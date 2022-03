Von Michael Ossenkopp

Was hat sich die Natur nur dabei gedacht: Der erste Satz Zähne hält beim Menschen lediglich wenige Jahre, für den Rest des Lebens muss dann der zweite ausreichen. Das klappt aber auch nur in den seltensten Fällen – und so werden meist künstliche "dritte Zähne" benötigt. Die ließ sich der New Yorker Dentist Charles M. Graham am 9. März 1822 – vor genau 200 Jahren also – patentieren. Gut Lachen hatten die Patienten deswegen aber noch lange nicht ...

In Deutschland tragen rund 15 Millionen Menschen eine Zahnprothese. Bei den 65- bis 74-Jährigen fehlen etwa die Hälfte der eigenen Zähne. Mut zur Lücke haben die wenigsten, also greifen sie zu Brücken. Kronen, Teil- oder – als letzten Ausweg – zu Totalprothesen. Dabei ist die Verweildauer im Mund begrenzt, im Durchschnitt hält der Ersatz lediglich 15 bis 20 Jahre. Wer es sich leisten kann, lässt heute Implantate einsetzen. Aufwendige Ersatzzähne waren auch schon früher teuer und blieben häufig Adligen und Gutbetuchten vorbehalten. Mal ganz abgesehen von den Schmerzen, die so manch brachiale Behandlungsmethode verursachte. So ist seit Jahrhunderten nur die Angst vor dem Zahnarzt noch größer als der Zahnschmerz selbst.

Charles M. Graham ließ sich den Zahnersatz 1822 patentieren. Foto: Twitter

Bereits seit Jahrtausenden versuchen Menschen, einen Ersatz für die eigenen Zähne zu konstruieren. Die ersten Exemplare wurden vor etwa 3600 Jahren in altägyptischen Schriften beschrieben: Sie bestanden aus geformten Mineralien und wurden mit Hilfe von Honig "angeklebt" – wobei nichts über die Haltbarkeitsdauer überliefert ist. Oder der Ersatz wurde aus Buchenholz und Elfenbein geschnitzt. Um 700 v. Chr. machten Etrusker geschliffene Zähne von Tieren mit dünnen Golddrähten links und rechts an zwei gesunden Zähnen fest. Sie wurden oft im Schneidezahnbereich aus ästhetischen Gründen und für eine verbesserte Aussprache eingesetzt. Auf ähnliche Weise wurden auch durch Parodontitis gelockerte Zähne fixiert. Diese Vorrichtungen führten jedoch leicht zu Entzündungen im Mundbereich, da der Ersatz einen idealen Nährboden für Bakterien bildete.

Nicolas Dubois de Chémant stellte 1774 die ersten Porzellanzähne her. Foto: Dufretay

Einer der frühesten Funde von Zahnersatz in Mitteleuropa stammt aus dem 12. Jahrhundert von einem Gräberfeld in Sanzkow in Mecklenburg-Vorpommern. Die damalige "Zahnbehandlung" war nichts für schwache Nerven. "Zuallererst setze man den Patienten auf die Erde und lege seinen Kopf zwischen die Knie. Sodann löse man das Zahnfleisch ab, damit hierin keine Behinderung zu erblicken ist und ziehe den Zahn in gerader Richtung", hieß es in einem zeitgenössischen Ratgeber. Da in jenen Tagen noch keine Zahnärzte oder anderes Fachpersonal tätig waren, übernahmen Hufschmiede, Barbiere oder "Zahnreißer" die Behandlung. Wer es sich leisten konnte, trug ab dem 17. Jahrhundert exotische Kunstzähne, etwa von Nilpferden.

Die "Zahnbrecher" standen gesellschaftlich auf einer Stufe mit "Seiltänzern, Gauklern, Luftspringern und dergleichen herumziehendem Gesindel", hieß es in der königlich privilegierten Berlinischen Zeitung von 1771. Auf Jahrmärkten verrichteten sie ihr blutiges Handwerk zur allgemeinen Erheiterung, wobei die Schreie der Behandelten mit lauter Musik übertönt wurden. Ebenfalls in den 1770er Jahren bot der schottische Chirurg John Hunter echte Zähne an, die er in Zahnhöhlen implantierte. "Nachschub" erhielt er von Menschen, die ihre gesunden Zähne verkauften, weil sie dringend Geld brauchten. Das ging sogar so weit, dass sich der Spender bereithielt, falls der erste Zahn nicht passte oder einfach nicht gefiel, um weiteres "Material" zu liefern. Auch in den jungen Vereinigten Staaten bewährte sich dieses "Spendermodell" wenige Jahre später. Jean Pierre Le Mayeur schaltete Inserate mit folgendem Text: "Wer ist willens und bereit, sich die Vorderzähne ziehen zu lassen?" Für jeden Zahn zahlte er ganze vier Guineas, auf heutige Verhältnisse umgerechnet sind das nur ein paar Dollar.

Eine ältere Oberkieferprothese aus Gold mit künstlichen Zähnen. Foto: Monnin

Dem Wunsch nach natürlich aussehendem Zahnersatz wollte der Franzose Nicolas Dubois de Chémant nachkommen und stellte 1774 die ersten Porzellanzähne her. Diese sogenannten "incorruptibles" waren unzerstörbar und eben "unverweslich" – im Gegensatz zum stark riechenden und weniger passgenauen Zahnersatz aus organischem Gebein. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts stocherten Scharlatane mit Schabern und Stricknadeln an ihren Patientinnen und Patienten herum. In den USA reisten obskure "Zahnzieher" mit Pferdewagen umher und boten ihre Dienste an. 1822 ließ der bekannte New Yorker Arzt und Investor Dr. Charles M. Graham Zahnersatz für sich patentieren. Die Einzelheiten seines Antrags gingen leider verloren, als das Patentamt 1836 abbrannte und das Feuer sämtliche Dokumente zerstörte. Von Grahams Urkunde blieb nur ein Listeneintrag übrig.

1839 entdeckte Charles Goodyear ein Verfahren zur Vulkanisation von Kautschuk zu Gummi. Nach und nach ermöglichte der natürliche Rohstoff die Herstellung von funktionierendem Zahnersatz auch für breitere Bevölkerungsschichten. 1875 erhielt der Amerikaner George Green ein Patent auf den ersten elektrisch betriebenen Zahnbohrer. Damit konnte er erstmals gezielt Karies entfernen. Da aber in jener Zeit selbst in den USA die Stromversorgung nicht flächendeckend zur Verfügung stand, kamen hauptsächlich Tretbohrer zum Einsatz, die per Fußpedal betrieben wurden. Die archaischen Geräte wurden noch bis in die 1960er Jahre von Zahnärzten benutzt. Erst die Erfindung der Narkose ließ den Schmerzpegel der Patientinnen und Patienten deutlich sinken.

In Deutschland gab es erstmals 1855 in Berlin eine zahnärztliche Schule, doch standen Mitte des 19. Jahrhunderts unzähligen Quacksalbern gerade einmal 250 qualifizierte Zahnärzte gegenüber. Um sich deutlich von den ruppigen "Zahnreißern" abzugrenzen, organisierten sich einige von ihnen 1859 zum "Centralen Verein deutscher Zahnärzte" (CVdZ). Trotzdem kamen auch 20 Jahre nach Gründung des Vereins auf einen Zahnarzt immer noch drei "Laienbehandler". Wenn es im Ort noch keinen Zahnarzt gab, übernahm das "Zähne ziehen ohne Betäubung" mitunter auch der Herrenfriseur. Schließlich wurde Zahnärzten 1919 gestattet, in einem eigenen Studiengang zu promovieren.

In den 1950er Jahren kamen neue Kunststoffe auf den Markt und verdrängten den Kautschuk. Metallkeramik – in den vergangenen 20 Jahren das Material der Wahl – wird heute zunehmend von Zirkon abgelöst. Wahrscheinlich wird sich die Zahntechnik in den nächsten Jahren dahingehend verändern, dass die Kiefer gescannt werden, um den Zahnersatz am Bildschirm passgenau zu kon-struieren. Übrigens: Echte Zähne bestehen aus Hydroxylapatit, das Naturmaterial lässt sich bislang (noch) nicht imitieren.