Von Christian Satorius

Wenn jetzt am Sonntag wieder die Zeit umgestellt wird, machen viele Uhren das ja ganz automatisch – und zwar mitten in der Nacht, wenn wir es gar nicht mitbekommen. Aber woher wissen die Uhren eigentlich, wie spät es ist? Die Antwort ist interessant. Die richtige Zeit wird ihnen selbstverständlich mitgeteilt und zwar unter anderem per Funksignal oder ganz aktuell auch immer öfter über das Internet.

In Mainflingen bei Frankfurt am Main steht ein sogenannter Zeitzeichensender mit der prosaischen Bezeichnung DCF77, der die funkgesteuerten Uhren mit der in Deutschland geltenden gesetzlichen Uhrzeit versorgt. Dazu sendet der Langwellensender ein kodiertes Zeitsignal auf der Frequenz 77,5 kHz, das die Funkuhren im Bereich von etwa 2000 Kilometern rund um den Standort des Senders 24 Stunden am Tag empfangen und in die entsprechende Uhrzeit umsetzen können. Die meisten Funkuhren gehen aber nur einmal am Tag auf Empfang. Und in der Regel reicht das ja auch. Welche Zeit der Sender nun ganz genau übertragen soll, sagt ihm eine spezielle Steuereinrichtung, die das Steuersignal unter Zuhilfenahme von drei Atomuhren, die sich wechselseitig kontrollieren, direkt am Sendeort erzeugt.

Hintergrund Von "Alpha"- bis "Z-Zeit" GMT: Die "Greenwich Mean Time", die Greenwich-Zeit also, ist benannt nach dem gleichnamigen Londoner Stadtteil mit der berühmten Sternwarte, durch die der Nullmeridian verläuft. Sie findet sich heute häufig noch auf hochwertigen Armbanduhren. MEZ: [+] Lesen Sie mehr Von "Alpha"- bis "Z-Zeit" GMT: Die "Greenwich Mean Time", die Greenwich-Zeit also, ist benannt nach dem gleichnamigen Londoner Stadtteil mit der berühmten Sternwarte, durch die der Nullmeridian verläuft. Sie findet sich heute häufig noch auf hochwertigen Armbanduhren. MEZ: Mitteleuropäische Zeit (entspricht UTC+1) MESZ: Mitteleuropäische Sommerzeit (entspricht UTC+2) Nullmeridian: Der Meridian, der durch die Sternwarte im britischen Greenwich verläuft und quasi den Nullpunkt für die Zeitzonen darstellt, oder besser gesagt: die Nulllinie beziehungsweise den Nullhalbkreis. Vom Nullmeridian ausgehend werden die einzelnen Zeitzonen benannt. TAI: Das französische "temps atomique international" steht für die Internationale Atomzeit. UT: Abgeleitet von "Universal Time", der "Universalzeit". Gleich mehrere Varianten der Universalzeit, unter anderem UT0, UT1, UT2 oder UT1R finden in manchen Bereichen, etwa in einigen Wissenschaften, Verwendung. UTC: Abkürzung für die aktuelle Weltzeit mit dem vollen Namen "United Time Coordinated" (koordinierte Weltzeit). Zeitumstellung: Zum Zeitpunkt des Beginns der Sommerzeit wird die Stundenzählung um eine Stunde von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Zum Zeitpunkt des Endes der Sommerzeit wird die Stundenzählung um eine Stunde von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Merksprüche für die Zeitumstellung: "Im Frühjahr werden die Stühle des Straßencafés VOR das Café gestellt, im Herbst wieder ZURÜCK in den Keller." Oder : "Im Frühjahr beginnen draußen die PLUS-Grade, im Herbst die MINUS-Grade." Zulu-Zeit, Z-Zeit: Das "Z" steht hier für "Zero", also "Null", und meint den Nullmeridian. Militärs verwenden diese Ausdrücke ebenso wie "Alpha-Zeit" (entspricht MEZ beziehungsweise UTC+1) und Bravo-Zeit (entspricht MESZ beziehungsweise UTC+2 oder mitteleuropäische Sommerzeit).

[-] Weniger anzeigen

Überwacht wird das Ganze von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, die in Deutschland mit der Verbreitung und Darstellung der gesetzlichen Zeit, wie die Fachleute es ausdrücken, beauftragt ist. Dort stehen die genauesten Atomuhren der Republik, die sogenannten Cäsium-Fontänenuhren CSF1 und CSF2, in denen die Schwingungen von Cäsium-Atomen den Zeittakt vorgeben. Dr. Johannes Rahm vom Fachbereich Zeit und Frequenz der PTB weiß, wie genau diese Cäsium-Fontänenuhren gehen: "Die zuletzt bestimmte systematische Unsicherheit beträgt bei CSF1 2,74E-16 und bei CSF2 1,71E-16. Diese sagt aus, dass CSF2 nach etwas über 185 Millionen Jahren gegenüber einer idealen Uhr um ’maximal’ eine Sekunde abweicht."

Aus einem Vergleich der Zeiten der Braunschweiger Atomuhren mit mehreren hundert Atomuhren dutzender anderer Zeitinstitute auf der ganzen Welt ergibt sich in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Büro für Maß und Gewicht BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) in Frankreich die sogenannte Internationale Atomzeit TAI (frz. Temps Atomique International). Die gleichmäßig fortschreitende TAI wird mit Hilfe von Schaltsekunden an die Schwankungen der Erdrotation angepasst. So entsteht die koordinierte Weltzeit, die Universal Time Coordinated, kurz UTC. Die Zeit an jedem beliebigen Ort auf der Welt lässt sich nun mit Hilfe der UTC bestimmen, wenn man weiß, in welcher Zeitzone sich dieser Ort befindet.

Der Globus mit seinen 360 Grad ist in 24 Zeitzonen zu je 60 Minuten aufgeteilt. Theoretisch zumindest, denn in der Praxis hat das nicht ganz geklappt, weil einige Staaten nicht mitmachen und sich nicht an den 60-Minuten-Abstand oder andere Vorgaben halten. Ausgangsbasis ist der so genannte Nullmeridian im britischen Greenwich. Die Zeitzonen westlich und östlich davon werden bezeichnet, indem die jeweilige Abweichung zur UTC vermerkt wird. In der Zeitzone, in der sich Deutschland befindet, wird zur UTC eine Stunde hinzu addiert. Wenn es im britischen Greenwich also gerade 12 Uhr mittags ist, ist es in Deutschland 13 Uhr, also UTC+1. Diese sogenannte Zonenzeit ist die gesetzliche Zeit der einzelnen Länder. Sie nennt sich bei uns auch Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), also UTC+1, die wir auch als Winterzeit bezeichnen. Die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) entspricht UTC+2.

Neben den Funkuhren gibt es heute aber auch immer mehr Uhren, die ihr Zeitsignal über das Internet bekommen. Mit dem Internetprotokoll NTP (Network Time Protocol) lassen sich diese Uhren synchronisieren. Auch über das GPS (Global Positioning System) und andere Systeme ist eine Abstimmung möglich. Wer seine Uhren ganz klassisch per Hand einstellen möchte, kann dazu natürlich auch immer noch wie früher die telefonische Zeitansage anrufen oder gar die Kirchturmglocken nutzen. Auch im Fernsehen und im Radio kann man die aktuelle Zeit erfahren, in der Regel im Zuge von Nachrichtensendungen. Natürlich lässt sich eine Uhr auch nach der Sonne stellen – wenn sie denn scheint.