielerInnen und MusikerInnen veranstalten jetzt auf Instagram oder Facebook Lesungen oder geben Konzerte aus ihrer Wohnung heraus. Doch die Auftritte sind alle frei. Aber ich denke, kein Künstler sollte sich dafür schämen, konkret Eintritt zu nehmen, zum Beispiel fünf Euro über paypal. Sonst befeuert man wieder die weit verbreitete Auffassung, Kultur ist nichts wert. Dabei sind es die Kulturschaffenden, die die Leute in der Quarantäne unterhalten.

Welche Auswirkungen hat Corona auf Ihre Arbeit?

Ganz konkret ist der Dreh von "Kudamm 63" unterbrochen worden. Wir hoffen aber, den angepeilten Ausstrahlungstermin im März 2021 noch zu schaffen. Es passiert nicht mehr viel im Moment. Es werden keine neuen Projekte begonnen, alles liegt auf Eis.

Wenn Sie mal einen Blick in die Zukunft werfen — welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf das Filmgeschäft in Deutschland haben?

In den nächsten ein bis anderthalb Jahren wird es deutlich weniger Neues im Fernsehen zu sehen geben, es wird sehr viel weniger Premieren geben. Aber wie wir ja aus anderen Krisenzeiten wissen, motiviert das die Menschen, danach umso kräftiger loszulegen. Produktiver zu werden. Deshalb bin ich optimistisch, dass es in spätestens zwei Jahren wieder läuft.

Bei einem Corona-Fall müssten, solange es noch keinen Impfstoff gibt, die Dreharbeiten abgebrochen und das ganze Team in Quarantäne geschickt werden. Das wäre teuer.

Natürlich haben die Produktionsfirmen wie zum Beispiel die Ufa durch den "Kudamm"-Drehstopp massive Kosten. Aber die großen Unternehmen können das abfedern. Fatal ist die Krise dagegen für die kleinen Produktionsfirmen. Die gehen schlicht pleite.

Schreiben Sie Drehbücher um?

Bei "Kudamm 63" sind Massenszenen wie Partys gestrichen worden. Da wird dann nur gezeigt, wie die Party vorbei und keiner mehr da ist. Und beim Tanzen darf man sich nicht mehr anfassen. Das wird jetzt umgeschrieben.

Hauptschauplatz in der "Kudamm"-Reihe ist eine Tanzschule. Da wird Rock’n’Roll getanzt. Wie soll das ohne Anfassen gehen?

Darüber sprechen wir gerade. Aber der gewohnte Rock’n’Roll ist jetzt verboten.

Die tanzen dann einzeln?

Zum Glück sind schon Szenen abgedreht. In der Tanzstunde stehen die Darsteller dann der Lehrerin gegenüber, aber sie werden nicht tanzend gezeigt. Ein großes Problem sind auch die Außendrehs. Genehmigungen dafür sind jetzt alle zurückgezogen worden. Deshalb werden Szenen, die beispielsweise außen vor einem Krankenhaus spielen, nach drinnen verlegt und im Studio gedreht.

Und Liebesszenen werden nur noch mit einem Stück Stoff vor dem Mund, sprich einem Mundschutz, gedreht?

Nein, die gehen nur auf Abstand.

Im Fernsehen laufen ja momentan Krimis noch und noch. Dazu Talk-Shows mit den immer gleichen Gästen, die sich zu Corona-Themen äußern. Was würden Sie senden, wenn Sie Programmdirektorin wären?

Ich habe beispielsweise nichts gegen eskapistische Filme oder Serien, bei denen man sich in eine heile Welt hineinflüchten kann. Und zu viele Krimis und zu wenig anspruchsvolle Filme … das Programm haben wir ja immer. Aber durch Netflix, Amazon und die Mediatheken kann man sich selbst ein sehr gutes Programm zusammenstellen. Ich finde es aber problematisch, dass es im analogen, nicht fiktiven Programm kaum ein anderes Thema als Corona gibt. Ich würde mir zukunftsweisendere Dokumentationen oder Gespräche wünschen. Gespräche, die über die Ansteckungsgefahr hinausgehen, die größere, philosophische Fragen stellen wie: Was macht das eigentlich mit uns? Katastrophal finde ich auch, dass fast nur Männer unter den Virologen sind. Da zeigt sich in Krisen wieder das altbewährte Patriarchat. Klar versuchen ARD und ZDF in ihren Talk-Runden ein bisschen gegenzusteuern. Aber die Gesichter der Krise sind Drosten, Kekulé, Söder — alles Männer.

Im Vorabendprogramm wird aus der Konserve gesendet. Da sieht man in Quiz-Shows ein dicht an dicht sitzendes Studiopublikum …

Ja, lustig.

Muss da nicht zeitgerecht produziert werden?

Das ist wahnsinnig aufwendig. Ich mache ja die Talk-Sendung "Seriös – das Serienquartett" und da hatten wir jetzt die erste Sendung ohne Publikum.

Fehlt es Ihnen?

Es ist gut, wenn man eine direkte Reaktion auf das bekommt, was man sagt. Aber als dann noch der Kameramann vermummt war, hatte ich das Gefühl, in einem totalen Ausnahmezustand zu sein. Das macht keinen Spaß. Ich glaube, deshalb will auch niemand momentan Game-Shows produzieren, in denen die Leute anderthalb Meter auseinander sitzen.

Man sagt ja, die Corona-Krise wird die Welt verändern. Also auch das Fernsehen?

Ich glaube nicht. Wenn es nur noch Serien gäbe, in denen sich keiner mehr anfasst und alle auf Abstand sind – dann würde das ja bedeuten, dass dieser Ausnahmezustand bleibt. Aber ich habe die Hoffnung, dass diese Krise vorübergehen wird. Am Ende werden sich die Liebespaare in den Filmen wieder küssen.

Sie arbeiten ja nicht nur für den Film und Fernsehen, Sie sind auch Zuschauerin. Haben Sie einen Tipp für unsere Leser?

Ich sehe gern Klassiker. Vor kurzem war es "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" mit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Den Film fand ich bemerkenswert aktuell, weil es darin um menschliche Beziehungen geht, um Menschen, die emotional und räumlich aufeinander hocken. Extrem passend zur Corona-Quarantäne. Ich kann außerdem die Serie "Ich heirate eine Familie" empfehlen. Sie stammt aus den achtziger Jahren und ist auf YouTube zu sehen. Eine unglaublich charmante, unaufgeregte, witzige, lebensnahe Serie. Mit Peter Weck und seinem Wiener Schmäh und Thekla Carola Wied mit ihrem Berliner Singsang. Diese Familie hat natürlich auch ihre Probleme, aber der Grundton ist harmonisch. Tröstlich in dieser Zeit.