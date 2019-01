Die Bocellis haben den schmucklosen Garderobenflur des TV-Studios in einem Kölner Außenbezirk ziemlich unter Beschlag genommen. Ehefrau Veronica (34) sitzt in einer ruhigen Ecke und schreibt E-Mails, Tochter Virginia (6) schlägt im engen Gang Räder, Vater Andrea (60) und Sohn Matteo (21, aus erster Ehe) geben unterdessen Interviews zu Andrea Bocellis aktuellem Erfolgsalbum „Si“. Darauf singt der Superstar-Tenor neue Lieder, unter anderem Duette mit Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban – und Matteo. „Fall On Me“ heißt der gemeinsame Song von Vater und Sohn.



Von Steffen Rüth

Matteo, wie ist es denn, auf "Fall On Me" mit Ihrem Vater zu singen?

Matteo Bocelli: Ehrlich gesagt ist das nichts Neues für mich. Ich singe mit meinem Vater, seitdem ich ein Kind war, das ist für mich seit langem eine schöne Gewohnheit. Über unser Duett bin ich natürlich sehr froh, denn es hat zur Folge, dass wir gerade sehr viel Zeit zusammen verbringen und gemeinsam die Welt bereisen.

Andrea, finden Sie es auch so toll, dass Matteo nun in Ihre Fußstapfen tritt?

Andrea Bocelli (trocken): Nein, das ist Stress.

Weshalb?

Andrea: Die Entscheidung, die Matteo getroffen hat, macht mir gewisse Sorgen und stimmt mich nachdenklich.

Was genau macht Ihnen Sorgen?

Andrea: Der Beruf ist sehr hart. Ich weiß besser als jeder andere, wie fordernd und anstrengend und auch frustrierend er sein kann. Und dann gibt es für Matteo noch die zusätzliche Schwierigkeit, der Sohn eines bekannten Sängers zu sein. Er wird es nicht leicht haben.

Matteo, Sie lassen sich von Ihrem Vater nicht abhalten?

Matteo: Nein. Ich spiele seit meinem siebten Lebensjahr Klavier, und im Moment studiere ich im zweiten Jahr Gesang am Konservatorium in Lucca.

Andrea, wie war Matteo als Kind?

Andrea (lacht): Eigentlich hat er sich all die Jahre nicht viel verändert. Er war ein nettes und aufgeschlossenes Kind, sehr lebhaft. Aber die Dinge, die er als Kind geliebt hat, die liebt er immer noch mehr als alles andere.

Und das wäre?

Andrea: Autos und Fußball.

Matteo: Das stimmt. Stell’ mir irgendwas hin, das vier Räder hat, und ich bin glücklich.

In Ihrem gemeinsamen Song "Fall On Me" geht es aber nicht um Autos, oder?

Matteo: Nein, nein Der Song thematisiert die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Genauer, zwischen einem Sohn, der wie so viele andere Schwierigkeiten hat, den für ihn passenden Weg im Leben zu finden. Und einen Vater, der verspricht, er werde immer an seiner Seite sein, egal, was passiert. Ursprünglich war der Song als Liebeslied konzipiert, aber als der Produzent Bob Ezrin es hörte, schlug er vor, ein Duett der Generationen daraus zu machen.

Also ein Liebeslied zwischen einem Sohn und seinem Vater, quasi?

Andrea: In Italien haben wir unterschiedliche Wörter für die verschiedenen Formen der Liebe. "Fall On Me" ist also kein Liebeslied, sondern ein Zuneigungslied.

Können Sie mit allen Nöten zu Ihrem Vater kommen, Matteo?

Matteo: Eindeutig ja. Er ist mein Vater, aber ich sehe ihn auch als einen engen Freund und Vertrauten.

Will Ihr älterer Bruder Amos nicht auch mitmachen, Matteo?

Matteo: Hat er doch. Amos spielt auf zwei Stücken des Albums Klavier, außerdem hatte er die Idee, das Album "Si" zu nennen. Amos studiert Ingenieurwissenschaften, er hatte im letzten Jahr nicht so viel Zeit, um mit uns Musik zu machen und zu reisen.

Und wann ist Ihre Tochter Virginia so weit, Andrea?

Andrea: In gewisser Hinsicht ist sie das schon. Virginia ist oft bei Fotoshootings und Terminen mit dabei. Und sie singt. Den ganzen Tag lang.

Was singt sie denn?

Andrea: Hauptsächlich Michael Jackson. Meine eigenen Lieder leider weniger.

Michael Jackson?

Andrea: Oh ja. Am tollsten fand sie mich, als ich ihr das Video zeigte, auf dem Michael und ich gemeinsam singen. 1999 war das, im Münchner Olympiastadion. Sich diesen Clip anzuschauen, ist immer wieder ein großer Glücksmoment für meine Tochter.

"If Only", Andrea, ist ein Duett zwischen Ihnen und der hübschen Dua Lipa. Haben Sie sich kennengelernt?

Andrea: Nein, leider noch nicht. Das Lied ist auf Distanz entstanden, wir haben es in zwei unterschiedlichen Studios aufgenommen. Aber es würde mir sehr große Freude machen, Dua persönlich zu begegnen.

Matteo (lacht): Mir auch.

Stimmt es, dass "Vivo" ein Liebeslied für Ihre Frau Veronica ist?

Andrea: Ja, und zwar hat es ein befreundeter Musiker von uns geschrieben, er erzählt die Liebesgeschichte zwischen meiner Frau und mir aus seiner Sicht. Hat er ganz gut getroffen. Von außen sieht man die Dinge ja oft sowieso sehr viel besser als von innen. Das Lied hat mich jedenfalls sehr berührt.

Ihre Frau auch?

Andrea: Das müssen sie Veronica fragen. Soweit ich weiß schon.

Wie lange sind Sie beiden schon zusammen?

Andrea: Seit 16 Jahren. Veronica war erst 18 Jahre alt, als wir uns kennenlernten. Und seit dem ersten Tag sind wir zusammengeblieben und lieben uns. Das zeigt uns, dass irgendetwas richtig gut funktioniert haben muss. Da ist etwas, das uns nach vielen Jahren noch heftig zusammenhält. Die Anziehungskraft ist immer noch riesengroß.

