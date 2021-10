Von Steffen Rüth

Fünf ältere Männer aus Norddeutschland feiern als Santiano seit zehn Jahren kaum vorstellbare Erfolge. Alle bisherigen Alben schafften es an die Spitze der deutschen Charts. Auch das neue, fünfte Studiowerk "Wenn die Kälte kommt" ist wieder die gewohnt sichere Bank aus Seemännerschweiß, Mitsingpotenzial, Pathos und positiven Werten. Sänger, Bassist und Gitarrist Björn Both über Seefahrt und Klimawandel.

Björn, diese alten Seefahrerlieder, Shantys genannt, sind einfach nicht kaputt zu kriegen, was?

Björn Both: So sieht es mal aus! Da kommt urplötzlich jemand wie Nathan Evans mit der alten Walfängernummer "Wellerman" um die Ecke und räumt damit wirklich auf der ganzen Welt ab. Wir waren echt erstaunt, welches Ausmaß das angenommen hat.

Ihr habt euch nicht nehmen lassen, eine Coverversion des Stücks aufzunehmen.

Ja, dieses Ding ist natürlich genau unsere Schiene. Aber wir hätten es nicht gemacht, wenn Nathan nicht dabei gewesen wäre. Wir haben versucht, ihn zu kriegen, und als es nach vielen Telefonaten geklappt hat, waren wir überglücklich. Der Junge ist wirklich supersympathisch.

Santiano gibt es seit zehn Jahren. Bisher kamen alle eure Alben auf Platz Eins. Was finden die Menschen an fünf nicht mehr jungen Männern, die Seemannslieder in deutscher Sprache präsentieren?

Wir generieren Bilderwelten und befriedigen damit Sehnsüchte. Unser erstes Album hieß "Bis ans Ende der Welt". Wir sind immer auf dem Weg, immer auf Reisen. Und wir wollen die Leute – mit den Texten und mit unserer mitunter großen Musik – mitnehmen in diese Weiten. Auch deshalb gab es von uns nur so wenige Corona-Aktivitäten. Du kannst nicht deine Fantasien von der großen weiten Welt und den endlosen Horizonten verbreiten, wenn du im Wohnzimmer auftrittst und hinter dir liegt das Kinderspielzeug rum.

Sind dank der Seuche vielleicht noch mehr Leute bei euch hängen geblieben, weil ihr das Fernweh befriedigt?

Das kann gut sein. Wir machen ja ein riesiges Sehnsuchtsfass auf. Dass die Leute unsere Platten aufgelegt haben und sich an unserer Musik labten, während sie zu Hause saßen und die Lockdowns über sich ergehen ließen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Für solche Gelegenheiten haben wir unser Gebräu ja schließlich auch zusammendestilliert.

Du hast ein Segelboot, bist oft auf dem Meer. Wo liegen deine Traumwelten?

Beim Segeln bist du zunächst mal gut beraten, wenn du nicht träumst, sondern im Kopf genau dort bist, wo du eben gerade bist. Ich habe ein Schiff, mit dem sich die Ostsee und die Nordsee gut bereisen lassen. Ich würde mich jetzt nicht über den Atlantik wagen, weil ich zu wenig Platz für Proviant habe. Mein Traum wäre, mit so einer Explorer durchs Eis zu fahren. Mich zieht es in den Norden. Ich mag die raue See. Wenn ich die Wahl habe zwischen Kanada und Karibik, dann nehme ich Kanada. Ich kann mir immer noch einen Pullover mehr anziehen, aber wenn es heiß ist, dann kann ich mir nicht die Haut abziehen. Toll finde ich auch, was Arved Fuchs gerade macht, der ist in Island, Grönland und den Fjorden unterwegs. Auch die Lofoten reizen mich.

"Wenn die Kälte kommt" hangelt sich inhaltlich lose an der Geschichte des norwegischen Forschers und Seemanns Roald Amundsen entlang, der 1918 als erster Mensch den Nordpol erreichte. Wollt ihr mit euren Liedern und eurem Auftreten auch den Zusammenhalt im größeren Maßstab stärken?

Ja, das wollen wir. Wir sind zwar nicht angetreten, um den Leuten die klaren und teils knallharten Regeln auf einem Boot zu erklären oder Lebenstipps in die Welt hinauszuposaunen, doch wir merken von Anfang an, dass wir bei vielen Leuten mit diesen Themen ins Schwarze treffen. Auf einem Boot gilt zum Beispiel die Verantwortung des Stärkeren für den Schwächeren, was ja auch jenseits der Seefahrt ein wichtiges Prinzip sein sollte.

Man sollte also die unterschiedlichsten Menschen für ein paar Tage auf einem Schiff zusammenbringen und gucken, ob sie am Ende immer noch in ihren eigenen Blasen kauern?

Absolut. Das wird ja auch gern gemacht. Nicht ohne Grund veranstalten Firmen ihre Teambuildingmaßnahmen häufig auf dem Wasser. Das macht was mit den Menschen. Man lernt sich sehr gut kennen, zieht im wahrsten Sinne des Wortes an einem Strang. Auf See ist die Beurteilung eines Menschen nach Hautfarbe, Geschlecht oder Religion vollkommen irrelevant. Da interessiert nur die Frage: Kann ich mich auf meinen Nebenmann, meine Nebenfrau verlassen? Es geht um Verantwortung, Verlässlichkeit und die Fähigkeit, sich in einem Team einzubringen.

Eure Lieder sind gespickt mit Metaphern. Lässt sich eine Seefahrt zum Nordpol wirklich auf so viele Momente des Lebens übertragen?

Ja, die blumige Sprache zeichnet Santiano-Titel seit jeher aus. Wir bilden das ganze Leben ab – das Aufbrechen, das Loslassen, die Ungewissheit, das Sich-Verlieren, die große Flaute mit totaler Perspektivlosigkeit, die große Entbehrung und am Ende die Hoffnung und das Erreichen des Ziels mit der eruptiven Entladung des Glücks. Man kann die Story von "Wenn die Kälte kommt" auch als kleine Parabel auf die Coronazeit nehmen.

Nun ist die Kälte jedoch auch nicht mehr das, was sie mal war. Das Eis schmilzt. Wo positioniert ihr euch in der Klimadebatte?

Du kannst heute keine große Abenteuergeschichte vom Eis mehr erzählen, ohne den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen "Dort gibt es massive Veränderungen". Was am Polarkreis passiert, ist der Vorbote dessen, was uns bald allen bevorsteht. Dort laufen die Effekte der Erderwärmung noch viel schneller ab, praktisch wie im Zeitraffer. Wir haben uns mit Arved Fuchs, dessen Schiff in Flensburg neben meinem liegt, zusammengetan und investieren in seine Unternehmung "Ocean Change". Wir werden Arved einladen, dass er im Rahmen unserer Konzerte auch hier und da mal einen seiner großartigen Vorträge hält. Wir haben alle Hände voll zu tun, um den Klimawandel zu verlangsamen.