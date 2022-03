Von Florian Hartmann

Sport schauen und dabei mit seinem Fachwissen einen Nebenverdienst einholen – das ist der Traum vom leichtverdienten Geld. Sportwetten werden immer beliebter. Mehr als die Hälfte der Bundesligisten im Fußball hat eine Kooperation mit Wettenanbietern und auch im TV sind die Angebote omnipräsent. Die Branche ist zu einem Milliardengeschäft geworden – mit Nebenwirkungen.

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind in Deutschland knapp 500.000 Menschen spielsüchtig. Tobias B. und Peter G. (Namen geändert) sind zwei davon.

Der Traum vom schnellen Geld wurde für sie schnell zum Albtraum. Innerhalb von zwei Jahren verspielte der 20-jährige Tobias knapp 40.000 Euro. Finanziert hatte er sich die Sucht mit seinem Azubi-Gehalt – und mit mehrfachem Betrug. Peter G. ist heute 46 und war mehr als 23 Jahre lang spielsüchtig. Zwischen 400.000 und 500.000 Euro verlor er in der Zeit und brauchte dabei all seine Ersparnisse auf.

"Ich war mit Freunden in einer Kneipe und einer hat fünf Euro in einen Automaten gesteckt", erzählt Tobias von seinem ersten Kontakt, "ich habe es dann auch versucht und die Lichter, die Töne und das Geld haben mir extrem gut gefallen." Der damals 18-Jährige begann schnell alleine zu spielen und fing parallel an – ebenfalls nachdem er mit Freunden in einem Wettbüro war –, Geld auf Sportevents zu setzen. Den Grund verortet Tobias in seinem Elternhaus. "Ich hatte viele Probleme zu Hause, mein Vater hat meine Mutter geschlagen und war ebenfalls spielsüchtig." Aber beim Spiel vergaß er die Probleme. "Anfangs wollte ich noch Geld gewinnen, irgendwann war mir auch das egal."

Das Glücksspiel diente für den 20-Jährigen nur noch zum Stressabbau. Und recht schnell setzte die Spirale nach unten ein. Tobias verlor seine Ausbildungsstelle, isolierte sich von Freunden und hatte keine Freude mehr am Leben. Er wurde drogensüchtig, ging noch häufiger in die Spielhalle und benötigte immer mehr Geld. In kurzer Zeit verzockte er eine vierstellige Summe und bekam auch mit der Polizei Probleme. "Da habe ich verstanden, dass ich krank bin und sich jetzt dringend was in meinem Leben ändern muss." Er suchte sich Hilfe und beantragte eine Therapie. Aufgrund seiner starken Spiel- und Drogensucht bekam er die maximale Länge von 26 Wochen zugesprochen.

Auch bei Peter begann die Sucht mit 18. Und auch er war familiär "vorbelastet". Mit seinem Vater war Peter bereits als Kind in einer Spielhalle gewesen und hatte Münzen in Automaten geworfen. Sobald er 18 wurde, begann er dann auch selbst zu spielen. Was anfangs mit drei Tagen pro Woche und Tippscheinen auf die Bundesliga am Wochenende begann, endete in 13 Stunden Spielen täglich. "Ich habe 23 Jahre lang gespielt und alles ausprobiert", erzählt er.

Die Sucht löste bei Peter zweimal schwere Depressionen aus, die er behandeln ließ. Allerdings erwähnte er in der Therapie seine Spielsucht nicht – aus Scham. So änderte sich sein Leben auch nicht. Nachdem er das zweite Mal entlassen wurde, eskalierte die Sucht. "Ich habe angefangen, 1000 Euro auf Einzelspiele zu setzen und im letzten Monat alles verloren. Da waren etwa 40.000 Euro weg", erzählt Peter. "Aber ich war nicht traurig, sondern komischerweise erleichtert. Ich hatte das Glück zu verlieren, denn es war vorbei." Bei einem Gewinn hätte er wohl weiter gemacht, vermutet Peter. Der 46-Jährige rief bei einer Suchtberatungsstelle an und ging sofort vorbei. Zusammen mit seinem Berater beantragte er anschließend eine Therapie.

Therapeut Daniel Nakhla. Foto: privat

Daniel Nakhla ist Psychotherapeut und spezialisiert auf Spielsucht. Tobias, der aus Lahr stammt, ist bei Nakhla in Münzesheim bei Bruchsal in Therapie. Peter geht zur Selbsthilfegruppe in Heidelberg. In seinem Berufsleben hat Daniel Nakhla schon viele Spielsüchtige gesehen und weiß, wie man ihnen hilft. "In erster Linie ist es wichtig, einen Ersatz für das Spielen zu finden. Nur weglassen geht nicht", meint der 43-Jährige. "Man kann die Sucht mit einer Krücke vergleichen, die von einem Menschen zum Gehen benutzt wird. Lässt man sie weg, fällt der Mensch."

Als Ersatz kommt vieles in Frage. Einige Patienten beginnen zu lesen, gehen in Sportvereine oder schauen Serien. Auch Peter und Tobias haben mit Hilfe der Therapie einen Weg gefunden, mit ihrer Sucht umzugehen. Doch der Schritt kostete viel Überwindung. Sie haben gelernt, mit anderen über ihre Probleme zu sprechen. "Es war sehr merkwürdig und unangenehm, fremden Menschen von seinem Leben zu erzählen", erinnert sich Peter an den Therapieanfang. Nach der ersten Überwindung hätte es aber gut getan, und sei eine große Erleichterung gewesen. Statt zu spielen, hat Peter nun jede Menge Zeit gewonnen, in der er sich gerne mit der Natur beschäftigt. Zu Beginn der Therapie ging er oft stundenlang wandern. Tobias entdeckte als Ersatz den Sport für sich.

Den Weg zur Therapie findet aber nur ein kleiner Teil der Betroffenen, weiß Nakhla. "Dadurch, dass viele ihr komplettes Hab und Gut verspielen und häufig ein massives Schamerleben auftritt, wenn das Lügenkonstrukt zusammenfällt, hat die Spielsucht die höchste Suizidrate unter den Süchten." Knapp 60 Prozent der 500.000 Spielsüchtigen in Deutschland haben laut BZgA schon einmal über Suizid nachgedacht. Auch Peter ging es so. "Bei mir war es eigentlich schon zehn nach zwölf, als ich zur Suchtberatung gegangen bin", erzählt der 46-Jährige.

Mit Sportwissen beim Wetten viel Geld gewinnen? Eher unwahrscheinlich. Foto: Getty

Was muss sich ändern, damit künftig weniger Menschen in eine Spielsucht geraten? "Es muss mehr Aufklärung geben. Die Menschen müssen wissen, wie gefährlich das Spiel für sie sein kann", sagt Nakhla. "Und es sollte ein striktes Werbeverbot geben, vor allem mit erfolgreichen Sportlern."

In Deutschland sieht ein neues Gesetz tatsächlich ein solches Verbot vor. Einer der größten Wettanbieter las aus den Richtlinien aber nur ein Werbeverbot von Einzelpersonen heraus. So schaltete das Unternehmen weiter Werbung – nun eben mit mehreren Spielern des FC Bayern München. Und da es sich dabei um eine Gruppe handelt, bekam der Anbieter Recht. "Fast in jeder Stadt schießen die Wettbüros wie Pilze aus dem Boden und im TV ist bald jede dritte Werbung die eines Sportwettenanbieters. Das ist eine sehr bedenkliche Tendenz", warnt der Therapeut. "Wenn sich dann die Gesetze mit so einfachen anwaltlichen Tricks umkurven lassen, muss man den Sinn eines solchen Gesetzes hinterfragen."

Das gravierendste Problem ist laut Nakhla aber ein anderes. "Die größte Manipulation ist, dass den Kunden vermittelt wird, dass es sich nicht um ein Glücksspiel handelt, sondern dass sie mit ihrem Wissen über Sport Geld verdienen können." Auch Tobias hatte sich vor jedem Spiel die Tabellen und zahlreiche Statistiken angeschaut: "Bis zum Ende hab ich gedacht, dass ich viel Ahnung habe und es kein reines Glücksspiel ist. Doch ich wurde eines Besseren belehrt." Peter und Tobias berichten, wie sie zunehmend den Bezug zu Geld verloren, was auch am Online-Wettangebot lag. "Früher bin ich noch mit Bargeld zum Spielen gegangen, da hab ich das Geld gesehen. Heute zahlt man schnell mal 500 Euro ein, setzt es und dann ist es weg."

In Deutschland werden Statistiken zufolge im Jahr mehr als 13 Milliarden Euro durch Glücksspiel umgesetzt. Offiziell zur verbesserten Regulierung der Branche trat im Juli 2021 der Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, in dem Rahmenbedingungen gesetzt werden. Einerseits geht es um den Spielerschutz. So ist ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit von 1000 Euro im Monat und ein Werbeverbot für aktive Sportler und Funktionäre festgeschrieben.

Außerdem müssen sich alle Spieler mit einem Account einloggen und eine bundesweite Sperrdatei wurde eingeführt. Eine neue Behörde wurde mit der Kontrolle beauftragt. Auf der anderen Seite geht es darum, Onlinecasinos und Sportwetten, die bislang rechtlich noch nicht legitimiert wurden, zu legalisieren. Zusätzlich wurde eine "Spieleinsatzsteuer" von 5,3 Prozent auf Automatenspiele und Onlinepoker eingeführt und die Länder dürfen nun selbstständig Konzessionen erteilen.

Der Glücksspielstaatsvertrag ist jedoch umstritten. Im Zentrum der Kritik steht der Datenschutz der Spieler sowie die Behörde zur Überwachung, die frühestens 2023 fertig aufgebaut sein soll. Zudem wird dem Vertrag nachgesagt, mehr den wirtschaftlichen Interessen des Staates zu dienen, als dem Schutz der Spieler. In der ARD-Doku "Süchtig nach dem Kick" wurde die Umsetzung des Gesetzes in die Praxis zudem angezweifelt. So zeigte ein ehemals Spielsüchtiger, der gesperrt sein sollte, vor laufender Kamera, wie er ohne Probleme eine hohe vierstellige Summe einzahlen konnte. "Die Politik muss da noch mehr machen, das reicht so noch nicht", kommentiert Nakhla das Gesetz.

Dass Spielsucht öffentlich wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist laut dem Psychotherapeuten ein weiteres Problem: "Verhaltenssüchte müssen genauso ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken wie stoffgebundene Süchte. Sie sind in keinerlei Weise leichter." Oftmals werde das Spielen nur als dumme Angewohnheit gesehen. "Es wird einem geraten, einfach mit dem Spielen aufzuhören. Aber so einfach ist das nicht."

Im Interview macht Peter einen ruhigen und gelassenen Eindruck. Er ist froh über sein neues Leben und erzählt ausführlich über die Sucht, die die Hälfte seines Lebens bestimmt hat. Im Gespräch stellt sich zudem schnell seine freundliche, hilfsbereite Art heraus. Peter besucht heute Seminare, um künftig auch Selbsthilfegruppen leiten zu können. Seine eigene Therapie liegt mittlerweile fünf Jahre zurück, doch er geht weiterhin regelmäßig zur Selbstgruppe. Um sich und anderen zu helfen. Seinen Job als Werkzeugmechaniker hat Peter zwar nie verloren, doch er sagt rückblickend: "Es war in meinem Leben die meiste Zeit über sehr dunkel – jetzt kann ich endlich die Sonnenseite sehen." Er macht einen stolzen Eindruck: "Ich kann endlich Fremden von meiner Geschichte erzählen und helfen, damit andere nicht die gleichen Fehler machen wie ich."

Tobias ist noch in der Therapie, steht aber kurz vor dem Abschluss. Im Gespräch macht der 20-Jährige einen reflektierten Eindruck. Er weiß, was er falsch gemacht hat und erzählt offen und ohne Zögern von den Tiefpunkten in seinem Leben, von der Sucht, der Kriminalität. Aber er hat jetzt eine klare Vorstellung seiner Zukunft. "Nach der Therapie werde ich wieder eine Ausbildung beginnen und mich mehr um meine Freundin kümmern, die alles mit mir durchgestanden hat", sagt er. "Ich habe verstanden, dass das Spielen keine Probleme löst und eine weitere wichtige Lektion gelernt: Am Ende gewinnt immer die Bank."

