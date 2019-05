Von Diana Deutsch

Weinheim. Es ist Mai, die Erde duftet, die Rosen glühen. Hohe Zeit aufzubrechen. Der wärmste Ort Nordbadens ist Weinheim an der Bergstraße. Behaupten die Weinheimer. Tatsächlich liegt die Stadt paradiesisch. Lässig an die Hänge des Odenwaldes gelehnt, blickt sie hinaus in die Weite der fruchtbaren Rheinebene.

Wie durch ein Wunder blieb Weinheim von allen Kriegen verschont. Nie zerstört münden die geschwungenen Gassen der Altstadt in einen mittelalterlichen Marktplatz, der an eine italienische Piazza erinnert. Sie wird bekrönt von der katholischen Pfarrkirche Sankt Laurentius. Hier beginnt der neunte RNZ-Kirchenspaziergang.

Der heilige Laurentius war hart im Nehmen. Als ihn die Schächer des römischen Kaisers anno 258 auf einem Rost über offenem Feuer zu Tode marterten, soll er ihnen zugerufen haben, sie mögen ihren Braten doch auch wenden. Auf einer Seite sei er schon gar. Kein Wunder angesichts so viel Coolness, dass Laurentius zu den populärsten Heiligen zählt. In Weinheim wacht Laurentius hoch oben in einer Mauernische über die Menschen der Stadt.

Die Pfarrkirche Sankt Laurentius blickt gen Westen. Das ist ungewöhnlich für ein katholisches Gotteshaus und wurde 1914 bei der Weihe heftig diskutiert. Doch schließlich überzeugte das Zusammenspiel von Kirche und Marktplatz, die über zwei Freitreppen miteinander verbunden sind. Sankt Laurentius zieht die Menschen magisch zu sich hinauf, der Platz ruft sie wieder herunter. Eine perfekte Symbiose.

Weinheim zählt zu den frühest besiedelten Orten Deutschlands. Seit der Steinzeit leben Menschen an der Weschnitz. Um das Jahr 100 bauten die Römer die Bergstraße aus. 4,20 Meter breit, gepflastert, eine Wasserrinne in der Mitte. In Weinheim, dem Wärmepol, pflanzten sie Reben und Kastanien, Mandeln und Pfirsiche.

Die Laurentiuskirche am Marktplatz ist eine Hommage an einen berühmten Sohn der Stadt: An den Architekten Heinrich Hübsch. 1842 avancierte er in Karlsruhe zum Badischen Oberbaudirektor. Obwohl evangelisch begeisterte sich Hübsch glühend für frühchristliche Kirchen, weshalb Sankt Laurentius einer romanischen Basilika gleicht. Drei Schiffe, das mittlere höher als die seitlichen, runde Obergaden-Fenster, Säulen, ein klar definierter Chor und Kapellen.

Jeden Moment erwartet man mittelalterliche Mönche einziehen zu sehen. Sie würden sich wundern über die barocken Altäre und Putten, die das Gotteshaus bevölkern. Das Interieur der Vorgängerkirche nämlich wurde einfach in die neue Basilika übernommen. Dazu noch ein paar gotischen Grabsteine und die mittelalterlichen Fresken der Vor-Vorgängerkirche. Ein Besuch in dieser Kirche gleicht einem Bummel durch die Geschichte der Architektur.

Im Jahr 755 wurde "Winenheim" gegründet. Von einem Franken namens Wino, daher der Name. 861 berichten die Analen von einem ersten Kirchlein. Unten an der Weschnitz. Dort endet unser Kirchenspaziergang. Ab dem neunten Jahrhundert gehörte Weinheim dem Kloster Lorsch, das 1110 die Schutzburg Windeck errichten ließ. Die Wachenburg entstand erst 1913.

Wir verlassen Sankt Laurentius durch den Seitenausgang und stehen sofort mitten im Schloss, heute das Rathaus. Ein ungewöhnlicher Bau. Lang, zusammengewürfelt, verwirrend. Der mittlere Teil mit dem Obertor ist das originale Renaissanceschloss der Heidelberger Kurfürsten von 1537. Man nutzte es für Jagdausflüge. Ab 1547 quartierte sich der spätere Kurfürst Ottheinrich hier ein. Auf der Flucht vor Schuldnern. Im Park zog er mediterranes Obst und Gemüse. Wie einst die Römer.

Das gelbe Barockschloss an der Südseite ließen die Erben der Ulner von Dieburg 1725 errichten. Sie waren die Verwalter der Kurfürsten und haben die Altäre für Sankt Laurentius gestiftet. Der jüngste Teil des Schlosses, gleich hinter der ältesten Zeder Deutschlands, ist Neo-Renaissance. Freiherr Christian von Berckheim ließ 1868 den verspielten Sandsteinturm mit Schieferdach, Erkern und Giebelchen errichten. Der Blaue Turm in Wimpfen diente als Vorbild. Ottheinrichs Gemüsegarten verwandelte der Freiherr in eine Exotenwald. Mehr als 170 Baumarten wachsen im Schlosspark.

Wir umrunden das Berckheimsche Schloss und stehen vor dem romantischen Turm von Sankt Laurentius. Ihn hat Heinrich Hübsch noch selbst geplant, 52 Meter hoch. Das gewaltige Barockhaus, an das die Kirche angebaut ist, war bis 1802 ein Kloster der Karmeliter. Heute dient es als katholisches Pfarrhaus. Ein Blick in den südlichen Garten lohnt.

1232 schloss Kloster Lorsch für immer seine Tore. Weinheim fiel an den Mainzer Erzbischof, was den Pfalzgrafen in Heidelberg gar nicht schmeckte. Kurzerhand bauten sie auf einem Hügel, nur ein Meile entfernt eine eigene Stadt, umgeben von einer Zwingermauer. Drei der ehemals fünf Türme sind noch erhalten. Den Bürgern von Neu-Weinheim gewährten die Pfalzgrafen umfangreiche Privilegien, so dass die Stadt schnell zu Wohlstand gelangte. 1308 kapitulierte der Erzbischof. 1454 verschmolzen die beiden Weinheims zu einer Stadt.

Eine italienische Piazza an der Bergstraße: Der Weinheimer Marktplatz wird bekrönt von der katholischen Pfarrkirche Sankt Laurentius. Das historistische Gotteshaus erinnert an eine frühchristliche Basilika. Foto: dd

Der Marktplatz. Die Drehscheibe Weinheims. Beherrscht wird der Platz vom steil aufragenden Alten Rathaus, einem prachtvollen Renaissancebau von 1557. Ursprünglich war das Erdgeschoss eine offene Markthalle. Den Bürgersaal, reich mit Renaissance-Malerei geschmückt, konnte man mieten. Das untere Ende des Platzes markiert die Ulnersche Kapelle, bildhübsche Gotik von 1386. Die Kapelle und das dazugehörige Armenspital hat eine gottgeweihte Dame namens Hildegund gestiftet. Heute ist die Ulnersche Kapelle eine private "Eventlocation".

Die Reformation kam 1558 nach Weinheim. Als Bildersturm. Gnadenlos ließ Kurfürst Ottheinrich Schmuck und Altäre "aus den kirchen thun und hinweg verschaffen". Selbst die hübschen Fresken in der kleinen Peterskirche an der Weschnitz wurden übertüncht und erst 300 Jahre später wieder entdeckt. Heute kann man sie im Stadtmuseum bewundern.

Das 17. Jahrhundert. Der Dreißigjähriger Krieg, drei Mal die Pest, der Pfälzische Erbfolgekrieg. 1694 stürmten die französischen Truppen gen Weinheim. In letzter Sekunde öffnete man ihnen die Tore. So kam Weinheim unzerstört, aber komplett ausgeplündert davon. Seit 2005 steht die Innenstadt unter Denkmalschutz. Mit 45.000 Einwohnern ist Weinheim inzwischen Spitzenreiter im Rhein-Neckar-Kreis.

Wir werfen noch einen Blick in die evangelische Stadtkirche schräg gegenüber vom Alten Rathaus. Ein schlichter barocker Saal. Hell. Mit schöner Empore, imposanter Kanzel und historistischen Fenstern. Dann machen wir uns auf den Weg zur Weschnitz. Hier steht die Peterskirche, die größte und spannendste evangelische Kirche der Stadt. Orientierungsvermögen braucht man nicht. Es geht immer die Hauptstraße entlang.

Spektakulär groß, gewagt verspielt und perfekt evangelisch: Die Peterskirche ist ein Wunderland des Jugendstils. Foto: dd

Die Peterskirche könnte problemlos als dritte Weinheimer Burg durchgehen. Wuchtige Sandsteinquader türmen sich zu einer Festung mit Erkern und Zinnen. Ein Bollwerk Gottes. Von außen. Innen steht man im Jugendstil-Wunderland. Zarte Kacheln, filigrane Glasmalerei, märchenhafte Fabelwesen. An der Kanzel kauern Löwen, auf den Pilastern tummelt sich Meeresgetier. Der Kirchenraum strebt 12 Meter hinauf zum Himmel und fasst 1300 Gläubige.

Der Heidelberger Oberbaurat Hermann Behaghel hat die spektakuläre Kirche gebaut. 1910. Mit 72 Jahren, als Krönung seines Lebenswerks. Die Peterskirche ist perfekt evangelisch: Kanzel und Altar stehen auf gleicher Höhe, direkt darüber schwebt die Walker-Orgel. Sie besitzt vier Manuale. Das ist einzigartig im Rhein-Neckar-Raum.

Der kompakten Stirnseite stellte Behaghel drei große Fenster gegenüber. Das rückwärtige zeigt Jesus bei der Bergpredigt. Ein Kirchenraum, der die Gemeinde umhüllt wie eine schützende Burg und ihr zugleich einen Vorgeschmack gewährt auf die Helligkeit des Himmels. Manchmal kann man diesem auch ganz nahe kommen. Der Turm der Peterskirche besitzt eine Galerie in 32 Metern Höhe. Da liegt einem die ganze Stadt des Südens zu Füßen.