Von Stefan Rüth

Seit ihrem Einstand mit "Das Spiel" 2004 hat Annett Louisan erfolgreich ihren deutschsprachige Folk-Pop-Chanson-Stil kultiviert. Eigene Songs gab es zuletzt vor fünf Jahren auf dem Album "Zu viel Information". Jetzt hat die 41-jährige mit "Große kleine Liebe" gleich ein Doppelalbum produziert. Während die "Kleine Liebe" im klassisch reduzierten Soundkleid daher kommt, geht Annett Louisan auf der "Großen Liebe" inhaltlich wie musikalisch in die Offensive.

Annett, was ist Ihre "Kleine Liebe" des Tages?

Annett Louisan: Die Dusche, die ich gerade noch zuhause hatte, bevor ich losgefahren bin. Heute ging nämlich bei uns die Heizung nicht, und ich war total durchgefroren (schnäuzt sich). Erkältet bin ich auch schon wieder. So ist es halt, das Leben mit einer Zweijährigen (lacht).

Ich nehme an, die "Große Liebe"…

… sind meine beiden. Mein Mann und unsere Kleine.

Emmylou Rose ist ein wirklich cooler Rockstar-Name.

Danke, ja, unsere Tochter sollte auf jeden Fall einen tollen Namen bekommen. Ich kannte die Form natürlich von Emmylou Harris. Aber Emmylou ist tatsächlich an meine Oma angelehnt, die hieß Emmy Louise. Und ein Link zu "Louisan" ist auch mit drin.

Wie hat das Mädchen Ihr Leben verändert?

Sie hat alles auf den Kopf gestellt. In den letzten fünf Jahren war ordentlich was los bei mir. Wir sind umgezogen, leben nicht mehr mitten in St. Georg, sondern in einem Haus nahe der Alster, und selbstverständlich kommst du nicht mehr erst nachts um 2 Uhr nach Hause, wenn du dich um ein kleines Kind kümmerst. Obwohl meine Nächte heute härter als früher sind, weil sie noch häufig aufwacht, bin ich glücklicher, gelassener und ausgeglichener, als noch vor ein paar Jahren, nicht mehr so getrieben. Ich glaube, die Jahre um die 40 sind Übergangsjahre, da ist einfach viel los im Kopf. Veränderungen können auch Wachstumsschmerzen hervorrufen, sie sind aber so wichtig. Ich finde es auch generell anstrengend, ein glückliches Leben zu führen. Je älter man wird, desto mehr muss man dafür tun. Der Weg dahin ist nicht einfach, aber er lohnt sich.

Kann man sich vornehmen, glücklich zu sein?

Ja, inzwischen kann ich das. Früher bin ich durchs Leben gegangen und habe auf das Glück gewartet, manchmal passierte es dann und manchmal nicht. Glück bedeutet für mich heute vor allem, dass ich einen Sinn in meinem Leben sehe. In den vergangenen Jahren gab es Phasen, in denen ich nicht richtig zufrieden war. Ich dachte, irgendwas fehlt mir. Teilweise habe ich mir selbst das Leben schwer gemacht und hatte zu große Angst davor, Fehler zu machen.

War es sinnstiftend, Mutter zu werden?

Ja, sehr. Mir gibt es sehr viel Halt und ein Gefühl von Zugehörigkeit, eine Familie zu haben. Mich macht das glücklich, mich intensiv mit den Menschen zu beschäftigen, die mir nah sind, dazu gehören auch meine Freunde. Und die zweite Sinnsäule ist meine Musik.

Sie haben fünf Jahre kein Album mit eigenen Songs veröffentlicht, und jetzt gleich zwei auf einmal.

Die Lieder waren überreif, sie mussten endlich raus. Für mich gehören diese 20 Songs zusammen, auch wenn sich die "Kleine Liebe" und die "Große Liebe" stark unterscheiden.

Die "Große Liebe" ist klar auf so einen 80er-Jahre-Pop-Sound produziert. Wie kam es dazu?

Ich hatte Lust zu experimentieren. Bei der Arbeit mit Peter Plate merkte ich, dass es mich in eine frankophile Pop-Richtung zog und dass die Songs mich an die Musik meiner Kindheit erinnerten, an France Gall oder auch an Madonna. Mein Herz ist richtig aufgegangen und das Musizieren hat so viel Spaß gemacht. Und ich finde, meine Stimme passt richtig gut zu diesen etwas avantgardistischen Sounds.

Stichwort Madonna: Eines der Stücke heißt "Borderline". Eine Hommage?

Ja, aber eher unterbewusst. In dem Lied geht es um Menschen, die man trifft und die einen solch negativen Einfluss auf einen haben, dass man regelrecht krank wird. Wenn du zu lange wartest und verharrst, merkst du, wie du in ein Muster hereingerätst, dass sich mit Ko-Abhängigkeit vergleichen lässt. Dieses Gefühl wollte ich mal beschreiben. Egal wo man hingeht, man nimmt sich überall mit hin. Jeder Mensch, jeder Ort hinterlässt etwas, im besten Fall Liebe, im schlechtesten Fall Narben.

In "Belmondo" singen Sie die hübsche Zeile: "Im Fernsehen läuft was mit Belmondo, und ich schau auf deinen schönen Arsch". Thema ist das abflauende sexuelle Begehren in einer langen Beziehung.

Ich bin darauf vorbereitet, dass Journalisten fragen, ob dies eine persönliche Geschichte ist (lacht). Eine langjährige Beziehung zu führen, das ist eine gewaltige Aufgabe. Man braucht sehr viel Respekt, und es gibt auch Momente, wo man sich nicht so nah ist. Ich finde, das darf man auch mal aussprechen und das darf auch so sein. Man kann sich nicht immer auf einem Hoch befinden.

Wie lange sind Sie noch mal mit Ihrem Mann zusammen?

Seit acht Jahren. Ich kann aber sagen, ich liebe ihn heute mehr als je zuvor, und er mich hoffentlich auch. Die Beziehung hat sich durch unser Kind natürlich erst mal verändert, wir haben nicht mehr so viel Zeit füreinander wie früher. Aber hier zeigen sich die wahren Qualitäten eines Paares. Oft müssen wir selbst über uns lachen, zwei kleine Arbeiter in der Kleinfamilie, die sich durch den Schlafmangel kämpfen. Wir haben 40 Jahre lang ein anderes Leben gelebt, und dann kommt so ein kleiner Wirbelwind und nimmt dich total in Anspruch. Ein Kind schweißt auch zusammen, ich kann nur Positives berichten.

Den Text zu "Zweites erstes Mal" kann man so lesen, dass Sie gern ein zweites Kind möchten.

Die Zweideutigkeit ist beabsichtigt (lacht). Doch im Wesentlichen geht es um all die ersten Male im Leben. Die erste Liebe, das erste Mal auf der Bühne, der erste Schnee. Je älter man wird, desto seltener werden solche Erlebnisse und die Sehnsucht danach wächst. Durch Emmylou und ihren Blick auf die Welt kommt dieses Gefühl jetzt zurück.

Haben Sie über die Liebe jetzt eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist?

(lacht) Nein. Über die Liebe ist niemals alles gesagt.