Carla, Sie haben die Corona-Quarantäne in Ihrem Haus in Südfrankreich verbracht. Sind Sie froh, wieder in Paris zu sein?

Ja. Es ist schön, wieder bei der Arbeit zu sein, und es ist sehr schön, dass die Schule wieder geöffnet hat. Ich bin ja durchaus gerne im Urlaub, aber die Auszeit im Sommer war wirklich sehr ausgedehnt. Wir waren fast drei Monate raus aus Paris. Aber das Gute ist: In der Zeit, in der wir praktisch weggesperrt waren, konnte ich sehr intensiv an meinem Album arbeiten. Ansonsten hatte ich ja nichts zu tun. Ich habe jeden Tag ein, zwei Stunden Sport gemacht, Gymnastik, Laufen und solche Sachen, aber die Tage wurden schon sehr lang.

Ist Ihr Album "Carla Bruni" komplett während Ihres Lockdowns entstanden?

Teils, teils. Fünf Songs waren schon vorher fertig, neun weitere habe ich dann in der Abgeschiedenheit geschrieben. Wenn ich so zurückblicke, ist das Album wirklich in einer wundervollen Stimmung entstanden. Der Umstand des erzwungenen Festsitzens war ideal für meinen Job. Wenn ich mich aufs Schreiben konzentrieren will, dann muss ich ohnehin dabei alleine sein. Auch fiel ja so gut wie das komplette praktische Leben weg – keine Termine, keine Schule, kein gar nichts. Aber zugleich sorgt man sich natürlich angesichts der Pandemie. Und ich weiß auch, wie privilegiert unsere Situation ist.

"Carla Bruni" ist Ihr erstes Album mit selbstgeschriebenen Songs seit sieben Jahren.

Das ist wahr, und ich habe das Schreiben wirklich vermisst. Es ist mein Lieblingsteil der Arbeit an einem Album. Die Coverplatte "French Touch" 2017 zu machen, war zwar toll, aber das soll eine einmalige Erfahrung bleiben.

Haben Sie Ihre Familie in diesen Monaten der kreativen Isolation noch einmal intensiver kennengelernt?

Mein Mann und ich, wir sind sowieso die ganze Zeit sehr eng und sehr intim miteinander verbunden. Da war kein Unterschied zu sonst. Und um meine Kinder kümmere ich mich immer viel und so gut ich kann. Also ich brauchte jetzt nicht diesen Corona-Lockdown, um Aurélien und Giulia für mich zu entdecken. Aber mit wem ich echt sehr, sehr viel enger war als normalerweise, das waren meine Mutter und meine Schwester. Meine Mutter ist 90 und hey, ich dachte ständig, ich werde sie umbringen (lacht). Habe ich dann aber doch nicht gemacht, denn ich liebe sie.

Warum wollten Sie Ihre Mutter töten?

Weil sie mich in den drei Monaten, in denen wir aufeinander hockten, behandelt hat als wäre ich vier. Und meine Schwester als wäre sie sieben. Mit der eigenen Familie war es wirklich die reine Freude, aber mit der Geburtsfamilie, also, wie soll ich sagen, wir mussten uns alle ein bisschen entspannen, zurücknehmen und geduldig sein.

So sind Mütter nun mal.

Ja, aber mit 50 lebst du normalerweise nicht mit denen zusammen (lacht).

Anstatt Ihre Schwester Valeria Bruni-Tedeschi zu killen, haben Sie zusammen das Lied "Voglio l’Amore" eingesungen.

Meine Schwester hat mich immer zur Musik ermutigt. Als ich noch jung war, sagte sie schon immer "Die Leute sollen deine Songs hören, sie sind toll". Und bis heute zwinge ich sie, sich jeden neuen Song anzuhören, den ich geschrieben habe. Ihr Urteil ist mir wirklich wichtig.

Und dann schrieben Sie dieses Lied über Ihren Raubkatzenabend?

Genau. In dem Song stelle ich mir vor, wie ein kleines Mädchen sich in diesen Geparden verliebt und ihn aus dem Zoo befreit und mit nach Hause bringt. Alle so "Das kannst du doch nicht machen, das ist ein Raubtier", und sie verspricht, dass sie ihn zähmt, was natürlich nicht klappt, denn eine Wildkatze ist eine Wildkatze. Ich mag diese Geschichte so gern. Sie ist ein bisschen kokett, ein bisschen frech.

Hätte Ihre Tochter auch gern einen Gepard?

Oh ja, ich bin mir sicher, das fände sie toll (fragt nach). Nein, doch nicht. Sie sagt, sie hätte Angst vor einem Gepard. Sie will lieber einen Löwen (lacht). Oder einen Koala.

Ihr könntet mit einer Katze anfangen.

Haben wir schon. Hunde auch. Die Wahrheit ist: Ich träume insgeheim selbst von so einem Riesenhaustier, seit ich klein bin.

Welches Tier steckt in Ihnen?

Entweder eine Katze. Oder so jemand wie Bambi. Ein Reh.

Ein Reh ist nicht sehr wild.

Bruni (nimmt kurz einen Anruf ihres Mannes entgegen): Nicolas wollte wissen, mit wem ich spreche. Ich sagte ihm: Mit einem Mann aus Deutschland, der nicht findet, dass ich wild sei (lacht).

Handelt "Un Grand Amour" von Ihrem Mann und Ihnen?

Ja, voll. Und noch weitergefasst spricht der Song über Menschen, die sich treffen, und verlieben. Am Anfang weiß niemand, ob es eine Liebe wird, die aus heißem Verlangen besteht, oder ob sie nur zwei Tage hält, obwohl du glaubtest, sie hält ein Leben lang. Oder ob die eine, die Riesenliebe wird. Ich persönlich würde mich für jede Liebe entscheiden, selbst für eine klitzekleine Liebe.

Was macht Ihre Liebe aus?

Eine gute Beziehung lebt auch von Gegensätzen. Ich bin ganz schön melancholisch. Zwar auf lebenslustige Art, aber trotzdem. Mein Mann dagegen ist komplett unmelancholisch. Außerdem ist er ein Tagmensch, und ich bin ein Nachtmensch. Nicolas und ich, wir sind wie Mond und Sonne.

Das Album "Carla Bruni" enthält selbstgeschriebene Songs der 52-jährigen Musikerin, Es kommt am 9.Oktober in den Handel.