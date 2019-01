In der Show „Unser Blauer Planet II“ wird der Zuschauer mitgenommen auf eine einzigartige Reise von eisigen Polarmeeren bis zu pulsierenden Korallenriffen und von der leuchtenden Tiefsee bis zu riesigen Tang-Wäldern. Die Aufnahmen auf einer großen LED-Leinwand werden live untermalt von der Musik des Oscar-Preisträgers Hans Zimmer, von Jacob Shea und David Fleming, gespielt vom City of Prague Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Matthew Freeman. RNZett-Autor Peter Wiest sprach mit Moderator und Umweltaktivist Dirk Steffens über die neue Show und was dahinter steht.

Moderator Dirk Steffens. Foto: dpa

Herr Steffens, was kommt mit dem "Blauen Planeten II" auf die Zuschauer zu?

Dirk Steffens: Ich darf ganz unbescheiden sagen: Es sind die schönsten Unterwasserbilder, die jemals gefilmt worden sind. Und dazu noch ein großes Sinfonie-Orchester, das live spielt. Da wird die alte Metapher vom "Abtauchen in eine andere Welt" wirklich wahr.

Was ist beim "Blauen Planeten II" anders als bei der ersten Show dieses Namens, die ja bereits kurz nach der Jahrtausendwende das Publikum begeisterte?

Zunächst allein schon die technische Qualität. Das mag erst mal nicht so aufregend klingen. Aber wenn man die Bilder sieht, merkt man schnell, wie diese durch die unglaubliche Filmtechnik übertragen werden in ganz intensive Gefühle beim Zuschauer. Das sind Bilder, die man aufgrund der damals noch nicht vorhandenen Technik vor zehn Jahren gar nicht machen konnte. Ich bin ja jetzt auch schon viele Jahre in dem Geschäft - aber bei diesen Bildern rätsle sogar ich, wie die Kollegen das eigentlich hinbekommen haben.

Bei dem Projekt geht es ja aber nicht nur um spektakuläre Bilder, sondern auch um ganz konkrete Anliegen. Welche sind das?

Es geht unter anderem um den so genannten "Blue Planet Effect". Das ist ein Sinneswandel in Sachen Plastik im Ozean. In Großbritannien etwa hat genau die Reihe "Blue Planet" dafür gesorgt, dass das Parlament über eine neue Gesetzgebung in Sachen Plastik bei der Verkaufspolitik diskutiert hat - mit kritischem Blick auf das eigene Umweltverhalten.

Denken Sie, dieses Umdenken wird auch in Deutschland erfolgen, wenn "Blue Planet II" hierherkommt?

Ja, ich denke schon - zumal man ja im Fernsehen schon einiges gesehen hat, und das hat schon viel bewirkt. In der Live-Version ist das dann noch einmal intensiver, nicht zuletzt auch, weil es so eindringlich wirkt, wenn die Bilder nur von Musik untermalt und ohne jeden Sprechertext gezeigt werden.

Wieso braucht man dann aber überhaupt noch einen Moderator wie Sie?

Na ja - weil ich mich halt freue, es machen zu dürfen (lacht). Nein, wirklich: Um als Conférencier durch den Abend zu führen und die Bilder und Geschichten einzuordnen. Ich komme immer zwischen den einzelnen Abschnitten auf die Bühne und gebe dann Informationen dazu, was man da überhaupt sieht, und wo das ist, damit man die einzelnen Filme auch inhaltlich richtig einordnen kann.

Sie sind ja nicht nur Moderator, sondern auch bekennender Umweltaktivist. Wie kam es dazu?

Ich bin seit 25 Jahren nicht zuletzt durch meinen Beruf Augenzeuge des globalen Wandels. Und wer gesehen hat, was da passiert ist, der kann nicht anders. Wir erleben im Übrigen gerade das schlimmste Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier - und kaum ein Politiker redet darüber. Alle sprechen wir immer nur über den Klimawandel, aber das Artensterben ist ein noch größeres Problem. Deshalb habe ich unter anderem mit meiner Frau die Biodiversity-Stiftung gegründet, um die Informationen aus der Wissenschaft zu diesem Thema in die breite Öffentlichkeit zu tragen.

Wie kann eine Veranstaltung wie "Blue Planet" dazu beitragen, dieses Bewusstsein in die Köpfe der Menschen zu bringen?

Menschen, die so beeindruckende Bilder aus der Natur sehen, entwickeln ein Gefühl dafür, dass diese Umwelt erhalten werden muss und nicht zerstört werden darf. So war das übrigens auch bei mir schon, als ich als kleiner Junge die Filme von Professor Bernhard Grzimek gesehen habe - und das ist bis heute so geblieben.

Welche Rolle spielt bei der "Blaue Planet II"-Inszenierung die Musik?

Ich denke, die Musik ist die Hälfte vom Spaß. Sie ist für jeden Film wichtig. Gucken Sie mal den schlimmsten Horrorfilm, den Sie kennen - und dann drehen Sie den Ton ab. Da gruselt nichts mehr. Was bleibt dann noch? Fakt ist: Filme ohne den richtigen Klang dazu wirken immer entweder gar nicht - oder falsch. Die Musik gibt die emotionale Richtung vor.

Haben Sie für das Publikum eine persönliche Botschaft?

Es gibt nur eine Erde - und Ozeane sind der Ursprung des Lebens. Deshalb müssen wir uns ein bisschen besser darum kümmern - und zwar schnell.

