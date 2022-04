Von Roland Mischke

Der Hausherr ist Großvater, er wartet auf den Besuch seines Enkels im Teenageralter, mit dem er "Mensch, ärgere dich nicht" spielen will. Noah liebt es, die Figürchen von ihren Plätzen zu fetzen, so, dass manche meterweit über die Dielen fliegen. Fröhlich ruft er "Raus", dann muss er die Kegel auf den Knien kriechend zusammenraffen. Angekommen sagt der Enkel, dass er das Spiel doof findet. "Wieso auf einmal", fragt der Großvater, "wir haben das Würfeln und das Figurentheater mit viel Gejohle veranstaltet, seitdem du vier oder fünf warst. Es war immer dein Lieblingsspiel."

Noah sitzt am Tisch, stopft ein Stück Kuchen in sich hinein und schiebt das Spielbrett weg. "Ich will keine Spielfiguren abknallen, wie die Russen Menschen abschießen", sagt er. "Ich hasse Putin." Dann trinkt er auf einen Zug ein Glas Saft leer und schnauft durch.

Wie greifbar ist der Krieg für Heranwachsende? Das hat der Großvater schon öfters überlegt, aber noch nie angesprochen. Warum eigentlich nicht, der Enkel ist siebzehn? Im Gymnasium wird über die "Spezialoperation" gesprochen, die Lehrer bemühen sich um Erklärungen. Doch die Schüler holen sich auf ihren Geräten die Bilder heran. Das von der Hochschwangeren in Mariupol, blutverschmiert auf einer Liege, vier Männer tragen sie aus der bombardierten Klinik zur Geburt ihres Kindes an einen anderen Ort. Mutter und Kind konnten gerettet werden, doch nur für wenige Tage. Beim nächsten Angriff der russischen Soldateska kamen beide ums Leben.

"Warum machen Menschen das?", fragt Noah. Er hat erkannt, was Zerstörung bedeutet, was Krieg ist. Seine angenehme Welt, wie er sie kannte, hat er verloren. "Die Toten werden in Säcke gesteckt, in Kellern abgelegt und irgendwann begraben", sagt er. "Die Toten haben keine Würde mehr, Opa."

Noah durchschaut die Videoplattform TikTok, er empört sich über wahllos aus dem Kontext der Kriegsvideos herausgezogene Bilder. "Das ist nicht okay", sagt er, "die zeigen Sensationen, um Content zu kriegen. Die Nutzer bezahlen dafür, der Krieg ist wie ein Spiel, ich will das nicht konsumieren." Er hat Podcasts abonniert, hört Militärexperten und Politikern zu. Wolodymyr Selenskij ist für Noah ein Held, weil er nicht aus Kiew abgehauen ist.

Aber er merkt auch, dass Heldentum nur eine Glorifizierung ist. Krieg ist Leben im Zufall, man muss Glück haben, um durchzukommen. Wie der russische Soldat im Panzer, als eine Kanone der ukrainischen Armee auf ihn schoss. Er schaffte es in letzter Sekunde, aus dem Panzer zu springen und sich durch Abrollen an einem Hang zu retten.

In Noahs Schule hat ein 18 Jahre alter Schüler ukrainischer Abstammung das Abitur aufgeschoben, er ist freiwillig und gegen den Willen der Eltern in den Krieg gezogen. Viele Schüler halten digital Kontakt zu ihm, sie hoffen, dass er überlebt. "Er heißt Igor", sagt Noah, "wir haben oft mit ihm Fußball gespielt."

"Würdest du für Deutschland kämpfen, wenn der Krieg zu uns käme?", fragt der Großvater. Noah nickt, aber das Ja stockt in seinem Mund. Er hat andere Pläne, will nach dem Abi ins Ausland, später Medizin studieren. "Ich verdränge das", gesteht er. "Bestimmt würde ich unser Land, unsere Freiheit und die Demokratie verteidigen. Das Böse muss besiegt werden. Wenn es käme, würde ja die Wehrpflicht wiedereingeführt, das kann ich mir gar nicht vorstellen."

Noah will nicht mehr mit seinem Großvater Würfel kullern lassen. Nachrichten sind wichtiger, Informationsketten und Gespräche, um die Angst zu lindern. Die des Enkels und seines Großvaters. Plötzlich wird die Existenz des Menschen infrage gestellt. Der Heranwachsende wird auf einmal rührselig. "Hab dich lieb", kaut Noah zwischen den Zähnen. "Wenn die Ukrainer gesiegt haben, spielen wir wieder." Dann geht er.