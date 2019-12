Wer bei der wilden Show "Stomp" selbst aktiv mitmachen möchte, braucht ein extrem gutes Rhythmusgefühl. Die Formation hämmert, trommelt, klappert oder schnippt mit allem, was greifbar ist. Im Londoner Westend gehörte die Show 15 Jahre lang zu den Kassenschlagern, in New York wurde mit der "Stomp Avenue" sogar eine Straße nach dem Publikumsmagneten benannt. Der gebürtige Wormser Dominik Schad gehört seit vier Jahren zum internationalen Ensemble. Im Interview mit Wolf H. Goldschmitt erzählt er, wie "Stomp" sogar seine Kaugewohnheiten beeinflusst.

"Stomp" tourt schon seit 25 Jahren durch die Welt. Weißt Du, warum es immer noch keine erkennbaren Abnutzungserscheinungen gibt?

Dominik Schad: Ich glaube, dass diese einmalige Mischung aus Rhythmus, Dynamik und einer Prise Humor immer funktionieren wird. Rhythmus liegt einfach in den Genen der Menschen, egal, wo sie leben. Das Musikmachen mit dem Körper wie Klatschen oder mit den Fingern trommeln gibt es seit Anbeginn der Menschheit. In der heutigen, industrialisierten Zeit liefert unsere Performance den Kontrast zu unserem hochtechnologisierten Alltag. Vielleicht werden durch die raue und kraftvolle Art und Weise, wie wir mit Alltagsgegenständen umgehen, archaische Instinkte beim Publikum wiederbelebt.

Entsteht denn wirklich keine Routine, wenn man wochenlang mit demselben Programm unterwegs ist?

Ich bin 35 Wochen im Jahr auf Tournee. Aber von Automatismus spüre ich noch nichts. Wie lange ich das Ganze überhaupt noch mache? Nicht auf ewig, das steht fest. Aber solange es mir Freude macht, bleibe ich bei meiner zweiten "Familie".

Die Show ist aber doch ein Erfolgsmodell, das zum Selbstläufer geworden ist?

Nicht ganz. Die Magie weiterzutragen und die Auftritte weiter zu entwickeln, ist unverzichtbar für den Erfolg. Das geht nicht von selbst. Neue "Instrumente" werden eingebaut und wechselnde Akteure verändern den Charakter der Show. Nostalgie ist bei "Stomp" bislang jedenfalls Fehlanzeige.

Wie kommt einer aus der "Provinz" eigentlich in eine so renommierte Show?

Zunächst einmal braucht man ein überaus starkes Rhythmusempfinden und den Wunsch, auf einer Bühne stehen zu wollen. Nachdem ich Schlagzeug studiert hatte, wollte ich mehr als nur Songs begleiten. Also habe ich mich bei einem der Castings für "Stomp" in London beworben. Wie Hunderte andere. In der langen Reihe der Stomper in spe standen Tänzer, Drummer und andere Perkussionisten. Meine Nummer war die 84. Nach drei Runden blieb noch ein Dutzend Bewerber übrig. Sechs davon wurden offiziell zum Training eingeladen. Einer davon war zum Glück ich.

Gibt es einen Schlagzeuger, vor dem Du größten Respekt hast?

Da gibt es bestimmt viele, aber Ringo Starr von den Beatles hat einen besonderen Stellenwert für mich. Er ist meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Drummer überhaupt. Er spielt die nicht einfachen Songs der Liverpooler perfekt und davor habe ich Hochachtung.

Wie sehr beeinflusst "Stomp" überhaupt Dein Leben? Bist Du dank Eurer Besenparade plötzlich zum Putzteufel geworden?

(lacht) Nein, überhaupt nicht. Ich putze so gern, wie es wahrscheinlich alle Männer machen. Aber gewisse Einflüsse hat die Show schon auf mich. Wenn ich beispielsweise Chips esse, ertappe ich mich dabei, im Takt zu kauen und einen eigenen Groove zu erzeugen. Und wenn dann noch im Hintergrund Musik läuft, wird es noch lustiger.

Schlagzeuger legen normalerweise Wert auf freies Spielen. Wie viel Raum zur Entfaltung bleibt in einer gut durchgeplanten Show eigentlich noch?

Genügend. Die Basis der Performance steht natürlich, aber Soli sind jeden Abend frei. Bei uns gibt es kein hundertprozentiges Durchstylen. Wir bekommen Platz für Interpretationen und Improvisationen. Die können in Teamwork entstehen oder auch in Interaktion mit dem Publikum. Eine Musikbox, die auf Knopfdruck immer dasselbe spielt, ist unser Auftritt wirklich nicht. Alles, was die Zuschauer zu hören bekommen, entsteht neu und ist live.

Info

Die Rhythmus-Show "Stomp" gastiert im Rosengarten in Mannheim mit vier Aufführungen: Samstag, 28.Dezember, 20 Uhr, Sonntag, 29.Dezember, 15 Uhr, Montag, 30. Dezember, 20 Uhr, Dienstag, 31. Dezember, 19 Uhr. Karten ab 47,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice Seite 27.