Von Peter Wiest

Sie ist seit über 15 Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen, hat über eine halbe Million Tonträger verkauft und singt fast immer vor ausverkauften Häusern. Nach einer zweijährigen Pause ist die mittlerweile 43-jährige Annett Louisan 2019 auf die Konzertbühne zurückgekehrt und hat mit "Kleine große Liebe" ein bemerkenswertes und sehr persönliches Album vorgelegt. Konzerte unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie sowie eine Herbst-Tournee folgten. Jetzt ist sie erneut auf Tour.

Annett, Sie werden oft als die Stimme des deutschen Chansons bezeichnet. Würden Sie dem zustimmen – und ist das nicht auch eine sehr große Verpflichtung?

Annett Louisan: Nun ja, große Chansonsängerinnen wie Hildegard Knef oder Francoise Hardy, das sind schon Vorbilder für mich. Solche Vergleiche werden nicht von mir gezogen; meist tun das ja Journalisten – und über die Jahre lernt man dann schon, so was auch anzunehmen. Für mich ist das ein Kompliment, ganz klar – und ja, auch eine Verpflichtung.

Gibt es denn für Sie auch Vorbilder außerhalb dieses Rahmens?

Ja, natürlich. Ich liebe nach wie vor Jazzmusik sehr. Und andere Namen aus der Zeit, als ich angefangen habe, sind etwa Norah Jones oder Carla Bruni; die haben mich auch beeinflusst. Ich bin generell sehr offen, was Musik anbelangt, merke dabei jedoch auch immer wieder, dass ich eigentlich mehr in der Vergangenheit rumwühle als in der Gegenwart. Vielleicht sind wir ja alle Kinder unserer jeweiligen Zeit, geprägt von der Musik, die wir in unserer Jugend gehört haben.

Hat sich in Ihrer musikalischen Welt und Ihrem musikalischen Bewusstsein nichts verändert in den letzten Jahren?

Aber doch; unbedingt. Ich erlebe Musik heute viel intensiver als früher. Vielleicht hat das ja auch etwas damit zu tun, dass ich Mutter geworden bin. Heute empfinde ich die Zeit, in der ich auf der Bühne stehe und Gelegenheit habe, Musik zu machen, wirklich als echten Luxus. Vielleicht hat es ja auch etwas damit zu tun, dadurch wieder das Gefühl zu haben wie damals, als ich anfing, Musik zu machen. Offenbar muss man manchmal weit gehen, um wieder nach Hause zurückkehren zu können – zurück zu den Wurzeln sozusagen.

Wie war das mit dem neuen Album "Kleine große Liebe", das jetzt nach der langen musikalischen Pause erschienen ist?

Das Album ist in den letzten fünf Jahren entstanden; ich habe in mehreren Perioden daran geschrieben, bis ich es dann am Ende glücklicherweise in einem Guss zusammenfügen konnte. Als ich Mutter wurde, wollte ich zudem zumindest die ersten anderthalb Jahre nur das sein, weil ich wusste, wenn ich zurückgehe auf die Bühne, dann geht das ja alles wieder los und ich kann nicht mehr nur Annett und Mama sein. Andererseits brauche ich jetzt wirklich auch wieder die Musik, also fügt sich alles gut zusammen.

Wie würden Sie beschreiben, was das Album "Kleine große Liebe" beinhaltet und was es ausmacht?

Es geht dabei um einen Lebensabschnitt; um meinen Weg auf die 40 zu. Das ist doch so ein Abschnitt, wo man sich fragt, wie will ich und wie werde ich und wie kann ich die nächsten 20 Jahre zubringen – und ja, genau darum geht es. Gleichzeitig geht es in diesem Alter auch um Vergangenheitsbewältigung; man fragt sich, was ist in meiner Kindheit passiert und so weiter, und auch das spielt hinein in das Album. Wenn Sie so wollen, ist es die Suche nach dem Sinn des Lebens – in allen Facetten. Ich habe mich irgendwie vier oder fünf Jahre lang ganz doll mit mir selbst beschäftigt, mein Leben analysiert und darüber nachgedacht – und das ist dabei herausgekommen.

Was kann denn dann als Nächstes noch kommen?

Um ehrlich zu sein, arbeite ich bereits seit einiger Zeit an einem neuen Album. Da geht es dann um andere Dinge. Der Arbeitstitel ist derzeit "Liebe, Leidenschaft und Eskalation" – mal sehen, was sich da so ergibt …

Sind bei Ihnen eigentlich die Texte wichtiger als die Musik?

Ich bin mir schon klar darüber, dass man im Fall von Annett Louisan fast meinen könnte, das sei sehr textlastige Musik. Tatsächlich war es ja auch oft so, dass die Musik um den Text herum komponiert wurde. Allerdings hatte ich in den letzten Jahren immer mehr das Bedürfnis, die Musik auch gleichberechtigt dastehen zu lassen. Das macht es für den Text nicht gerade leichter, ist aber ganz wichtig für mich. Ein kluger Mensch hat mal gesagt "Der Text macht ein Lied zum Hit, aber die Musik macht es zum Evergreen". Das kann ich nur unterstreichen.

Nun sind Ihre Songs ja meist eher ruhige Lieder. Darf es nicht auch mal rockiger und lauter werden?

Nicht unbedingt rockiger, aber lauter auf jeden Fall. Das werden Sie auf der Tour schon merken, die große Liebe ist in ihrer Art bei mir mittlerweile schon etwas lauter und derber geworden, und die kleine Liebe ist filigraner und akustischer… Und das werde ich besonders auch live umsetzten. Ich liebe es, live aufzutreten und auf der Bühne zu stehen, heute mehr denn je. Dafür habe ich dann auch eine Band mit fünf ganz fantastischen Musikern dabei.

Wird das dann also wieder eine "Umarmung mit dem Publikum", wie die Kritik über Ihre Auftritte ja schon öfter geschrieben hat?

Ich habe auch nach 15 Jahren noch gehörigen Respekt davor, auf der Bühne zu stehen. Und auch vor meinem Publikum natürlich. Wenn ich sehe, wie die Leute da sitzen und sich freuen, dann weiß ich, dass ich als Künstler total privilegiert bin. Ich empfinde den Kontakt zum Publikum im Übrigen immer als Dialog und erzähle dann sehr gerne Geschichten, die die Leute hören wollen. Schließlich geht es nicht nur um meine Geschichte, sondern um die jedes Einzelnen im Publikum. Und wenn ich spüre, dass die Leute das auch so empfinden und es annehmen, dann habe ich mein Werk vollbracht.

Annett Louisan sollte am Samstag, 28. März, in den Rosengarten nach Mannheim kommen. Der Termin wird verschoben, ein Ersatztermin ist in Arbeit.