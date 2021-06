Hamburg. Ein neues Gesicht in der Tagesschau nimmt man ihn schon seit Anfang Januar wahr. Doch so richtig ins Gespräch ist Constantin Schreiber erst jetzt durch seinen ersten Roman "Die Kandidatin" gekommen. In dem Polit-Thriller beschreibt er ein Deutschland in der Zukunft, in dem knallharte Diversitätsquoten und Gender-Regeln polarisieren und eine Muslimin die Kanzlerschaft anstrebt. Der Roman wird gelobt, aber auch verrissen.

Unser Mitarbeiter Jan Draeger sprach mit Schreiber über das Gendern als Generationenkonflikt, sein Leben in Syrien und darüber, was der Auslöser war, diesen Roman zu schreiben.

Herr Schreiber, kürzlich haben Sie am Ende der "Tagesschau" auf einen Beitrag in den "Tagesthemen" hingewiesen: "Gender-Sprache – die einen sehen Sternchen, die anderen rot". Das passt ja auch zu Ihrem Roman…

Ehrlich gesagt, mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich trenne das, was ich im Studio mache, von den Dingen, mit denen ich mich sonst beschäftige. Was ich vorlese, entscheide nicht ich als Sprecher, das entscheidet die Redaktion.

Und beim Gendern – sehen Sie da rot?

Ich bin weder flammender Befürworter noch flammender Gegner.

Name: Constantin Schreiber Geboren am 14. Juni 1979 in Cuxhaven. Werdegang: Nach seinem Abitur und einem Auslandshalbjahr in Syrien vervollkommnet er seine Arabisch-Sprachkenntnisse bei weiteren Aufenthalten im Nahen Osten. Nach einem Jura-Studium, das er mit dem Ersten Staatsexamen abschließt, wechselt er in den Journalismus, volontiert bei der Deutschen Welle. Die arabische Welt lässt ihn nicht los. 2006 arbeitet er unter anderem als Reporter bei der libanesischen Zeitung "Daily Star", ein Jahr später wird er Korrespondent für das arabische Programm der Deutschen Welle. Fernsehen: Von 2012 an arbeitet Schreiber für den Nachrichten n-tv. Seine deutsch-arabische Film-Reihe "Marhaba – Ankommen in Deutschland", die Flüchtlingen das Leben hier erklärt, wird 2016 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. 2017 wechselt er zur ARD, moderiert Sendungen wie das "Nachtmagazin" und "Zapp – das Medienmagazin". Auch als Korrespondent aus Kairo berichtet er. Seit Januar diesen Jahres ist er Sprecher bei der "Tagesschau". Aktuell: Der Roman "Die Kandidatin", Hoffmann und Campe, 208 Seiten, 22 Euro.

Gendern Sie selbst?

Ja, aber es kommt darauf an. Ich spreche das Gendersternchen nicht, aber im Privaten benutze ich oft die weibliche und männliche Form. Beispielsweise sage ich statt Ärzte nun Ärzte und Ärztinnen. Vor zehn Jahren hätte ich das nicht unbedingt gemacht, aber ich habe mich da sprachlich weiter entwickelt.

Hat das mit Respekt zu tun?

Auch mit einer Wirklichkeit. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann in einer Nachrichtensendung von "den Ministerpräsidenten" sprechen sollte, auf dem Bildschirm waren aber zwei Frauen zu sehen. Generisches Maskulinum hin oder her – da passte es nicht. Ich finde beispielsweise auch das Wort "Demonstrierende" besser als "Demonstranten". Demonstrant klingt, als wäre es ein Fulltime-Job, Demonstrierende können auch Ärzte sein.

Aber vor dem Sternchen drücken Sie sich?

Ich finde durchgegenderte Texte für eine Lesbarkeit schwierig. Aber ich verwende das Sternchen in E-Mails, beispielsweise schreibe ich "Liebe Kolleg*innen".

Entzweit die Genderdiskussion die Gesellschaft?

Ich sehe es eher als Generationenfrage. Ich merke, dass viele junge Menschen das Gendern selbstverständlicher benutzen, und viele Ältere sich damit schwer tun. Natürlich gibt es Extreme, die sagen, dass gegendert werden muss. Sonst sei es frauenfeindlich. Ich fände es gut, das jedem Einzelnen zu überlassen.

Ihr Roman beschreibt eine Zukunftsszenario, in dem eine muslimische Kanzlerkandidatin in Deutschland nicht nur Gendergerechtigkeit sondern auch die "totale Diversität" proklamiert. Dieses Buch, "Die Kandidatin", wird sehr gelobt, aber auch von Kritikern verrissen. Was war der Auslöser für Sie, es zu schreiben?

Ich mache mir ernsthaft Sorgen , dass die Polarisierung in unserer Gesellschaft weiter voranschreitet. Ich sehe, wie die Debatte und der Austausch immer schwieriger werden, dass sie sofort in eine vergiftete Atmosphäre umschlagen. Die Idee war, das weiter zu drehen, in eine absolut extreme Situation, in der diese Gegensätze noch stärker sind. Im Grunde soll der Roman Anstoß geben, sich zu fragen: Wollen wir so eine extrem polarisierte Gesellschaft? Es ist also eher ein Aufruf, mal wieder einen Dialog zuzulassen.

Aber "Totale Diversität" – warum haben Sie die "Totale-Krieg"-Terminologie von Goebbels benutzt?

Als ich den Satz schrieb, habe ich zuerst gar nicht daran gedacht. Das mag man mir glauben oder nicht. Der Satz ist später erst dem Lektor aufgefallen. Wir haben uns dann dafür entschieden, den Satz stehen zu lassen, um diese extreme Zuspitzung deutlich zu machen.

Sie haben in Syrien gelebt und dort arabisch gelernt, moderieren im ägyptischen Fernsehen eine Wissenschaftssendung und einen Polit-Talk – aber jetzt warnen Sie uns vor einer muslimischen Kanzlerin! Das klingt wie eine Abrechnung mit dem Islam.

Ich warne absolut nicht davor. Wenn es eines Tages eine muslimische Kanzlerin gibt, die mich überzeugt, ist das wunderbar. Das ist auch gar nicht das Thema des Buches. Das Thema des Buches ist eine Warnung vor Polarisierung und den Mechanismen, die da arbeiten. Ich bin kein besonders religiöser Mensch, finde Religion aber sehr spannend. Ich war oft in Moscheen, nicht nur, um für meine Sachbücher zu recherchieren. Sondern auch mit Freunden und Bekannten und empfand das immer inspirierend. Ich habe absolut kein schlechtes Bild vom Islam.

Haben Sie den Koran gelesen?

Nicht vollständig. Aber ich habe mir den Koran tatsächlich schon mit 14, 15 Jahren besorgt. Ich war auf einer katholischen Schule, da haben wir die Bibel gelesen. Ich war einfach interessiert, dann auch mal in den Koran zu schauen. Überrascht hat mich, wie anders er als die Bibel ist.

Wie kam es dazu, dass Sie arabisch gelernt haben?

Freunde meiner Eltern hatten mich zu ihrer Familie nach Syrien eingeladen. Das war Ende der 90er-Jahre, unmittelbar nach meinem Abitur. Ich dachte damals, in die USA, nach Großbritannien gehen viele, geh du doch mal nach Syrien. Und landete mit 18 Jahren in Damaskus. Dort habe ich auch die Sprache gelernt. Einfach, weil ich es musste, denn in dieser Familie konnten die meisten keine Fremdsprache.

Was empfinden Sie, wenn es heute Nachrichten aus Syrien in der "Tagesschau" gibt?

Es ist tragisch. Aber schon damals habe ich gespürt, wie sehr Geheimdienste, Sicherheitskräfte oder Spitzel diese Gesellschaft im Griff haben. Ich erinnere mich an einen Moment, da sollte ich mit dem Zug von Damaskus nach Aleppo fahren. Einen Jungen, mit dem ich mich angefreundet hatte, fragte ich, ob die Züge in Syrien okay sind. Da bekam er auf einmal ein ganz ernstes Gesicht, nahm so eine Art Haltung an und sagte: "Unsere Züge sind die besten der Welt. Weil unser Führer dafür sorgt, dass wir gute Züge haben." Also, die Möglichkeit, Kritik an etwas Staatlichem wie Zügen zu äußern, war schon gefährlich.

Damals war noch der Vater des jetzigen Präsidenten an der Macht. Wenn Sie heute ein Interview mit seinem Sohn Baschar al-Assad führen könnten, was würden Sie ihn fragen?

Ob er nachts ruhig schlafen kann? Was er seinen Kindern erzählt? Warum er diesem grausamen Krieg nicht ein Ende setzt?

Viele Flüchtlinge aus Syrien müssen hier bei uns die deutsche Sprache lernen. Ist es für Syrer genau so schwierig, deutsch zu lernen, wie es für Sie schwierig war, arabisch zu lernen?

Es sind beides relativ komplexe und schwierige Sprachen. Manche Worte und Buchstaben werden aber ähnlich ausgesprochen. Engländer haben es wesentlich schwieriger mit der arabischen Sprache und umgekehrt.

Haben Sie arabische Freunde in Deutschland?

Ganz viele.

Was sagen die zu Ihrem Buch?

Viele meiner syrischen Bekannten und Freunde wollen gar nichts mehr mit Religion zu tun haben. Nach den Erfahrungen, die sie mit dem IS gemacht haben, haben sie mit dem Islam abgeschlossen.

Beeinflusst Ihr Roman Ihre Arbeit in Ägypten, wo Sie auch als Moderator tätig sind?

Meine Arbeit ist ja nicht auf ein Thema fokussiert. Ich habe auch andere Bücher herausgebracht, beispielsweise im letzten Jahr eines über den Jemen-Krieg. Aber in Ägypten oder überhaupt in der arabischen Welt ist man bei einigen dieser Diskussionen wesentlich entspannter als hier. Ich habe schon in Talkshows im ägyptischen Fernsehen über meine deutschen Bücher gesprochen. Es gibt in der ägyptischen Gesellschaft auch viele Menschen, die sehr kritisch auf Einflüsse von islamischen Institutionen schauen und eine sehr säkulare Einstellung zu Religion haben.

Sie sind seit Januar Sprecher bei der Tagesschau. Ihr Roman war da zwar noch nicht erschienen, aber schon geschrieben. War er Thema beim Einstellungsgespräch?

Es gab in dem Sinne kein Einstellungsgespräch, denn ich habe vorher ja schon bei Tagesschau24 und das Nachtmagazin moderiert. Aber natürlich habe ich meinem Chef gesagt, dass ich einen Roman schreibe und eine kurze Synopsis wiedergegeben.

Ihr Chef hatte nichts auszusetzen?

Ich bin ja freier Mitarbeiter bei ARD aktuell. Das ist grundsätzlich ein bisschen was anderes als bei Festangestellten, wenn’s um Nebentätigkeiten geht.

Was zeichnet einen guten Tagesschau-Sprecher aus?

Der Markenkern der Sendung ist eine sehr klare Seriosität. Sie wird ja nicht moderiert, sondern ist eine Sprecher-Sendung. Sie ist nicht auf Spontaneität oder Individualität ausgelegt, sondern auf Perfektion. Es muss alles stimmen – von der Kulisse zu den Beiträgen bis zu den Sprechern.

Tagesschau-Sprecher, Romanautor, Journalist – in einem Interview haben Sie sich einmal als effizient bezeichnet. Was heißt das genau?

Wenn viel zu tun ist, verschwende ich nicht viel Zeit mit Small-Talk, sondern kann gut überlegen, was brauche ich jetzt, um das und das schnell zu machen.

In Ihrem Roman dürfen 70-Jährige nicht mehr zur Wahl gehen. Sie selbst sind vor kurzem 42 Jahre alt geworden. Fürchten Sie sich, einmal ein alter, weißer Mann zu sein?

In meiner Wahrnehmung spielt der Gedanke ans Alter noch keine große Rolle. Aber mein Vater, der 84 wird, ist ein Beispiel, das mir viel Zuversicht gibt: Dass man auch in dem Alter mit Freude und positiver Grundeinstellung durchs Leben gehen kann.

Ihr Vater war Lokalpolitiker, Stadtdirektor in Wilhelmshaven auf SPD-Ticket. Politik – wäre das auch mal was für Sie?

Es reizt mich nicht. Ich bin aus Überzeugung Journalist geworden.