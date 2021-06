Frauke Rüth hat die Sängerin interviewt

Diana, warum trittst Du regelmäßig im Knast auf?

Dian Ezerex: Ich hatte einfach Bock darauf, etwas zu machen, das sonst keiner macht. Das Gefängnis hat mich interessiert, weil es ein Umfeld ist, zu dem man ja normalerweise keinen Zugang hat und man Menschen erreichen kann, für die sich sonst keiner interessiert. Mittlerweile habe ich 14 Konzerte im Justizvollzug für Männer und Frauen, in sozialtherapeutischen- und Jugendarrestanstalten gegeben.

Wie kam es zum ersten Auftritt?

Eine Freundin von mir hat ein Praktikum in einer Justizvollzugsanstalt gemacht. Ihre Eindrücke, die sie schilderte, fand ich spannend, es war eine komplett andere Welt. Als ich dann bei einem Teenager-Musicalcamp einen Mönch kennenlernte, der Gefängnisseelsorger im Jugendgefängnis in Neustrelitz war, habe ich ihn gefragt, ob ich dort mal meine Musik spielen darf. Er fand die Idee gut und es klappte.

Hattest du Bedenken vor Deinem ersten Konzert?

Nein. Das liegt daran, dass ich davor in der offenen Jugendarbeit aktiv war und einige der Jugendlichen dort auch schon im Gefängnis waren. Seitdem ich 14 bin, habe ich immer wieder bei Jugendfreizeiten- und Camps mitgeholfen. Nach dem Abi habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem offenen Jugendclub gemacht.

Vor wie vielen Leuten spielst Du?

Im Schnitt sind es 30 bis 40. Im Bayreuther Gefängnis waren es am meisten, um die 100.

Hast Du überall problemlos die Erlaubnis zum Spielen bekommen?

Das ist im Voraus schon etwas langwieriger. Meist gehen einige Mails hin und her. Manchmal wird auch nichts daraus. Es gibt auch einen Backgroundcheck, ob ich vorbestraft bin, denn dann dürfte ich nicht auftreten.

Wie geht es dann weiter?

Bei der Ankunft lasse ich meine Wertsachen, mein Handy an der Pforte und werde dann zu dem Raum gebracht, in dem der Auftritt stattfindet. Meistens spiele ich allein ohne Band. Wenn wir zu mehreren sind, ist das einfach eine Hürde für die Menschen im Publikum, falls sie nach dem Konzert mit mir reden möchten. Ich warte, dass sie auf mich zukommen.

Erzählen die Häftlinge Dir, warum sie im Gefängnis sind?

Nein, ich frage aber auch nicht nach, das geht mich nichts an. Wenn sie andeuten, wie viele Jahre sie sitzen, kann man sich auch ausrechnen, was sie getan haben. Oft drehen sich die Gespräche um das Konzert. Viele sagen mir, dass sie die Musik berührt hat. Ich empfinde es als Privileg, dass ich diese Menschen treffen darf. Sie können ja auch nicht mal eben den Veranstaltungskalender aufschlagen und sich etwas aussuchen. Für viele ist mein Konzert das einzige Kulturerlebnis, das sie in einem halben Jahr haben. Da will ich wirklich, dass es ihnen gefällt!

Wirst Du bezahlt?

Ich mache das ehrenamtlich und bekomme nur eine geringe Aufwandsentschädigung, die für die Fahrtkosten reicht.

Singt manchmal jemand mit von den Insassen?

Ja, das kommt vor. Ich baue immer Mitsingteile ein, weil ich es cool finde, wenn die Leute einstimmen. Einmal, bei einem Konzert in der JVA Dieburg, haben die Männer sogar alle angefangen zu tanzen, das war super. Die Sozialtherapeutin hat dann noch Percussion-Instrumente rausholt, Rasseln, Trommeln. Die Stimmung war der Hammer, so ausgelassen, ich fand es gigantisch.

Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die Reaktionen angeht?

In einem Frauengefängnis war es einmal besonders emotional, der ganze Raum hat geweint, inklusive meiner Mama, die damals mit dabei war. Es kommen aber bei jedem Konzert Gefühle hoch; die Kerle heulen auch (lacht).

Warst Du zu Zeiten im Gefängnis, in denen es für Häftlinge besonders schwierig ist wie z.B. Weihnachten?

Ich war zweimal an Muttertag in Frauengefängnissen. Das war wirklich krass. Ein Großteil der Frauen dort sind Mütter. Das war auch für mich sehr emotional, wie sehr sie ihre Kinder vermissten. In der Vorweihnachtszeit war ich im Gefängnis in Ravensburg. Die Beamtinnen erzählten mir, dass diese Feiertage schon sehr schwer sind für viele Häftlinge, weil sie ihre Familie nicht sehen können.

Bist Du schon mal doof angemacht worden als Frau im Gefängnis?

Nein, nie von den Insassen. Einmal meinte allerdings ein Beamter, ich solle mir doch etwas Schönes anziehen, die Häftlinge hätten schon lange keine Frau mehr gesehen.

Worin siehst Du Deine Verantwortung bei den Konzerten?

Als erstes möchte ich eine Ablenkung vom Alltag schaffen. Die Inhaftierten sollen für einen Moment vergessen, dass sie im Knast sitzen. Zum Zweiten ist es mir wichtig, den Gefangenen offen und mit Respekt zu begegnen. Mir ist klar, dass sie oft einiges auf dem Kerbholz haben, aber es ist nicht meine Aufgabe zu urteilen. Und zum Dritten möchte ich ihnen Hoffnung geben auf das, was danach kommt, wenn sie wieder in die Gesellschaft zurückfinden müssen. Da haben wir alle eine Verantwortung, können alle etwas dazu beitragen, dass diese Menschen besser in der Gesellschaft zurechtkommen, ganz egal, wo sie herkommen.

Deine Auftritte in den Haftanstalten haben Dich auch zu Deinem Debütalbum "My Past’s Gravity" inspiriert. Worin liegt das Schwere, das du aus der Vergangenheit besingst?

Die Songs thematisieren alle Inhalte, die in Zusammenhang mit dem Gefängnis stehen – aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen werden können. Es geht darum, dass die Vergangenheit eine Schwerkraft sein kann, die einen zurückhält. Wie etwa: Wenn die Eltern Hartz IV bekommen haben, dann beziehen das die Kinder auch. Im titelgebenden Song geht es darum, gegen diese Schwerkraft anzukämpfen. Die Kraft zu haben zu sagen: Meine Eltern leben dieses Leben, aber ich möchte hier raus. Das kostet Menschen so viel. Es ist nicht selbstverständlich, dass das möglich ist. Und manche schaffe es, manche nicht.