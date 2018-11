Heidelberg. (rnz) So langsam gehen die Gedanken in Richtung Weihnachten und die alljährliche Frage: Was schenke ich bloß den Liebsten? Vielleicht etwas vom Heidelberger Weihnachtsmarkt, der am Montag eröffnet wird? (Übrigens: Sie können bei der Eröffnung live dabei sein. Wir übertragen diese auf der RNZ-Facebook-Seite am morgigen Montag um 11 und um 18 Uhr.)

Die RNZ hat für Sie einige Tipps parat. Wir haben uns nämlich unter den Kollegen umgehört. Und das verschenken die RNZ-Mitarbeiter - mal klassich, mal ausgefallen.

Echt Holz: Wer genug hat von billigem Plastikspielzeug, das an Silvester schon kaputt ist: Dieses schöne Rentier aus Echtholz passt in die Jahreszeit und ist unkaputtbar (wenn man nicht gerade eine Säge ansetzt). Etwa 21 Euro. www.echtkind.de

Messers Schneide: Es gibt Menschen, die haben eine 30 000 Euro teure Küche daheim stehen, aber kein scharfes Messer in der Schublade. Das kann sich ändern mit dem hervorragenden Kochmesser Haiku H06 (mit 20 cm langer Klinge und gut geformtem Griff aus Magnolienholz) des japanischen Herstellers Chroma. Preis: 98 Euro.

Packung ohne Müll: Weihnachten ohne Müll? Ja, das geht und zwar mit einem kleinen quadratischen Tuch aus Japan, dem Furoshiki. Es verpackt einfach alles, obwohl es nur gefaltet, gewickelt und geknotet wird. Und das Beste ist: Nach dem Verschenken kann es wiederverwendet werden. Oder man macht den Liebsten eine doppelte Freude und verpackt mit einem Handtuch, T-Shirt oder Pullover – was dann auch gleichzeitig Präsent ist.

Brandzeichen: Nie mehr Stress am Grill: Mit diesem Brandeisen kann der Freizeit-Cowboy sein Steak schon auf dem Rost markieren. Dazu stehen 20 Zeichen auf zwei Zeilen zur Verfügung. Das Brandeisen aus Edelstahl wird mit 80 Buchstaben und 8 Leerzeichen geliefert. Über www.geschenke24.de für etwa 18 Euro.

Dufte Sache: Wenn es draußen kalt wird, kann man sich zumindest die Erinnerung an Sommer und Wärme zurückholen: Mit Andy Tauers Duft „L’Air du désert marocain“, ein modernes Oriental, balsamisch, fein und unverwechselbar. Das Parfüm ist eines der besten, die der Schweizer Duftkünstler bislang kreiert hat. Im hübschen Mini-Fläschlein (Preis: 20 Euro/5 Milliliter) wird high-end Nischenparfüm zum Luxusprodukt für alle. Bezug über www.tauerperfumes.com

Telefonhörer: Was meinen Sie, wie der Beschenkte angeguckt wird, wenn er in der Straßenbahn nicht das Handy ans Ohr hält, sondern diesen altmodisch schicken Telefonhörer?! Er lässt sich mit Smartphone und Laptop verbinden. 26 Euro kostet der Spaß für Nerds, zum Beispiel auf www.monsterzeug.de

Schoko ohne Reue: Schokolade zu essen ist ja oft tendenziell mit einem schlechten Gewissen verbunden. Das muss nicht sein mit den „Original Beans“. Während man die köstlichen Aromen der exklusiven Kakaosorten genießt, pflanzt der Hersteller Bäume im Regenwald. Verschiedene hübsche Geschenksets ab 5,50 Euro unter: www.originalbeans.com

Strih, Strah, Stroh: Keinesfalls quadratisch, aber dennoch praktisch und gut ist diese Strohhandtasche im trendigen Boho-Chick. Zu kaufen gibt es den Eyecatcher für ca. 25 Euro über www.madjade.com

Ratatatatan: Haben Sie mittlerweile auch das Gefühl, Sie hätten eine Zeitreise in die 70er unternommen? Rattan feiert tatsächlich ein Comeback im Interior-Design. Und wer nicht gleich mit einem Korbstuhl ankommen mag, dem sei dieser formschöne Blumenpot empfohlen. Für 72 Euro über www.einrichten-design.de

Im Trockenen: Wichtig für jeden Abenteurer und Radfahrer: Das Equipment muss trocken bleiben. Egal ob auf dem Weg ins Büro oder mit Kajak und Fahrrad bis zu den Quellen des Missouri. Perfekt dafür: Packsäcke wie der „Gear Pack“ von Ortlieb (ab 139 Euro). www.ortlieb.com/de/

Runde Sache: Diese wunderschönen Glasperlen (16 mm) aus Murano-Glas – optisch dem Maler Klimt nachempfunden – bringen Farbe in die graue Winterzeit. Mit echtem Blattgold verziert. Etwa 6 Euro auf www.miraperla.com

Hirschalarm: Hirsche sind total angesagt, warum also nicht zwei Exemplare als Salz- und Pfefferstreuer auf der Festtafel platzieren? Die zwei Gesellen sind nicht nur praktisch, sondern gehen glatt als Bestandteil einer originellen Tischdeko durch. Etwa 34 Euro bei www.annabeljames.co.uk

Ungetrübter Genuss: Bei vielen Teetassen sind die Poren des Siebeinsatzes zu groß, lose Teeblätter „krümeln“ ins Getränk. Nicht so bei „Newleaf“ von Forlife (zum Beispiel bei www.kusmitea.com; ca. 29 Euro) – Teegenießer werden es zu schätzen wissen.

Tickendes Schwein: Diese Uhr ist auf jeden Fall mehr wert als nur einen flüchtigen Blick darauf. Klar, allein die Form wirkt ungewöhnlich. Der Clou aber: Statt eines dritten Zeigers tickt das Ringelschwänzchen im Sekundentakt. Für alle, die gerne Dinge mit Witz verschenken. Bestellbar für ca. 50 Euro über www.annabeljames.co.uk

Kirmes daheim: Bei fröhlich dudelnder Jahrmarkt-Musik (kann man auch ausschalten) lernen wir, liebe Kinder, groß und klein, Folgendes: Man kann Süßigkeiten haben, aber man muss sie sich verdienen. Eine Lektion fürs Leben. Den „Candy Grabber“ für das Kirmes-Gefühl daheim gibt es bei www.radbag.de für etwa 33 Euro (ohne Bonbons).

Edler Blütenhalter: Öfter mal Blumen sprechen lassen – auch an Weihnachten ist das keine schlechte Idee. Besonders edel kann man ausgewählte Blüten in den Rosenthal Triu Vasen präsentieren. Aber auch ohne Blumenschmuck ist das angesagte Stück ein echter Glanzpunkt auf der Festtagstafel. Für rund 129 Euro auf www.rosenthal.de

Schneemannsuppe: Persönlich, preiswert, praktisch: Die selbst gemachte Trinkschokolade mit Marshmallow-Topping. Das braucht man: ein gut verschließbares Einmachglas, Kakaopulver und kleine Marshmallows. Wer sich kreativ austoben möchte, kann kleine „Tafelaufkleber“ mit einem weißen Kreidemarker beschriften und das Glas mit bunten Bändern verzieren. Et voilà – in nur wenigen Minuten entsteht ein schönes Geschenk für kalte Wintertage.

Zwei Hingucker: Wer diese extravaganten Ohrringe trägt, hat sicher nicht vor, sich bei der nächsten Party hinter dem Buffet zu verstecken. Die Klunker aus Stoff sind bunt, ein bisschen verrückt und fallen auf – genau das, was Frau eben hin und wieder braucht. Ein echtes Statement in Sachen Accessoires. Erhältlich für ca. 18 Euro bei www.madjade.com

Williger Helfer: Wo soll die Kaffeetasse hin? Wer hält die Socken? Den Kugelschreiber? Das Buch? Butler James erledigt all diese Aufgaben diskret und ohne Widerrede. Mit 86 Zentimetern ist er zwar kein Riese, bietet aber erstaunlich viel Komfort. Handbemalt aus Massivholz reicht er auch gerne Visitenkarten auf seinem kleinen Tablett. Apropos: James empfiehlt als Lieferanten für sich und seinesgleichen Kai Wiechmann in Hamburg – für 245 Euro frei Haus.

Lesestoff: Für alle, denen Bücher im Regal noch lange nicht genug sind: Das stylische Kissen mit antikem Bibliotheks-Print zaubert intellektuelles Flair in jedes Wohnzimmer, sieht gut aus und ist dazu noch bequem. Etwas für echte Leseratten – und solche, die es werden wollen. Etwa 50 Euro bei www.bridgman.co.uk

Spielend aus den Federn: Zurück in die Zukunft? Mit diesem Design-Meisterwerk kommen Retro-Fans jeden Morgen spielend und vor allem gut gelaunt aus den Federn. Den „GameBoy“-Wecker gibt es ab etwa 25 Euro über www.amazon.de

Wieder Kind: Daddeln wie im Kinderzimmer der 90er: Nintendo Classic Mini mit über 20 Spielen, z.B. Super Mario, Secret Of Mana, Zelda. Preis: ca. 75 Euro. Erhältlich unter anderem bei www.amazon.de

Kocher aus Glas: Elektrische Wasserkocher sind praktisch und sorgen schnell für heißes Wasser. Schon seit Längerem befürchten Wissenschaftler aber, dass sich durch das ständige Erhitzen winzige Kunststoffteilchen aus den Innenwänden mancher Plastik-Kocher lösen und ins Wasser übergehen können. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zu Kochern aus Glas, zum Beispiel dem von Trendglas Jena (etwa 30 Euro bei www.amazon.de).

Hatschi: Theater – aber mal zum kaputtlachen. Das ist das Rhein-Neckar-Theater in Mannheim. Im Januar steht die Komödie „Männerschnupfen“ auf dem Programm – ideales Geschenk für Betroffene des „starken Geschlechts“. Gutscheine (ab 20 Euro) über www.rhein-neckar-theater.de

Für Globetrotter: Wer viel reist, verliert schon mal den Überblick. War ich da schon? Oder muss ich da noch hin? Ein Blick auf den Kork-Globus genügt künftig. Mit den dazugehörigen Pins lässt sich leicht markieren, welche Orte der Welt man schon bereist hat und wo sich in der persönlichen Urlaubs-Vita noch weiße Flecken zeigen. Eine gut gespickte Erdkugel macht sich in jedem Wohnzimmer gut – und sorgt auf der nächsten Party sicher schnell für Gesprächsstoff. Bestellbar ist das Modell für etwa 45 Euro bei www.smithersofstamford.com

Ein Stück Regenwald: In Brasilien gibt es einen Heidelberger Wald. Denn dort pflanzen der Bund für Umwelt- und Naturschutz und das Agenda-Büro der Stadt gemeinsam mit der brasilianischen Umweltorganisation „Apremavi“ seit 1999 Bäume an, um die vom Raubbau dezimierten Wälder wieder aufzuforsten. Warum also zu Weihnachten nicht einmal Bäume für den Regenwald verschenken? Ab sechs Euro bekommt man eine nette Urkunde (beim Heidelberger BUND, Willy-Brandt-Platz 5), die sich hervorragend als Geschenk eignet – und ganz nebenbei tut man etwas für die Umwelt. Infos unter Telefon: 06221/25817.

Kochen für Verliebte: Verliebte leben ja ausschließlich von Luft und Liebe. Paaren, denen das auf Dauer dann doch zu wenig ist, sei ein Kochkurs empfohlen: Im Erotic-Food-Kurs (99 Euro in Barbaras Kochschule in Schwetzingen) steht die Suche nach den sinnlichen Komponenten verschiedener Speisen auf dem Programm. Es geht um alte Liebesrezepte und aphrodisierende Kräuter und Gewürze – und am Ende gibt es eine stimmungsvolle Kostprobe. Termine und Gutscheine gibt es unter www.bw-y.de

Der eZeichenblock: Zeichnen ist voll 20. Jahrhundert? Wer das denkt, der sollte mal das Grafiktablet Slate der Marke iskn ausprobieren. Man zeichnet ganz „altmodisch“ mit Stift und Papier – und wie von Zauberhand (Magnetfeld) erscheint das Kunstwerk auf dem PC oder Smartphone. Die Technik funktioniert überraschend gut, die digitalen Zeichnungen unterscheiden sich so gut wie nicht von den Papierversionen. Die „Digitalgemälde“ lassen sich schnell und leicht per Mail oder Whatsapp versenden. Voll 2019! 180 Euro kostet der Spaß über www.iskn.co/de

Schwein haben: An Weihnachten wird ohnehin zu viel Geld für Unnützes ausgegeben. Warum also nicht mit wenig viel erreichen? Das hat sich die internationale Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam überlegt. Für 13 Euro gibt es ein Ferkel, das in Burundi zum nächsten Fest selbst für Nachwuchs sorgen wird. Und für 19 Euro Spende sponsert man eine Schulbank, die gleich drei Jugendliche in Benin drücken können, anstatt sich ihre vier Buchstaben auf der Erde platt zu sitzen. Viele gute Ideen: www.OxfamUnverpackt.de

Saubere Sache: Waschmaschinen an sich sind ja eine praktische Erfindung. Dumm nur, wenn sich auf Reisen weit und breit keine Möglichkeit findet, eine zu benutzen. Eine gute Alternative zur Handwäsche im Hotelwaschbecken ist der „Scrubba Wash Bag“ – ein einfacher Kunststoffbeutel mit integriertem, flexiblen Waschbrett. Zusammengefaltet passt er in jede Handtasche, mit Wasser und Wäsche gefüllt ist er eine echte Wundertüte. Ca. 42 Euro bei www.thescrubba.com.au

Ein Star zum Anfassen: Und was schenkt man jemandem, der schon alles hat und zudem genug Geld, sich alle Wünsche selbst zu erfüllen? Wer genug Kleingeld parat hat, kann einen Star für ein Privatkonzert buchen. Beispiele gefällig? Alanis Morissette kommt für 200 000 Dollar ins Wohnzimmer, Mumford & Sons spielen für 750 000 Dollar exklusiv. Bruno Mars kommt für eine Million Dollar zu ihnen und bei Legende Paul McCartney muss man mindestens eine Million hinlegen, tendenziell aber mehr. www.bookingentertainment.com